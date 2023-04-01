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Весь вечер на арене: открытая репетиция в Казанском цирке

22:48, 01.04.2023 2
Весь вечер на арене: открытая репетиция в Казанском цирке
Фото: Динар Фатыхов

1 апреля Казанский цирк пригласил зрителей на открытую репетицию с участием артистов программы «На грани» и учеников Детской цирковой школы. Открытая репетиция — особенный формат цирковых публичных мероприятий. В отличие от привычного представления, артисты выступают без костюмов, музыки и декораций, показывают только часть своих номеров, в основном рассказывая о «кухне» своей работы. На таком мероприятии зрители могут задавать артистам любые интересующие их вопросы.

Тема открытой репетиции 1 апреля — Международный день смеха. Поэтому открывал ее великолепный Анатолий Окулов, он же — клоун Акула. Дрессировщица Ольга Безмен познакомила зрителей со своими питомцами-мейкунами, а виртуозная четверка эквилибристов под руководством Владимира Плотникова продемонстрировала мастерство эквилибра на штейн-трапе, а отважные мотоциклисты — рискованное искусство езды на мотоцикле внутри металлического шара.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар Фатыхов
Общество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Блин( почему я не узнала об этом раньше? Был анонс?
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    Анонимно 02 апр
    Будет ещё одна открытая репетиция, посмотрите на сайте цирка
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Новости общества

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Новости раздела