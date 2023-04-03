Trademark «Татарстан»: сеть провинциальных кинотеатров, рюмочная с Профсоюзной, удобрения для Китая

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 11-я

Многие компании работают на рынке десятки лет, но задумываются о защите своей интеллектуальной собственности только сегодня. Сегодня в традиционном еженедельном обзоре «Реального времени» сразу несколько подобных примеров, а также заявки в Роспатент на регистрацию известных и новых брендов предпринимателями Татарстана.

Казанская наркологическая клиника «Лотос-Мед» выводит из запоя с 2007 года, однако первую и пока единственную заявку в Роспатент на защиту своего товарного знака подала только в конце марта 2023-го. Бизнес Роберта Климовского и Эдуарда Ботенкова объединяет несколько юрлиц в Казани и Зеленодольске, имеет выездные бригады и свой стационар. Выручка компаний, согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году составляла около 17 млн рублей.



Рамиль Минуллин из Казани настоящий серийный предприниматель. Основной вид его деятельности по ОКВЭД — деятельность в области исполнительских искусств, однако за последние почти 20 лет он занимался и продолжает заниматься самым разным бизнесом. Например, клинингом. Но товарный знак он регистрирует для своего интернет-магазина на Wildberries, где он продает женские тренчкоты. Правда, самый популярный товар в его магазине, судя по статистике маркетплейса, это джинсовые шорты, которые купили более 1,7 тыс. раз.



Альбина Гисматуллина создала ИП в конце прошлого года, а в марте нынешнего уже подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака своего бизнеса по торговле одеждой — как в специализированных магазинах, так и в интернете. Однако найти его следов «Реальному времени» не удалось. При этом похоже, что Альбина Рафхатовна при выборе названия своего бренда вдохновлялась впечатлениями об отдыхе в Турции, ведь Alba Queen — это довольно популярный пятизвездочный отель, расположенный недалеко от Сиде.





Рюмочная «Волна» открылась на казанской барной улице Профсоюзной в 2017 году и с тех пор стабильно пользуется достаточно высоким спросом у местной тусовочной публики. Управляет этим бизнесом ООО «Рио» известного ресторатора Ильдара Мухаметшина. Он более 10 лет в бизнесе и управляет целым рядом проектов в разном формате, в том числе по забавному совпадению с 2013 года является учредителем ООО «Халяль Кафе». Отметим, что сейчас у рюмочной «Волна» немного другой логотип, так что видимо готовится небольшая реконцепция работающего уже седьмой год заведения.

Добавим, что, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», введение в запой даже в пандемийном 2021 году приносило официально больше денег (26 млн рублей), чем бизнес по выведению из него у того же «Лотос-Мед».



Торговую марку автомобильных жидкостей с призывающим бесстрашно заливать его в авто названием регистрирует нурлатское ООО «НТК», бывшее «Стройматсити» Расимы Юсуповой. Фирма работает с 2014 года, занимается оптовой торговлей. В 2021 году, согласно «СПАРК-Интерфакс», заработала на этом скромные 989 тыс. рублей, показав полумиллионный убыток от экономической деятельности.



Айдар Фаизов занимается торговлей медоборудованием и техникой с 2009 года. Основное юрлицо — ООО «Профи Мед» с выручкой в 2021 году, согласно «СПАРК-Интерфакс», почти 65 млн рублей. Компания управляет ортопедическим интернет-магазином «Эжен» на Сибирском тракте в Казани (товарный знак зарегистрирован Фаизовым еще в 2017 году), а также салоном «ЭгоОптика» на Ершова.



Необычный и очень интересный бизнес у ООО «МТД Плюс» Ленара Ахметзянова. Компания создана в 2019 году и сегодня управляет тремя кинотеатрами — но не в мегаполисах, а в небольших городах: Мензелинске (Татарстан), Давлеканово (Башкортостан) и Миассе (Челябинская область). Кроме собственно киносеансов и попутного сервиса фирма участвует в госконтрактах на поставку оборудования и предоставление связанных с кино товаров и услуг. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка от этого бизнеса в депрессивном для отрасли пандемийном 2021 году составила 16,8 млн рублей.





Пару недель назад мы писали о том, что технологическая «дочка» одного из крупнейших отечественных ретейлеров X5 Retail Group группы «Альфа» (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), резидент и один из самых крупных инвесторов Иннополиса по объемам вложений подала в Роспатент заявки на регистрацию целого ряда своих первых товарных знаков. Сегодня добавляем к ним еще один — X5 Paket. Считаем, что оператор сети супермаркетов должен был с этого и начинать портфель интеллектуальной собственности: «Paket брать будете?»

На самом деле речь, скорее всего, идет о сервисе платной интеллектуальной подписки для покупателей, которая так и называется «Пакет». Правда, на соответствующем сайте используется другая латинская транскрипция наименования.



Технологический гигант с многомиллиардной выручкой группа ICL через ООО «АйСиЭл-Техно» регистрирует права на товарный знак Osio в категории мониторов, планшетных компьютеров и так далее. Любопытно, что товарный знак Osio широко используется по всему миру: есть такая германская бытовая техника, африканский спортивный менеджмент, финские шторы и жалюзи и так далее. В России с 2000 по 2010 год права на эту марку имела кипрская компания «Креотроникс Лимитед», владелец бренда популярных в России автосигнализаций «Томагавк».





Еще одна технологическая компания, на этот раз из Челнов, 16 лет занимается проектированием и монтажом автоматизации инженерных систем зданий. В 2021 году фирма с уставным капиталом 11 тыс. рублей заработала, по данным «СПАРК-Интерфакс», 316 млн рублей. Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию своего фирменного наименования сразу в нескольких вариантах.



Принадлежащий семье Хайруллиных агрокомплекс «Русский мрамор» уже более 10 лет поставляет говядину в торговые сети. Доход за 2021 год, согласно «СПАРК-Интерфакс», составил 1,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 7,5 млн рублей. Предприятие работает под брендом «Мясная слобода», поэтому и регистрирует этот товарный знак — кстати, первая попытка с заявкой в Росреестр была сделана еще в 2016 году. Этот логотип — немного видоизмененный.



Компания «Экойл Органик» производит жидкие и гранулированные органические удобрения для деревьев, кустов и трав под собственной торговой маркой. Фирма зарегистрирована чуть менее года назад. Однако на сайте проекта утверждается, что он был основан в 2018 году в ОАЭ, где расположен головной офис по странам Юго-Восточной Азии и Африке. Также вроде как есть офис в Стамбуле — по странам Евросоюза и Америки, а офис в Казани занимается партнерами в СНГ и... Китае. у ООО «Экойл Органик» четыре соучредителя: Камиля Юлдашева (40%), Лилия и Эльвира Сабитовы (по 20%) и гендиректор Гусман Зиганшин (тоже 20%).