Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Вы скажите, сколько и с кого нужно собрать, чтобы город стал чище?»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 24

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. О чем просят татарстанцы представителей исполнительной власти Татарстана и что обсуждали на прошедших выходных — в обзоре «Реального времени».

«Говорят, что это норма, пока вы здесь не застроились, и нам на вас наплевать, мы так сливали всегда и будем сливать дальше»

Так, жители поселка Кульсеитово сообщают, что их затапливают соседи:

— Кульсеитово, соседи топят, выливая на дорогу общего пользования! Говорят, что это норма, пока вы здесь не застроились, и нам на вас наплевать, мы так сливали всегда и будем сливать дальше. Помогите люди это по всем группам Казани распространить, пожалуйста!

Еще одно новое сообщение касается длительного интервала между электричками из Зеленодольска:

— Утро не доброе, опять на электричку в 8.36 не успел после ночной смены. Теперь ждать следующую аж до 11.34. Парома нет еще, и попасть из Зеленодольска на другой берег в Нижние Вязовые и Свияжск практически невозможно.

«Тимур Дмитриевич, а вы действительно считаете, что убрав еще несколько точек сбора бытового мусора, город сделаете чище?»

В Набережных Челнах жители 35-го комплекса сообщил о стрельбе по стеклам автомобилей:

— Добрый день! Мы, жители 35-го комплекса, ПРОСИМ внимания вышестоящих лиц к проблеме порчи имущества! А именно: каждый день у нас в комплексе неизвестный стрелок стреляет по лобовым стеклам автомобилей. Заявления пишем в полицию, только, как всегда, все бездействуют! Очень много пострадавших уже, ждем, когда пули полетят не в машины, а в людей?

В Бугульме жители возмутились тому, что администрация города рекламирует киоски по покупке чистой воды:

— Это, конечно, хорошо, но реклама покупки чистой воды мне кажется кощунственной. Таким актом вы доказываете, что в кране вода крайне опасна и бороться с этим не надо.

А вот в Альметьевске люди стали массово жаловаться на невывезенный мусор:

— Город погряз в мусоре. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Все летит с помоек, которые не вывозят неделями.

— Тимур Дмитриевич [Нагуманов], а вы действительно считаете, что убрав еще несколько точек сбора бытового мусора, город сделаете чище? Прошлую весну убрали контейнеры с Объездного тракта, эту весну с ул. Объездной... Я не удивлюсь, если узнаю, что в заброшенных садах экологи нашли кучи мусора, а вы? Надеетесь, что, если убрать контейнер, люди перестанут производить и выбрасывать мусор? Или у тех, кто многократно поднял расценки на вывоз отходов с населения в связи [со строительством] завода по переработке, до сих пор не хватает денег на очередную яхту, и решили собрать еще денег? Вы скажите, сколько и с кого нужно собрать, чтобы город, которым вы руководите, стал чище?..

— Дело не в том, что вывезли мусор после съемок, а в том, чтобы научиться работать с людьми и контролировать их работу! На это есть соответствующие чиновники и они получают за это зарплату! Уборку надо производить с утра, не позднее 10 часов. А не после того, когда вас проинформировали. Еще раз напоминаю, что у нас 6 домов, а не один. Неужели так тяжело проконтролировать? От того, что вы написали, во сколько вывезли этот бардак, нам не легче! Тем более мы все это видим со своих окон ежедневно, ежечасно и ежеминутно!



— Доброе утро! Мкр. Урсала, весь мусор с контейнеров собаки разбрасывают на детскую площадку. Детскую площадку прошу привести в должный вид, а не для галочки, чтобы была.

— По площадкам по сбору мусора около Урсалы. Сама площадка и поле около нее замусорены ужасно: везде пакеты, видела даже труп собаки. Планируется уборка данной территории?

— Добрый день! В селах вокруг бункерных площадок мусора очень много, а кто должен это собирать? Если в городе опустошаются бункеры часто, в селах месяцами этого не делают. Кольцевой сбор один раз в неделю в неопределенное время, стоишь, ждешь целый день это чудо, а они просто не заезжают на эту улицу! Если оставить мешок возле дома, его растащат собаки, так как рядом сидящий с водителем человек не выйдет и не закинет этот пакет в мусоровоз! Для чего они вообще тогда ездят? Ведь не все могут часами стоять и охранять улицу, у многих один выходной день и дел бывает много, у кого-то здоровье не позволяет.

