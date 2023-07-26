«УНИКС» подписал чемпиона Казахстана и сына генерального менеджера сборной России

Азиатский баскетбол — это «терра инкогнита» для России

Фото: скриншот realnoevremya.ru сайта БК «УНИКС»/ unics.ru

Казанский «УНИКС» подписал нового игрока Марка Тихоненко, сына Валерия Тихоненко, который с этого лета занял пост генерального менеджера сборной России. Тихоненко — олимпийский чемпион, воспитанник алма-атинского баскетбола. Также через отца с казахстанским баскетболом был связан другой игрок казанского клуба — Алексей Жуканенко (сезоны 2006—2009 годов в Казани). Следует признать, что казахстанский, в целом среднеазиатский, баскетбол в плане его истории и развития находится на обочине внимания даже самих азиатов. Эту ошибку исправляет журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Казахстанское спортивное «чудо»

Созданная в послевоенные времена команда «Буревестник» успешно выступала в чемпионате СССР усилиями разыгрывающего Арменака Алачачяна и центрового Увайса Ахтаева, которых собрал вместе Исаак Копелевич (у него тренировался и известный в будущем актер Александр Филипенко, проведший свою молодость в Алма-Ате). Плюс Владимир Мухамеджанов и Шора Юмашев, сыновья ректора «Каз ИФК», местного института физкультуры Хамзы Мухамеджанова и Кадыра Юмашева, будущих тренеров Марата Жиенбаева, Игоря Попова, Валерия Платонова (он стал государственным тренером в федерациях СССР и России). Студенческая команда не могла удержать своих лидеров, Алачачян перешел в ЦСКА, а Алжан Жармухамедов, который хотел сыграть за команду с родины предков, не смог «отбиться» от армейских селекционеров и тоже стал баскетболистом ЦСКА.

Чуть позже в Алма-Ате заиграли Виктор Калюжный, будущий армеец и игрок сборной СССР Владимир Андреев, а сама команда с 1963 года перешла под эгиду Казахской железной дороги, поскольку ее руководитель Иван Задорожный был любителем баскетбола. Команду переименовали в «Автомобилист» и в нее стали активно приглашать сильных игроков, таких как Виктор Вейсман из Ленинграда, Геннадий Малашин из Горького (он до 22 лет жил в закрытом городе Озерск, после чего переехал в Казахстан и после игровой карьеры стал тренером БК «Отрар»).

Но наставник «Автомобилиста» Игорь Попов переехал на Кубу, где вместе со Стяпасом Бутаутасом готовил местную сборную к Олимпиаде 1968 года, проходившей в Мексике, после которой потренировал и мексиканскую сборную. Вклад советских специалистов в развитие кубинского баскетбола был столь велик, что местная сборная уже без их участия стала третьей на Олимпиаде-1972 и четвертой на чемпионате мира 1974 года. Попова на тренерском мостике в Алма-Ате сменил бывший игрок «Буревестника» Владимир Мухамеджанов, который вынужден был завершить карьеру в 26 лет из-за болезни Боткина. Уже под его руководством в команде дебютировали Анатолий Никишин (после баскетбола он целых 42 года проработал на кафедре физкультуры в КазНТУ), Анатолий Ким и Константин Миловидов (будущие тренеры различных баскетбольных команд).

realnoevremya.ru

Переход под армейскую юрисдикцию

Высшую лигу чемпионата СССР «Автомобилист» покинул в 1971 году. Так получилось, что главный на тот момент кузнец благополучия команды Иван Задорожный ушел на пенсию, а его преемнику спорт был неинтересен. В итоге капитан и ветеран команды Валерий Платонов ушел из спорта, Вейсман ушел в СКА из Риги, где его сразу же назвали на местный лад Виесманисом.

Борис Субботин был призван поначалу в ЦСКА, оттуда перешел в команду ЮГВ, Южной группы войск, вернувшись из-за границы, он также перешел в рижский СКА. А уже оттуда снова уехал в Венгрию, только уже не в армейскую, а в штатскую команду «Кечкемет».

Баскетбольные команды ЮГВ были весьма серьезного уровня, поскольку там дослуживали, после ЦСКА, Юрий Селихов, бывший там играющим тренером, Зураб Хромаев, Владимир Гомельский.

В семидесятые годы Казахстан стал позиционировать себя как республику, успешно развивающую женский баскетбол под эгидой «Университета», благо в женском спорте не существовало армейского призыва, разваливавшего множество профсоюзных команд.

