Фаяз Шакиров, Росприроднадзор: «Мониторинг и консультации по вопросам экологии только на пользу предприятию»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ряд строящихся производственных объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» — ЭП-600, установки по выпуску галобутиловых каучуков, а также готовящийся к реконструкции полигон захоронения промышленных отходов с рабочим визитом посетил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров. В ходе посещения этих площадок глава надзорного ведомства обсудил ход строительства стратегически важных для компании СИБУР производственных мощностей, сделав акцент на их безопасности для окружающей среды. Визит прошел в рамках соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором, подписанного в 2022 году, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выступает в качестве консультанта. За ходом визита наблюдал корреспондент «Реального времени».



«Это глобальный проект реконструкции и рекультивации»

На полигоне, где «Нижнекамскнефтехим» уже в течение трех десятков лет размещает промышленные отходы, в скором времени стартует масштабный проект реконструкции. Сегодня здесь ведутся изыскательские работы, эксперты берут пробы грунта и грунтовых вод с этой территории, чтобы затем с учетом полученных результатов завершить проектную документацию.

На полигоне, где «Нижнекамскнефтехим» уже в течение трех десятков лет размещает промышленные отходы, в скором времени стартует масштабный проект реконструкции

В течение полутора лет здесь предстоит полностью рекультивировать карты, где захоронены твердые и пастообразные отходы производства — отработавший свой срок катализаторы, отходы от зачистки оборудования при проведении капремонта, зола от сжигания жидких отходов, сорбенты и прочие продукты, не подлежащие утилизации. Полигон действует с 1981 года, за это время технологии, которые применяются на аналогичных объектах в мире, шагнули далеко вперед.



Поэтому СИБУР, учитывая особую значимость полигона для «Нижнекамскнефтехима», в 2022 году принял решение провести его масштабную реконструкцию и обеспечить самыми лучшими разработками и технологиями. Главная цель проекта — исключить воздействие от размещения отходов на окружающую среду, а также увеличить срок службы природоохранного объекта. Объем инвестиций в этот экологически важный проект составит 1,7 млрд рублей.

Главная цель проекта — исключить воздействие от размещения отходов на окружающую среду, а также увеличить срок службы природоохранного объекта

Этот объект стал первым пунктом визита руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. В ходе осмотра площадки полигона руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков рассказал Фаязу Шакирову о сути проекта, показал, где и каким образом будут претворять проект в жизнь.

Сегодня полигон состоит из 48 карт — это надежно изолированный котлован. У каждой карты — свой объем и свое предназначение. В ходе модернизации в восьми картах планируется усилить основание, выполнить трехслойный геотекстиль с более высокими характеристиками. То есть карта станет еще герметичнее. 36 карт выведут из эксплуатации — их также покроют сверху гидроизоляционным слоем, после чего рекультивируют.

— По всему периметру установят современное оборудование — специальный мембранный фильтрационный слой, дренажную систему, которые обеспечат безопасность грунтовых вод. Также установят более мощные насосы, которые будут откачивать жидкость в специальный резервуар для дальнейшей очистки; весовую, смонтируют систему видеонаблюдения, — рассказал Олег Гришаков.

Сегодня полигон состоит из 48 карт — это надежно изолированный котлован. У каждой карты — свой объем и свое предназначение

С учетом того, что этот проект реализуется в рамках соглашения, подписанного «Нижнекамскнефтехимом» и надзорным ведомством, Росприроднадзор выступает в роли консультанта по экологическим вопросам.

— Я считаю, что это глобальный проект реконструкции и рекультивации с целью снижения негативного воздействия на подземные воды. Но прежде чем его начнут реализовывать, проектной документации нужно будет пройти государственную экологическую экспертизу. После ее положительного заключения «Нижнекамскнефтехиму» нужно будет обратиться к нам, и затем в течение проведения всех работ мы здесь будем вести надзор и консультировать предприятие по вопросам охраны окружающей среды. Это только на пользу предприятию, чтобы результат модернизации полигона соответствовал всем требованиям природоохранного законодательства, — сообщил журналистам Фаяз Шакиров.

