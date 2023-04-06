Экоуроки от «Нижнекамскнефтехима»: как сделать полезные привычки частью жизни

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Экологические истории» — так называется проект, который в рамках просветительской программы СИБУРа «Вторая жизнь пластика» «Нижнекамскнефтехим» реализует в школах-партнерах. Сотрудники предприятия на постоянной основе проводят в школах города экологические уроки на тему ответственного потребления и раздельного сбора отходов. Эта масштабная системная работа направлена на формирование у подрастающего поколения правильных экологических привычек. В этот раз участниками экоурока стали ученики шестых классов средней общеобразовательной школы № 31 — всего более 120 мальчишек и девчонок.



Изучаем экологию с «Нижнекамскнефтехимом»



Экологический урок в 31-й школе прошел в интересной игровой форме. Ребятам предстояло ответить на вопросы четырех раундов. Из заданий школьники, например, узнали, что переработка даже одного листа бумаги экономит воду и сокращает загрязнение рек при производстве новых предметов. А такое вторсырье, как переработанная пластиковая бутылка (ПЭТ), может стать основой для флисовой кофты или мягкой игрушки. За каждый правильный ответ команды получали баллы.



В ходе экоурока ребята предлагали и другие способы, которые помогут спасти планету. Один из них — раздельная сортировка отходов, использование многоразовой посуды, а также бережное отношение к вещам, их своевременный ремонт и долгосрочное использование.

Экологический урок в 31-й школе прошел в интересной игровой форме. Ребятам предстояло ответить на вопросы четырех раундов

— Викторина была интересной — лично я смог узнать больше нового. Не сразу, конечно, мы нашли ответ на вопрос, что вообще объединяет толстовку, подушку и бутылку, но нашли. Все эти предметы могут быть сделаны из переработанной бутылки для напитков, — сказал Валерий Вафин, ученик МБОУ «СОШ №31».



— Мне очень понравилось то, что сотрудники «Нижнекамскнефтехима» приехали в нашу школу и устроили такое мероприятие для нас. Я начала больше понимать, как нужно заботиться о нашей экологии, — согласилась Кира Максимова, ученица МБОУ «СОШ №31».

Все участники мероприятия получили полезные подарки

По итогам интеллектуальной игры команда учеников 6 «Б» класса набрала наибольшее количество баллов — 15 — и стала победителем. Все участники мероприятия получили полезные подарки — шаблоны расписания уроков, закладки для книг, блокноты с прописанными в них экологическими правилами, а также книгу, рассказывающую об увлекательном мире химических процессов.



Экоуроки на свежем воздухе



«Нижнекамскнефтехим» регулярно проводит занятия на тему экологии в городских школах и развивает экологические инициативы. Благодаря таким мероприятиям ребята узнают о раздельном сборе отходов, пользе переработки пластика и прививают с детства правильные привычки.

Более того, специалисты предприятия на практике рассказывают об особенностях своей работы. Так, ученики гимназии №32 своими глазами увидели принципы работы передвижной лаборатории. Эколог Алсу Шайхутдинова показала школьникам, как проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха. Ребята смогли посидеть за рабочим местом оператора мониторинга, ознакомиться с приборами для измерения находящихся в атмосферном воздухе веществ. Особое внимание обратили на то, что все измерения проводятся в автоматическом режиме.

«Нижнекамскнефтехим» регулярно проводит занятия на тему экологии в городских школах и развивает экологические инициативы

— Очень интересно было узнать, что такой передвижной экологический пост важен для оперативного контроля за состоянием окружающей среды. Специалисты могут выехать в любую точку нашего города и оценить состояние как атмосферы, так и водных источников, взяв для этого пробы и сделав анализы, — говорит воодушевленный экоуроком Дмитрий Пешехонов, ученик гимназии №32.



На предприятии отметили, что передвижной экологический пост появился на вооружении нефтехимиков в 2019 году. Специалисты проводят заборы проб воздуха в любой точке города и района — снимают полный экологический срез атмосферного воздуха по 19 ключевым показателям. Газоанализаторы экологического передвижного поста настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов, меркаптанов и других химических веществ.



— Кроме этого, лаборатория на колесах позволяет повысить оперативность и точность контроля соблюдения установленных ПДК, а также оперативно реагировать на обращения жителей и сделать процесс мониторинга более прозрачным, — рассказала ребятам Алсу Шайхутдинова, инженер-лаборант ЦЗЛ «Нижнекамскнефтехима».

На предприятии отметили, что передвижной экологический пост появился на вооружении нефтехимиков в 2019 году

Она также отметила, что передвижная лаборатория в сутки отбирает пробы воздуха от 2 до 5 раз. Результаты анализов становятся известны в течение часа. Лаборанты выезжают на замеры по просьбе жителей Нижнекамска, а также по запланированному графику. Данные публикуются в мобильном приложении «Мой Нефтехим», а также передаются в диспетчерский пункт сбора информации «Нижнекамскнефтехима», далее — в надзорные органы.



Ранее о принципах работы передвижной лаборатории также узнали ученики лицея №35 и школы №36.



Экоуроки со звездами

Демонстрация работы передвижной лаборатории, как и экоуроки, организуемые в городских школах нижнекамским предприятием СИБУРа, — часть большого направления, связанного с экологическим просвещением детей. Работа направлена на повышение интереса школьников к природе родного края и формирование экологической культуры у подрастающего поколения.

