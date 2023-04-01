Весь вечер на арене: открытая репетиция в Казанском цирке

1 апреля Казанский цирк пригласил зрителей на открытую репетицию с участием артистов программы «На грани» и учеников Детской цирковой школы. Открытая репетиция — особенный формат цирковых публичных мероприятий. В отличие от привычного представления, артисты выступают без костюмов, музыки и декораций, показывают только часть своих номеров, в основном рассказывая о «кухне» своей работы. На таком мероприятии зрители могут задавать артистам любые интересующие их вопросы.

Тема открытой репетиции 1 апреля — Международный день смеха. Поэтому открывал ее великолепный Анатолий Окулов, он же — клоун Акула. Дрессировщица Ольга Безмен познакомила зрителей со своими питомцами-мейкунами, а виртуозная четверка эквилибристов под руководством Владимира Плотникова продемонстрировала мастерство эквилибра на штейн-трапе, а отважные мотоциклисты — рискованное искусство езды на мотоцикле внутри металлического шара.