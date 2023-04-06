День в истории: казанский театр, появление таксофонов и раскопки города Помпеи

Чем примечательна дата 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, Международный день спорта, а также Всемирный день настольного тенниса. В России отмечают День работников следственных органов МВД. В этот день Наполеон I в первый раз отрекся от престола, американский исследователь Роберт Пири первым достиг Северного полюса, в СССР учредили ордена Ленина и Красной Звезды, в США издали книгу «Маленький принц», Евросоюз признал независимость России. Родились: русский писатель-публицист Александр Герцен, известный врач Николай Склифосовский, советский астроном Александр Орлов. Умерли: английский король Ричард I Львиное Сердце, русский писатель Глеб Успенский, предприниматель и меценат Савва Мамонтов, композитор Игорь Стравинский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Василий Гордов — герой из Татарстана и первое светомузыкальное исполнение симфонической поэмы Скрябина «Прометей» в КАИ



6 апреля 1852 года в Казани открылся новый каменный театр с первой постоянной труппой. До этого с января 1851 года здесь работала итальянская труппа, гастролировавшая в России. До 1857 года театром управляла «акционерная компания».

Фото: menzelinsk.tatarstan.ru

6 апреля 1945 года уроженцу Татарстана Василию Гордову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был командующий войсками Сталинградского фронта в 1942 году и несколькими армиями. Но 12 января 1947 года Гордова арестовали, лишили наград и приговорили к смертной казни за критику внутреннего положения и политики руководства. Только после смерти Сталина, Военный совет Верховного суда СССР принял решение о реабилитации героя.

6 апреля 1962 года в Казани впервые прозвучала симфоническая поэма Александра Скрябина «Прометей» со световой партитурой. В ней композитор попытался выразить идею торжества человеческой воли. Техническое решение проекта принадлежит СКБ «Прометей» (КАИ), которым на протяжении полувека руководил Булат Галеев. Премьера симфонической «Поэмы огня» («Прометей») — первый крупный проект исследователей светомузыки.

Фото: mos.ru

Первые электрические трамваи, телефоны-автоматы и орден Красной Звезды

6 апреля 1899 года в Москве появился первый трамвай. В конце XIX века столица была перенаселена, и существующий общественный транспорт не справлялся со своей задачей. Также оставляло желать лучшего его состояние и оборудование. Под новый вид транспорта правительство решило реконструировать Долгоруковскую линию вагонной железной дороги и две пригородные железные дороги — Петровскую и Бутырскую.



6 апреля 1927 года в Ленинграде началась масштабная установка телефонов-автоматов. Уильям Грей был первым, кто успешно изготовил телефон-автомат, производил его в промышленных масштабах и использовал в коммерческих целях. Идея возникла после того, как жена Уильяма заболела, и он был вынужден ходить по домам с просьбой вызвать врача, но все соседи ему отказывали. В 1889 году Банк Хартфорда в США установил первый общественный телефон. Советские телефонные будки производились на заводе «Красная Заря».

Фото: Prilutsky/wikipedia.org/Общественное достояние

6 апреля 1930 года Указом Президиума ЦИК СССР в стране был учрежден орден Красной Звезды. Им награждались «за большие заслуги в защите СССР в военное и мирное время, обеспечение национальной безопасности» не только люди, но и воинские части, корабли, предприятия, организации и учреждения. Первым кавалером ордена стал Василий Блюхер, командующий войсками специального назначения Дальнего Востока, за действия в 1929 году по ликвидации вооруженных конфликтов на Китайско-Восточной железной дороге.

Отречение Наполеона I и первые летние Олимпийские игры

6 апреля 1748 года при раскопках под руководством Рокко Хоакина де Алькубьерре были обнаружены руины города Помпеи. Сам Алькубьер был убежден, что это был другой город — Стабии. Развалины города раскопали, а памятники и другие находки восстановили. В 1763 году на одной из статуй была найдена надпись о том, что это Помпеи.

Фото: Norbert Nagel/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

6 апреля 1814 года Наполеон Бонапарт впервые отрекся от престола. После того, как русские и союзные войска вошли в Париж в марте 1814 года, городу угрожал пожар. Все отвернулись от императора: Сенат и армия, сформировавшая новое правительство, включая его верных маршалов Нея, Бертье и Лефевра. Поняв, что шансов у него нет, Наполеон принял судьбоносное решение. В тот же день Сенат провозгласил Людовика XVIII королем. Однако в марте 1815 года Наполеон снова стал лидером Франции — чтобы через 3 месяца повторно уйти и больше не возвращаться.

6 апреля 1896 года в Афинах открылись первые летние Олимпийские игры. В соревнованиях принял участие 241 спортсмен из 14 стран. Женщинам в то время не разрешалось участвовать в Играх. Соревнования состояли всего из девяти видов — греко-римская борьба, велоспорт, гимнастика, легкая атлетика, плавание, стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Эти Игры сильно отличались от современных, многих известных нам традиций не существовало. Например, не было олимпийского огня и золотых медалей. Кроме того, организаторы не обращали внимания на национальность и медальную таблицу игроков. Первые Олимпийские игры были настолько успешными, что было решено проводить их регулярно раз в четыре года.

