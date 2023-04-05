Безлюдные залы и персонал с рациями: обзор министерских столовых Казани

Фото: Малик Вознесенский

В текущих экономических условиях на российском рынке HoReCa растет популярность столовых и фастфуда, как варианта быстрого и недорогого питания. Причем в Казани интерес вырос не только к частным заведениям общепита, но и к ведомственным. Корреспондент «Реального времени» обошел несколько столовых при министерствах и ведомствах в татарстанской столице и выяснил: каких чиновников кормят вкуснее, чьи повара переговариваются по рации и где можно пообедать за одним столом с министром.



Столовая при Минэкологии РТ: посторонним вход разрешен

Первой на нашем маршруте оказалась столовая при Министерстве экологии и природных ресурсов РТ на улице Павлюхина. Вход в заведение находится с правой стороны здания со двора, и поесть здесь может каждый.

В первый раз без помощи охранника, который сидит на центральном входе в министерство, найти столовую было непросто. Она называется «Кош теле» — в честь традиционного татарского угощения.

При входе попадаешь, на первый взгляд, в служебное помещение, полуосвещенное, с несколькими дверьми. Одна из них действительно ведет в служебное помещение, другая — в столовую, где в 14:00 буднего дня никого из посетителей не было. Сам обеденный зал тоже темноват, здесь 44 посадочных места. Линии раздачи, как в обычных столовых, нет. На стене висит листок с позициями и ценами блюд, однако в наличии есть только то, что выставлено на витрине.

Фото: Малик Вознесенский

На кухне были два работника, которые встретили очень дружелюбно. На витрине — большая тарелка остатков полусухой гречки, макароны, пара-тройка котлет на одной тарелке и немного других гарниров. Цены на блюда здесь сопоставимы, а иногда и выше, чем в коммерческих столовых: солянка — 150, картофельное пюре — 60, котлета говяжья — 150 рублей. В итоге обед из одного блюда (пюре и котлета) обошелся в 330 рублей, что по меркам других заведений достаточно дорого.

Там же есть система готовых обедов за 200 рублей, но выбирать блюда в этом случае нельзя. Тишину перебивают оживленные разговоры на кухне и характерный грохот посуды.

Фото: Малик Вознесенский

Столовая при Минспорта РТ: приходите в обед

Далее перемещаемся в столовую при Министерстве спорта республики, которая находится рядом с казанским ТЦ «Кольцо». Доступ сюда также открыт всем.

При входе в здание нужно повернуть налево, помещение обеденного зала тоже темное и в 10 часов утра готовых блюд на витрине еще нет, меню как такового тоже не было. Посадочных мест — 48. Столы длинные и вмещают по восемь человек. На витрине — ничего, кроме выпечки, необходимо спрашивать какие блюда есть в наличии.

По словам сотрудников, картофельное пюре обойдется в 45 рублей. Вместе с говяжей котлетой обед выйдет на 180 рублей. Пунктов разлива кипятка и микроволновки нет. В помещении тихо и спокойно, помимо шагов на кухне ничего не слышно. Все чашки разные, будто принесены гостями из дома.

Фото: Малик Вознесенский

Фото: misanec.ru

Столовая при мэрии: рация на кухне



При исполнительном комитете Казани тоже есть своя столовая. Вход свободный и расположен он со стороны улицы Кремлевской.

В здании необходимо снять верхнюю одежду и оставить в гардеробе. Помещение столовой просторное, есть бар, но его полки пустуют. В меню — большое количество выпечки и вторых блюд. На выбор — два супа — солянка и щи. Обычное картофельное пюре стоит 45 рублей, люля-кебаб под кетчупом — 100. Солянка обошлась в 125 рублей. Весь обед вышел на 300 рублей.

В зале на 150 посадочных мест было занято восемь столиков. Есть две микроволновки и пункт разлива кипятка.

Фото: Малик Вознесенский

Фото: yandex.ru/maps

С кухни кроме шума посуды доносятся звуки работающей рации. Все посетители деловито общаются. Есть три столика с чисто белыми скатертями (на обычных столиках желтые), которые были заранее сервированы и рассчитаны на шесть мест. Эти столы расположены у двух лифтов. По углам столовой расставлены растения, персонал очень вежливый. Сюда можно прийти, если вы хотите недорого поесть в центре города.



Столовая при Минстрое: бюджетный обед в центре города

Неподалеку находится «Тезуче» — еще одна столовая с татарским названием, которая работает при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ на ул. Кремлевской. Вход со стороны «Черного озера» и находится слева от главного входа в здание.

Фото: Малик Вознесенский

Фото: vk.com/stroitel_rt

На входе есть гардероб, но он не работает. В самой столовой на линии выдачи на витрине не было блюд, нужно было спрашивать у сотрудников, которые тоже были достаточно вежливы. В 15:00 часов здесь никого не было.



Основной зал просторный, на 64 посадочных места. Солянка стоила 100 рублей, говяжья котлета также 100, а рис с овощами — 80 . Весь обед обошелся в 330 рублей.

Столовая при Минкульте РТ: очереди в час пик

Вход в столовую при Министерстве культуры республики с торца здания со стороны Кабинета министров РТ. Найти его можно по указателю на листке бумаге, приклеенном к стене.

Внутри длинный коридор с несколькими дверями, за одной из них столовая. В 12:30 здесь настоящий час пик — очередь выходит в коридор, почти нет свободных мест, однако ближе к 13:00 поток посетителей уменьшился.

Фото: Малик Вознесенский

Фото: 2gis.ru

Линия выдачи здесь необычная, выполнена из дерева. Ассортимент небольшой — несколько видов салата, два первых блюда на выбор, картофельное пюре или макароны в качестве гарнира и выпечка. Обед из борща, картофельного пюре с гуляшом и напитка обошёлся в 340 рублей.



В помещении вдоль стен по пять столиков, с каждой стороны по семь посадочных мест. Микроволновок нет, но они и не нужны — еда подается горячей.

Средний чек в министерских столовых — 300 рублей

На этом обзор доступных ведомственных заведений общепита можно завершить. В столовые Министерства образования и науки РТ, Кабинета министров РТ, Министерства промышленности и торговли РТ без специального пропуска вас не пропустят.

Фото: скриншот avito.ru

Если подвести итог, можно сделать вывод, что в большинстве министерских столовых скромное по ассортименту блюд меню, нет строгого рабочего графика — работают, ориентируясь на сотрудников: где-то до 15:00, а где-то и до 17:30. В праздничные и выходные дни не работают. Средний чек — 300 рублей.

Есть ли какие-либо преимущества перед коммерческими столовыми? Разве что тишина и малое количество посетителей (за редким исключением), здесь можно отобедать наедине со своими мыслями. В каждой столовой очень вежливый и коммуникабельный персонал, начиная с проходной и заканчивая уборщицей. В большую часть таких столовых вход свободный.