КЗИО обязали продать землю владельцу здания в технопарке «Химград»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани разгорелся спор вокруг продажи 0,6 гектара земли на территории «Химграда». Комитет земельных и имущественных отношений отказался реализовать участок компании «Ремпак», у которой здесь построено пятиэтажное здание. Землю предприятие оформляло в аренду сроком на 49 лет, а потом рассчитывало заключить с муниципалитетом договор купли-продаж. В КЗИО отказали, посчитав, что запрашиваемый участок слишком большой. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ремпак»: отказ нарушает права и законные интересы бизнеса

История со спорной землей в технополисе берет начало в 2005 году, когда Служба земельного кадастра по г. Казани (сегодня — КЗИО) и казанское АО «Ремпак» заключили договор аренды участка №10634 площадью 0,6 га, по ул. Восстания, 100 сроком на 49 лет. В дальнейшем компания-арендатор построила здесь 5-этажное здание синтеза №85 общей площадью 4,2 тысячи кв. м, а в прошлом году решила оформить землю в собственность — «с целью эксплуатации расположенного на нем объекта недвижимости».

В ответ на заявление фирмы в КЗИО Казани сообщили, что «земельный участок расположен в зоне ОП — зона размещения общественно-производственных объектов, а проект планировки и межевания на данную территорию не разработаны». К тому же участок находится на территории технопарка «Химград», который тоже не согласился предоставить арендатору в собственность этот участок земли. Он сослался на то, что по участку проходят подземные инженерно-технические коммуникации технополиса. К тому же, по мнению представителей «Химграда», площадь испрашиваемого участка несоразмерна площади стоящего на нем здания.

Не согласившись с отказом, посчитав его незаконным и нарушающим права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, АО «Ремпак» обратилось в суд с требованием признать это решение КЗИО незаконным.

Фото: rt.rbc.ru

Отказ на выкуп земли не содержит ни одной ссылки на нормы закона

Суд посчитал, что исковое требование подлежит удовлетворению. Свое решение он пояснил по каждому пункту отказа. С учетом нескольких положений Земельного кодекса собственник объектов недвижимости имеет исключительное право на приобретение земельного участка, занятого объектом недвижимости и необходимого для его использования, площадь которого определяется исходя из его функционального использования исключительно для эксплуатации расположенного на нем объекта. Причем такой участок предоставляется без проведения торгов.

Согласно подтвержденным данным 5-этажное здание синтеза №85, площадью 4,2 тыс. кв. м, являющееся собственностью заявителя, находится на арендуемом им земельном участке с кадастровым номером 16:50:200106:54, что не оспаривается ни комитетом, ни «Химградом», указал суд. К тому же, согласно п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса, у Общества как собственника объекта недвижимости есть исключительное право на приобретение в собственность земельных участков, занятых объектами недвижимости и необходимых для его использования, а исключительный характер права на приватизацию земельного участка означает, что никто, кроме собственника здания, сооружения, не имеет права на приватизацию участка, занятого этим зданием.

Кроме того, «Химград», инженерно-технические коммуникации которого проходят через этот участок земли, не имеет исключительного права на приобретение указанного земельного участка в собственность. Значит, его согласия на предоставление спорного земельного участка в собственность «Ремпака» вовсе не требуется, решил арбитраж.

«Химград» не имеет исключительного права на приобретение указанного земельного участка в собственность. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается вопроса о несоразмерности площади земельного участка занимаемому на нем здания, то суд полагает, что в данном случае «не усматривается несоразмерность испрашиваемого заявителем в собственность земельного участка расположенному на нем объекту с учетом предполагаемой территории, необходимой для обслуживания такого объекта площадью 4,2 тыс. кв. метров». Тем более, что КЗИО каких-либо доказательств в обоснование своей правовой позиции относительно этого параметра в ходе рассмотрения дела не представил, а площадь земельного участка, за выкупом которого обратилась компания, не превышает площадь, указанную в договоре аренды от 04.07.2005.

Также суд пришел к выводу, что «Ремпак» вполне обоснованно испрашивает эту землю в собственность у муниципальных властей — этот участок не изъят и не ограничен в обороте, сформирован в установленном порядке, при этом его площадь определена исходя из целевого назначения объекта и соразмерна площади, необходимой для его эксплуатации, а заявитель обладает исключительным правом на его выкуп. К тому же отказ властей не содержит ни одной ссылки на нормы закона, на основании которых он был принят. Помимо этого КЗИО в нарушение своих обязанностей, предусмотренных несколькими статьями АПК РФ, не доказал соответствие своего отказа закону и не указал, какие именно обстоятельства послужили основанием для принятия такого отказа, и не доказал наличие этих обстоятельств.

В результате суд принял решение признать отказ Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани в предоставлении АО «Ремпак» в собственность земельного участка незаконным. Кроме того, он обязал КЗИО подготовить проект договора купли-продажи и в течение месяца со дня вступления решения в законную силу отправить документ в адрес компании как собственнику объекта недвижимости.

«Реальное время» направило запрос в адрес Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета Казани с просьбой прокомментировать свою позицию по данному спору.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не первый земельный спор арендатора

Данный земельный участок и ранее фигурировал в судебных тяжбах «Ремпака». В 2018 году компания обратилась в Верховный суд Татарстана с требованием к Кабинету министров республики снизить кадастровую стоимость этой земли. По постановлению кабмина ее кадастровая стоимость на 1 января 2013 года была оценена в 31,8 млн рублей.

Не согласившись с такой суммой, с которой приходилось платить налог на землю, суд провел экспертизу для определения достоверности и правильности оценки рыночной стоимости земельного участка. Эксперты пришли к заключению, что по состоянию на начало 2013 года, даже рыночная стоимость участка составляла лишь 11,6 млн рублей. На ее основании суд полностью удовлетворил иск «Ремпака».

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», АО «Ремпак» действует уже почти 30 лет, его генеральным директором является Рустэм Галиакберов, который также является учредителем компании ООО «Нефть и недвижимость». Основной вид деятельности АО «Ремпак» — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и еще 11 видов, в числе которых ремонт машин и оборудования, оптовая торговля одеждой и обувью, производство спецодежды и прочее. В 2021 году общество показало чистую прибыль в 132 тысячи при выручке в 9,1 млн рублей.