Подрядчики капстроительства тоже под прицелом природоохранного ведомства

Второй пункт визита — большая строительная площадка, где возводится мощное этиленовое производство. В год на его установках будут выпускать 600 тонн этилена и других продуктов нефтехимии. Ежедневно на площадке трудятся порядка 6 тысяч человек — работников 18 подрядных организаций, а к концу апреля их численность составит уже 7 тысяч человек.

Второй пункт визита — большая строительная площадка, где возводится мощное этиленовое производство

— Мы должны проверять деятельность всех подрядных организаций во время капитального строительства. Они должны предоставить нам все планы работ, отчитываться о движении своих отходов, которые должны либо утилизироваться, либо размещаться на полигонах, организации должны выполнять все требования природоохранного законодательства. Зная сроки выполняемых работ, мы будем вести свое сопровождение, чтобы контролировать экологические аспекты, дабы не возникло никаких проблем при прохождении процедур экспертизы и приемки производственного объекта, — пояснил Фаяз Шакиров.

Параллельно с монтажом технологических установок на ЭП-600 возводятся локальные очистные сооружения замкнутого цикла, то есть вода, используемая в технологических процессах, будет проходить три стадии очистки непосредственно на заводской площадке.

Параллельно с монтажом технологических установок на ЭП-600 возводятся локальные очистные сооружения замкнутого цикла

— Сегодня заливаются закрытые резервуары, в конце апреля начнутся их гидравлические испытания. Следующий цикл — установка оборудования, которую планируем завершить к ноябрю текущего года, — доложил замдиректора завода ЭП-600 Нафис Гиниятов.

Выпуск востребованного ГБК с акцентом на безопасность для экологии

Финальная точка визита — еще один объект капитального строительства — установка по выпуску галобутилового каучука (ГБК). В мире этот вид сырья используют для изготовления экологичных, «зеленых» шин, которые позволяют за счет более плотного сцепления с дорогой снизить потребление топлива. Годовой объем нижнекамского ГБК составляет 150 тыс. тонн, и спрос на него постоянно растет. В связи с этим СИБУР принял решение нарастить производственные мощности до 200 тысяч тонн.

Добиться этого показателя призвана новая технологическая установка, строительство которой близится к завершению. Здесь также применены все новейшие экологичные технологии.

Запустить объект в строй планируется уже в этом год

— Все технологические процессы будут протекать в герметичном оборудовании, которое имеет двойные торцевые уплотнения. Герметичные насосы тоже исключат утечку продуктов. Кроме того, новые, современные технологии позволят очищать воздух от каучуковой пыли, а отдувки углеводородов будут выводиться на факел, — рассказал главе Волжско-Камского управления руководитель по экологии нефтехимического предприятия Олег Гришаков.



Запустить объект в строй действующих компания планирует уже в этом году.



Покидая производственную территорию НКНХ, глава межрегионального управления ведомства Фаяз Шакиров в беседе с журналистами дал свою оценку деятельности предприятия:



— «Нижнекамскнефтехим» ежегодно реализует масштабные природоохранные мероприятия, в том числе и в рамках соглашения, заключенного с Росприроднадзором в феврале 2022 года, о выполнении природоохранных мероприятий на сумму более 6 млрд рублей. Здесь и строительство тех объектов, на которых мы побывали, они направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, и снижение выбросов, строительство локальных очистных сооружений на ЭП-600, которые не будут сбрасывать сточные воды в Каму, то есть имеют замкнутый цикл водооборота, и ряд других мероприятий по строительству или реконструкции ведутся в соответствии со всеми требованиями природоохранного законодательства. СИБУР и «Нижнекамскнефтехим» осуществляют экологические мероприятия и вне промзоны — это выпуск мальков в реку, посадка деревьев, субботники по уборке города и многое другое.



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Итоги визита и дальнейшее взаимодействие в рамках выполнения мероприятий Соглашения с Росприроднадзором обсудили на совещании с участием первого заместителя генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марата Фаляхова.

