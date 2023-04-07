День в истории: создание КФУ, рождение Рунета и первые спички

Чем примечательна дата 7 апреля?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 7 апреля, — Всемирный день здоровья и День рождения Рунета. Кроме того, это День памяти погибших подводников. В разные годы и столетия в эту дату впервые прозвучала Третья симфония Бетховена, был основан первый славянский университет (Карлов, в Праге), создан Центральный государственный архив Татарской АССР, а КГУ стали именовать Казанский (Приволжский) федеральный университет. Родились в этот день английский поэт Уильям Водсворт, русский историк Александр Тургенев, американская певица Билли Холидей. Покинули этот мир испанский художник Эль Греко, русский писатель Алексей Жемчужников, американский промышленник Генри Форд. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Объединение архивов в Казани, создание КФУ



7 апреля 1941 года после объединения Исторического архива и Архива Октябрьской революции в Казани появился Центральный государственный архив Татарской АССР. Вместе с филиалом в Альметьевске в 1980 году он стал частью Архивного отдела при Совете министров ТАССР. А позже, в 1997 году, его утвердили как Главное архивное управление при Кабинете министров РТ.

Фото: unikino-rt.ru

7 апреля 1945 года родился Зуфар Бухараев — председатель Госкомитета по кинематографии РТ. Проявив себя в карьере по комсомольской линии, Зуфар Гарифович получил возможность возглавить Молодежный центр, которым руководил до 1994 года. В те годы здание МЦ на улице Декабристов пользовалось популярностью и всегда собирало много гостей. Здесь давали свои концерты поп-, рок-, джаз-исполнители. Позднее Зуфар Бухараев возглавил Госкомитет по кинематографии. Благодаря ему кинотеатр «Мир» стал важным центром российской кинематографии.

7 апреля 1960 года умер Каюм Поздняков — режиссер первого татарстанского фильма «Булат-батыр». Премьера состоялась в 1927 году. Сюжет острой драмы повествовал о взятии Казани войсками Пугачева. Больше Поздняков не работал над художественными картинами, а снимал научно-популярное кино или хроники (например, «Татарстан — страна четырех рек»). Также успел принять участие в первом марийском фильме «Марий Кужер», но уже в качестве актера.

Съемочная группа «Булат-батыра». Фото: 100tatarstan.ru

7 апреля 2010 года Владимир Путин, который на тот момент был премьер-министром РФ, озвучил распоряжение о создании Казанского (Приволжского) федерального университета. Через год после этого к КФУ присоединились Елабужский государственный педагогический университет, Казанский государственный финансово-экономический институт и Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Трагедия на подлодке «Комсомолец» и Калининградская область

7 апреля 1946 года была образована Кенигсбергская область, которую уже 4 июля переименовали в Калининградскую область, а город Кенигсберг стал Калининградом. В этот же день родился первый калининградец — Александр Дорофеев, который впоследствии стал заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа и генерал-майором. Город разрастался, и уже спустя несколько месяцев туда переехали тысячи семей из разных республик СССР.

Фото: wikipedia.org/общественное достояние

7 апреля 1994 года — День рождения Рунета. Случилось это после регистрации и внесения в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня домен .Ru. В 2010 году Россия пошла дальше и зарегистрировала первый кириллический домен — .рф.

7 апреля 1989 года в результате пожара затонула советская атомная подводная лодка К-278, которая незадолго до трагедии получила имя «Комсомолец». Сейчас этот день в России объявлен Днем памяти всех подводников, не вернувшихся из походов. Подлодка до сих пор находится на дне Норвежского моря.

Фото: wikipedia.org/общественное достояние

Метрическая система и первые спички

7 апреля 1795 года было определено что такое метр и килограмм. Высший законодательный орган Первой Французской Республики — Национальный Конвент Франции принял Закон о введении Метрической системы мер. С 1799 года платиновые прототипы хранятся в Национальном архиве Франции. Разработка данной системы велась еще при Людовике XVI, занимался этим астроном Жан-Доминик Кассини, но ученого отстранила новая власть, поскольку он был монархистом. Тогда были попытки ввести новые стандарты измерения. Предлагалось считать прямой угол за 100 градусов, каждый градус был разделен на сто минут, а круг был округлен до 400 градусов. Позднее реформы добрались и до времени. В 1793 году Конвент постановил, что сто секунд будут составлять минуту, а сто минут — час. Но такие измерения оказались неудобными для использования. Сейчас же мы имеем оптимальную систему мер.

7 апреля 1827 года были проданы первые спички. Изобрел их английский фармацевт Джон Уокер. Однажды, смешав химикаты палкой и чиркнув ею об пол, чтобы убрать засохшую каплю, он увидел огонь. Тогда Уокер продолжил эксперименты. Смесь из бертолетовой соли, белого фосфора и клея фармацевт продал адвокату Никсону. Изобретение было запатентовано позднее Сэмюэлом Джонсом. Он назвал спички «люциферчиками». Лишь в 1847 году удалось изобрести безопасные спички без «красного» фосфора.