— Станция Калейкино. Но вопрос не только о нашем поселении, проблема во многих селах с переполненными бункерами и вокруг них кошмарные картины. Вопрос, для чего ездят рядом сидящие мужчины? Я так думаю, выйти и закинуть пакет, а не просто покататься.

— Так и летом такая ситуация! Вокруг бункера постоянно мусор, пока загружают он весь разлетается. При переполненном бункере, конечно, люди будут оставлять на земле, и собаки растаскивают. Чтобы не разлетался мусор при погрузке, хотя бы какое-то ограждение поставили бы. Как начинаются субботники, отправляют организации села убирать этот срач Почему? Ведь есть за это ответственная организация.

— Здравствуйте ! Вы призываете всех выходить на субботник. Наши люди ответственные, вышли на субботник, родители пришли с детьми. Так как не было мусорной площадки, мусор разлетался в поле на несколько километров. В пятницу бункер не вывезли, хотя по графику должны были. В субботу звонила везде, куда дозвониться можно было. В результате уже сегодня мусор возле бункера лежит. Сегодня с утра начала звонить, звонок сбрасывается, тут же звонок от них и сразу сброс. Это получается, «мы вам звонили, а вы трубку не взяли». А мусорную площадку нам помогли предприниматели установить. Сегодня не вывезут снова, в поле собирать будем.



«Если не можете заставить подрядчиков работать, меняйте их, не можете поменять — пришлите названия подрядчиков с номером ИНН, поможем вам через Москву заставить ваших подрядчиков»

В Казани тоже есть жалобы на невывоз мусора — в основном на окраине или в поселках:

— Помогите, пожалуйста, справиться с искусственным захламлением придомовой территории. Беломорская, 106 — на территории нашего дома неизвестные лица установили бункер и не забирают его переполненный уже 3 сутки.

В ответ администрация сообщила: «Перенакопление бункера связано с невывозом мусора ООО «УК ПЖКХ». Передали замечания регоператору о недопущении срывов графика вывоза отходов».

— Не совсем понимаю, что за бардак вы такой устроили!! Две недели назад в группу присылал фото с улицы Центральной района Салмачи — как было грязно, так и осталось, как валялся мусор, так и валяется! Вы вообще убираться на улицах собираетесь? Если не можете заставить подрядчиков работать, меняйте их, не можете поменять — пришлите названия подрядчиков с номером ИНН, поможем вам через Москву заставить ваших подрядчиков!!! Это свинское отношение к людям!!! Ваши люди живут, как на помойке!!!

Фото: соцсети

— Мусорки в Отарах. Мусор не вывозится. Просьба большая к администрации решить этот вопрос. Жителям просто некуда положить пакеты. А обслуживающая компания потом скажет, что жители бросают пакеты где попало. Я попробовала пристроить свой. Не вышло, падает. И да — дачники тут ни при чем. Это Центральная улица. Остановка «Трансформаторная». Все это раскидано прямо на остановке. Деньги за вывоз берут исправно. Почему не предоставляют оплаченную услугу? Мусору 5 дней.

Фото: соцсети

Есть и другие обращения — например, по поводу сноса гаражей:

— Добрый день. Я уже не знаю, куда сообщать по поводу незаконных старых гаражей. Мы уже просили, чтобы их снесли, они незаконны, портят вид, там гора мусора, пахнет отвратительно, так как там еще и в туалет ходят бездомные, выпивающие. Просто невыносимо, мрак. И мусорки нормально облагороженной нет, на дороге стоят три контейнера, мусор прям на дороге, повсюду. Давно можно было снести гаражи, облагородить мусорку и сделать площадку для парковки.

Фото: соцсети

Как сообщает районная администрация, металлические гаражи включены в реестр самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу и перемещению.

Также жители сообщают о ночных работах:

— Здравствуйте. Мы жители ул. Болотникова, д. 13а. С торца нашего дома проходят строительные работы. По слухам, строят надземный переход. Никакой информации о производителе работ, сроках и т.п. нет на ограждении. Работу проводят и в ночное время, нарушая закон о тишине. Сегодня начали в 2.00 ночи. Спать невозможно. Было обращение в полицию. Толку никакого. Закончили работу в 4.30. Просим провести проверку по работе в ночное время с 23 до 6 утра. Видеофиксация работы в ночное время есть.