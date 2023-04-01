«Сочи» Бердыева даст бой «Динамо», «Спартак» наконец победит, а «Локомотив» продолжит победный путь

Прогноз на 21-й тур российской Премьер-лиги

Фото: ФК «Спартак»

Борьба за медали в РПЛ обостряется нестабильностью практически всех претендентов на заветные награды — попал в яму даже «Зенит». «Спартаку» придется исправляться за полосу неудач в матче с Грозным, «Динамо» попытается вклиниться в борьбу в матче с «Сочи», а «Локомотив» не испытает проблем в Нижнем Новгороде. Подробный прогноз на ближайший тур — в материале спортивной редакции «Реального времени».

«Динамо» — ФК «Сочи»

Динамовцы подходят к домашнему матчу 21-го тура на неплохой четвертой позиции с 35 очками, но, естественно, в стане «бело-голубых» довольствоваться подступами к медальной тройке не желают и не будут. От 3-го места, на котором расположился «Спартак», москвичей отделяет пять очков, а учитывая как хороши «красно-белые», подопечным Славиши Йокановича непременно нужно забирать максимальное количество очков в каждом туре.

Что играет за «Динамо» в предстоящем туре? Во-первых, команда одержала четыре домашних победы кряду. «Бело-голубые» много забивают — за весь чемпионат они не забивали лишь в двух из предыдущих 10 домашних игр в Премьер-лиге в этом сезоне. В общем, «динамики» — это классическая атакующая команда, которая хочет радовать зрителя, а Константин Тюкавин и Арсен Захарян своим мастерством отлично в этом своей команде помогают.

Сочинцы умудрились получить два разгрома в двух последних турах, причем не от топ-команд, а от довольно скромных «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4). При этом южная команда за два матча не забила ни одного мяча. Да, обычно команды Бердыева не славятся особо прыткой атакой и большим количеством забитых голов, но с обороной у него всегда все было в порядке. Как получилось, что с неплохим подбором игроков, который имеется в «Сочи», туркменский наставник так серьезно забуксовал?

Фото: pfcsochi.ru

В целом сочинцы не забивали уже в пяти из десяти выездных матчей Премьер-лиги с начала текущего сезона, что говорит о том, что проблемы с атакой у них были задолго до прихода Бердыева. В среднем «пантеры» забивают 1,26 гола за матч в гостях. Хотя мощь Критиана Нобоа, которого в свое время раскрыл именно Курбан Бекиевич, никуда не делась — у него 10 мячей в сезоне, и этот эквадорец, пожалуй, главная угроза для претензий «Динамо» на третью строчку.

Прогноз «Реального времени»:

«Бело-голубые» не проиграли ни в одном из последних семи домашних матчей, а вот «Сочи» в гостях буксует. «Динамо» много забивает, а «Сочи» — мало. Казалось бы, что уравнение — проще некуда. Все играет в пользу москвичей. Но мы бы не были так уверены. Бердыев всегда умел играть именно с топ-командами с позиции второго номера, подлавливать соперника на его атаках и брать игру малыми силами. Поставим на то, что сочинцы наконец заберу очки.



1:1 — ничья

«Спартак» — Ахмат»

В последних турах «Спартак» преследует полоса неудач — всего одно очко на выезде у «Урала» (1:1) и поражение от «Оренбурга» (0:2), так что москвичи уже сползли на третью строчку, уступив ее «Ростову». Амбиции у «красно-белых» на чемпионский кубок, так что такое положение дел точно никого не устраивает. При этом нельзя сказать, что команда Гильермо Абаскаля выглядела плохо, но где-то недоставало везения, где-то завершения.

Надо отметить, что «Спартак» не проигрывал ни в одном из последних десяти домашних поединков, при этом забивала команда Абаскаля исправно в каждой из этих игр, так что пусть и вязкой обороне «Ахмата» придется сильно попотеть, чтобы сдержать атаку «красно-белых». Но дело в том, что и пропускает «Спартак» тоже с незавидной частотой — они стабильно пропускали в пяти последних играх, что и вылилось в такую яму в марте.

Фото fc-akhmat.ru

«Ахмату» в 20-м туре удалось обыграть самарские «Крылья Советов», прервав неудачную серию поражений из двух игр. При этом грозненская команда тоже стала заметнее: более атакующей, чем в предыдущих сезонах. Они забивали во всех десяти выездных матчах в Премьер-лиге в этом сезоне, а это приводит к выводу, что будет «верховой» матч с забитыми мячами в обе стороны.

Прогноз «Реального времени»:

Но стабильности команде Сергея Ташуева не хватает, поэтому на три очка в Москве им вряд ли стоит рассчитывать. Грозненцы, как правило, на выезде выглядят не так уверенно, как на своей арене. Поэтому разъяренный «Спартак» ближе к победе, чем «Ахмат» к увозу хотя бы одного очка.



2:1 — победа «Спартака»

«Пари НН» — «Локомотив»

«Локомотив» после возобновления чемпионата максимально преобразился и больше не выглядит так безнадежно, как в первой половине чемпионата. Скорее даже наоборот, будь такими «железнодорожники» с начала сезона, то наверняка сейчас боролись бы за зону медалей. Но, осенний провал привел «железнодорожников» к тому, что теперь им предстоит бороться со скромным «Пари НН» за возможность не прозябать в зоне стыковых матчей.

Все весенние неудачи «Локомотив» пока терпел только в рамках Кубка России, в Премьер-лиге «красно-зеленые» одержали три победы подряд, забив в них семь мячей, так что теперь москвичи уже не висят в опасной близости к зоне вылета, а поднялись на безопасное 11 место. Вливание в состав Артема Дзюбы, Смольникова и Хермана Конти дали свои результаты, так что в остатке сезона команда Галактионова будет одной из самых опасных в чемпионате.

Фото fclm.ru

Не такие радостные перспективы у нижегородского клуба. Поволжская команда проигрывает вот уже в четырех играх подряд во всех турнирах. И если поражения от лидирующих «Зенита» и «Ростова» (дважды) можно объяснить разницей в уровне команд, то проигрыш аутсайдерам из «Торпедо» показал, чтоб в нижегородцев все очень плохо. Надо отметить, что и забивать команда Артема Горлова забыла как — у нее всего один забитый мяч в последних четырех играх, зато напропускали аж 9 (!) мячей. Сегодня Нижний Новгород находится в зоне стыковых игр (13 место) и ничего непредвещает, что он оттуда выберется.

Прогноз «Реального времени»:

«Локомотив» сейчас идет катком по всем своим соперникам, а уж по такой проблемной команде как «Пари НН» и вовсе должен проехаться без особых помех. У нижегородцев лишь одна победа в пяти последних играх на своем поле, и вряд ли в субботу случится вторая. «Железнодорожники» должны увозить три очка из Нижнего.



0:2 — победа «Локомотива»