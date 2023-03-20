Trademark «Татарстан»: права на «обстановку по кайфу», мясо «Миньонов», реинкарнация ПФМК братьев Когогиных

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 9-я

Технологическая «дочка» Х5 Retail Group из Иннополиса регистрирует права на первые товарные знаки, «Татхимфармпрепараты» расширяет линейку БАДов, а предприниматель из Казани столбит права на целый «букет» расхожих выражений. Эти и другие заявки бизнесменов из Татарстана на товарные знаки в Роспатент — в традиционном еженедельном обзоре «Реального времени».

Регина Егорова более 10 лет занимается бизнесом в сфере красоты и ухода за кожей. У нее с 2013 года есть интернет-магазин фото- и лазерных эпиляторов, а также раскрученные магазины на Wildberries и Ozon. На первом маркетплейсе, по его данным, у магазина Егоровой уже более 21 тысячи заказов за почти 4 года. В 2021 году, вероятно, ее отец Олег Егоров учредил компанию «НЛБ», которая запустила и управляет интернет-магазином продукции бренда Iluminage (его связывают с британской корпорацией Unilever). В марте 2023 года Регина Егорова в качестве ИП подала в Роспатент заявку на регистрацию прав на товарный знак.





Предприниматель Алмаз Шайдуллин из Нижнекамска намерен зарегистрировать права на товарный знак «Ваш comfort» с черно-зеленым логотипом. Бизнесом в качестве ИП он начал заниматься в 2019 году, основной вид деятельности — торговля мебелью, светом и бытовыми приборами. «ВКонтакте» есть группа одноименного производителя мебели с почти 3000 участников, но логотип в ней совсем другой. Отвечать на вопросы «Реального времени» о цели регистрации товарного знака по указанному в паблике номеру телефона, не стали.



Закамский миллиардер Рифат Мутигуллин и его компания «РМ Агро» регистрирует права на товарный знак «Миньони». В компании «Реальному времени» сказали, что, скорее всего, речь идет о колбасной продукции. Очевидно, речь о мясе в ней вымышленных лупоглазых персонажей американской мультсерии 2015 года не идет. Скорее, авторы наименования добиваются созвучности с филе-миньон — небольшой говяжьей вырезки, используемой для приготовления деликатесных блюд из натурального мяса. Однако более точной информации о «Миньони» выяснить не удалось.





Владелец казанской онлайн-школы «99 баллов», одноименное ООО предпринимателя Айрата Халиуллина, подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для своего двухмесячного курса подготовки к ЕГЭ Speedrun. Компания существует всего два года, но уже успела провести курсы для более чем 50 тысяч человек, если верить информации на ее сайте. В ее интеллектуальной собственности уже есть приоритетные права на фирменное наименование программы для ЭВМ «образовательная онлайн-платформа «99 баллов» и пара заявок на товарные знаки. Выручка ООО «99 баллов» за 2021 год, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», составила почти 50 млн рублей.

Speedrun — это расхожий в геймерской среде термин, обозначающий скоростное прохождение компьютерной или телефонной игры, когда игрок добирается до конца сюжетной линии максимально быстро по времени, не отвлекаясь ни на что другое.



Целый «букет» заявок на регистрацию своих прав на использование расхожих фраз подал предприниматель Григорий Корсаков. «Эликсир молодости» и «эликсир мудрости», «накатила грусть», «для прекрасной девушки», «вечно молодой», «жить пить в кайф», «обстановка по кайфу», «настоящему мужчине» и так далее чуть ли не по всем видам деятельности — видимо, у него большие планы на последующее использование этой своей интеллектуальной собственности как бизнеса, ведь услуги патентного поверенного стоят не дешево. В качестве индивидуального предпринимателя Корсаков, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировался год назад.



Челнинская компания «КМД НЧ» с выручкой порядка 90 млн рублей за 2021 год в марте этого года подала заявку на регистрацию своего незатейливого логотипа. Фирма основана в 2018 году и занимается изделиями из металла, используемыми для ремонта и обслуживания тракторной техники (согласно имеющимся сертификатам). В ней работает, по данным «СПАРК-Интерфакс», более 40 человек.



Татарстанскому деревообрабатывающему комбинату гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина в этом году исполнилось 15 лет. Работает здесь под тысячу человек, а выручка за 2021 год превысила 2 млрд рублей. Это реинкарнация закрытого в 2020 году «Поволжского фанерно-мебельного комбината», который работал более 120 лет и был поставщиком покинувшей российский рынок шведской IKEA.

Новое название ПФМК официально обрел в августе прошлого года, а в марте этого подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Видимо, многочисленные потрясения все-таки не сокрушили решимость братьев Когогиных продолжать деревообрабатывающий бизнес, дающий работу огромному количеству людей в не самом экономически благополучном городе-спутнике Казани Зеленодольске.



В качестве индивидуального предпринимателя Максим Ренков из Казани зарегистрировался только осенью прошлого года, однако уже имеет довольно раскрученные магазины на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Ренков предлагает покупателям наборы для приготовления настоек и чая, и довольно неплохо раскрутился в этой неочевидной нише: на Wildberries у него более 4000 продаж, а на Ozon высокие оценки и сотни положительных отзывов (правда, здесь он не является Premium-продавцом).





Имеющий почти вековую историю подконтрольный топ-менеджменту «Связьинвестнефтехима» татарстанский фармацевтический гигант «Татхимфармпрепараты» — гордость отечественной индустрии здравоохранения. Помимо производства лекарственных средств и материалов, владеет сетью аптек, в том числе старейшей в Казани «аптекой Бренинга» на пешеходной улице Баумана.

Предприятие имеет большой портфель интеллектуальной собственности: патенты на 25 изобретений, 78 товарных знаков и лицензий. В марте предприятие подало заявки на регистрацию еще нескольких знаков в сегменте биологически активных добавок.



Технологическая «дочка» одного из крупнейших отечественных ретейлеров X5 Retail Group группы «Альфа» (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») является одним из самых крупных инвесторов Иннополиса по объемам вложений. «Корпоративный центр ИКС 5» занимается в иннограде технологической разработкой автоматизации торговли и клиентских сервисов, в том числе по роботизации магазинов. В марте 2023 года созданная пять лет назад с уставным капиталом 35 млн рублей компания подала заявки на регистрацию целого ряда своих первых товарных знаков.