Свои знания по охране окружающей среды проверили и ученики четырех 6-х классов 37-го лицея Нижнекамска

Свои знания по охране окружающей среды проверили и ученики четырех 6-х классов 37-го лицея Нижнекамска. Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа провели для школьников интерактивное занятие «Экологические истории» в рамках программы экологического просвещения школьников «Вторая жизнь пластика».

— Экологические уроки — это простой способ в увлекательной форме рассказать о наиболее актуальных проблемах, связанных с темой бережного отношения к природе, и способах их решения. Мы ставим себе цель — сформировать у учащихся чувство ответственности за состояние окружающей среды. Формат викторины, игровых моментов на уроке помогает активнее вовлечь детей в процесс обучения, сделать его интересным, — говорит Ландыш Халикова, ведущий инженер «Нижнекамскнефтехима».

О пользе экологических уроков говорят и преподаватели школ.

— Мероприятие было интересным и познавательным для детей. Учащиеся активно участвовали в викторине, с удовольствием отвечали на эковопросы. Занятие заставило задуматься и учащихся, и педагогов, какой экологический след мы оставляем на земле, и если мы не будем бережно относится к природе, это может вызвать глобальные экологические проблемы, — отметила Алевтина Васильева, заместитель директора по учебной работе лицея №37.

Но, пожалуй, самый запомнившийся экоурок прошел в полилингвальном комплексе «Адымнар». В Нижнекамск приехала популярная певица и видеоблогер Милана Стар. Юную звезду пригласил СИБУР. Вместе с Центром экономии ресурсов компания разработала серию экологических уроков «Вторая жизнь пластика», которые в интересной игровой форме учат ребят ответственному потреблению и раздельному сбору отходов. К трансляции также подключились ученики из более 30 школ города.

Самый запомнившийся экоурок прошел в полилингвальном комплексе «Адымнар». В Нижнекамск приехала популярная певица и видеоблогер Милана Стар

На уроке ребята узнали, из чего производят и как перерабатывают пластик. Для многих стало открытием, что из обычных пластиковых бутылок можно сделать полезные вещи. Например, одежду, мебель, офисные ручки, дыроколы, строительные и медицинские материалы. Чтобы снизить негативную нагрузку на экологию, каждый может уже сегодня изменить свои привычки. Для этого достаточно не покупать ненужное, экономить ресурсы, использовать многоразовые вещи, не спешить выбрасывать старые вещи, сортировать отходы и отправлять их на переработку.

Дети в режиме онлайн наблюдали за происходящим и выполняли задания. Ведущая обращалась к учителям через чат, в котором получала ответы от школ, участвовавших в трансляции. Экоурок оказался познавательным не только для нижнекамских школьников, но и для самой Миланы Стар.

После мероприятия в интервью корреспонденту «Реального времени» блогер призналась, что раньше ее мало волновало состояние окружающей среды. Она, как и многие дети, не задумывалась над тем, как можно сберечь природу.

— Не знала, что скопление мусора — такая большая проблема. Участвуя в экоуроках поняла, что спасение планеты в наших руках. Мы с мамой договорились, что дома начнем вырабатывать полезные привычки, сортировать отходы, сдавать пластик на переработку, — подчеркнула Милана.



Спорт и экология – совместимы



Нефтехимики привлекают к участию в экоуроках и известных спортсменов. Более 280 учеников 36-й школы стали участниками «Урока хоккея КХЛ», который для них совместно провели хоккейный клуб «Нефтехимик» и нижнекамское предприятие СИБУРа. Подобный проект в Нижнекамске прошел впервые. Его инициаторами выступили Континентальная хоккейная лига, Министерство просвещения РФ, клубы Лиги и региональные власти.

Нефтехимики привлекают к участию в экоуроках и известных спортсменов. Более 280 учеников 36-й школы стали участниками «Урока хоккея КХЛ»

Хоккейный клуб приготовил для мальчишек и девчонок много разных сюрпризов. Одним из них стала встреча ребят с защитником команды «Нефтехимик» Михаилом Сидоровым. А экологи «Нижнекамскнефтехима» рассказали ребятам о полезных экологических привычках, которые можно применять в жизни и спорте.



— Наша задача — добиться изменения отношения школьников ко всему тому, что их окружает. Чтобы бережное отношение к природе вошло у них в привычку. Поэтому эти знания важно интегрировать и доносить до молодого поколения через привычную им среду — образовательный процесс, занятия спортом, — уверена ведущий инженер Управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима» Ландыш Халикова.



Почему так важно заботиться об окружающей среде, как правильно сортировать отходы и что такое вторичная переработка пластика, специалисты Нижнекамского предприятия СИБУРа рассказали и юным хоккеистам «Нефтехимика-2012». Экологический урок проходил в игровой форме. До начала учебного года о пользе сортировки мусора и его переработке узнали воспитанники ФК «Нефтехимик».

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Кроме того, на протяжении всего футбольного сезона клуб «Нефтехимик» и «Нижнекамскнефтехим» ведут активную работу по сбору и переработке пластиковых отходов. Вместе прививают правильные привычки болельщикам.

На днях во время игры между «Нефтехимиком» и тульским «Арсеналом» можно было не только поболеть за команды, но и принять участие в экологической акции. На территории стадиона были установлены специальные урны для сбора пластика. Во время матча удалось собрать большое количество пластиковых бутылок. «Вторую жизнь» они получат на башкирском заводе СИБУРа, где после переработки бутылки могут снова стать тарой для напитков или же сырьем для товаров народного потребления.