А мужской «Локомотив» коротал время в первой лиге, где его передали в ведение армейского спортивного общества, назвав СКА. Именно там среди игроков дубля числился Олег Ким, однофамилец и ровесник Анатолия (оба родились в 1949 году), но быстро понял, что его уровень не дотягивает до высшей лиги. Состав тех лет — это Алексей и Леонид Спирины, Алексей Исаченко, Георгий Романенко, Лев Шуман (все воспитанники Иркутска).



Но годы в первой лиге не прошли даром. Команда, ранее готовившая отличную тренерскую базу — Мухамеджанов и Попов, Малашин и Юмашев, Анатолий и Олег Кимы, которые возглавили СКА в 1979 году, «насытила» республику отличными тренерскими кадрами. Один из них — Сергей Зозулин, вырастивший только в наборе 1964 года рождения Юрия Жуканенко, Романа Овчинникова, Андрея Филиппова и будущую суперзвезду Валерия Тихоненко. Из Орска приехал молодой Анатолий Марченко, в Джамбуле подготовили Андрея Войлиненко, в Экибастузе Олега Мелещенко, в Алма-Ате была воспитана целая россыпь звездочек, с которыми поработал 27-летний на то время Сергей Зазулин, находившийся в начале своего тренерского пути, в сезонах 1981—1983 годов. Даже лишившись Валерия Тихоненко (принадлежность СКА к другому военному округу не спасла Тихоненко-старшего от призыва в ЦСКА), алма-атинский СКА поначалу вышел в высшую лигу, дважды занимал четвертые места в чемпионате СССР (при живых ЦСКА, «Будивельнике», «Жальгирисе»), а в 1992 году стал вице-чемпионом первенства СНГ. После чего игроков СКА разобрали по зарубежным клубам.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Адисман и его ребята

Казахстан в развитии баскетбола шел вслед за Узбекистаном. Там, в Ташкенте, местный наставник Александр Адисман собрал к 70-м годам серьезный состав, который в итоге вышел в высшую лигу. Причем, по словам известного комментатора Владимира Гомельского, он также мог выступать за Ташкент, поскольку договорился с Адисманом о переходе в его команду.

«Я забрал свои документы с экономического факультета МГУ, по телефону провел переговоры о переходе в другую команду, которая носила название ТГУ (Ташкентский государственный университет). Экономического факультета там не было, но тренер команды Александр Адисман с удовольствием брал меня на роль основного разыгрывающего и, естественно, обещал, что на кафедре политэкономии исторического факультета ТГУ я спокойно закончу свое образование».

В итоге Гомельский даже слетал в Ташкент, сыграл за местную команду несколько раз, но его дальнейшим планам помешал отец, Александр Гомельский, всесильный наставник ЦСКА и сборной СССР.

Ранее его усилиями из Ташкента забрали лучшего игрока Алжана Жармухамедова, но у Адисмана в итоге собрались вполне боевитые Андрей Бондаренко и Григорий Авдеев (в будущем ЦСКА), Рашид Абельянов (известен по играм за «Калев»), Юрий Шишков (в будущем «Динамо» Москва), Николай Назаров (ВЭФ Рига), Олег Воропай, Олег Левин, Валерий Филюшкин. Играя рядом с ними, росли местные воспитанники Николай Бузляков и Дмитрий Сухарев.



В отношении развития баскетбола в советских Киргизии и Таджикистане наше издание писало ранее в материале, что «Динамо» было самым влиятельным спортивным обществом в СССР. Что касается баскетбольного Туркменистана, то нужно упомянуть страшное землетрясение в Ашхабаде, произошедшее в 1948 году — оно практически довело его до состояния разрушенных послевоенных городов. Тем не менее даже в городе, практически стертом с лица земли, вначале начали развивать футбол, затем и баскетбол. Касаемо игры гигантов, в числе пионеров были и тренер Иосиф Амриянц, и его лучший воспитанник Вагиф Мамедов, и перешедший со временем в ЦСКА Владимир Иллюк, и самая звездная баскетболистка Элен Шакирова, в девичестве Бунатьянц, ставшая игроком сборной России. Любопытно, что ее тренер Сергей Амбарцумов, впоследствии также перебрался в Россию, поработав в Курске, Ростове-на-Дону, Славянске-на-Кубани. Он тренировал женщин, в то время как его земляк Геннадий Хлыстов работал в Краснодаре с мужчинами.

Кстати, Марк Тихоненко, как и Алексей Жуканенко — не первые представители звездных баскетбольных династий в «УНИКСе». Напомним, что ранее в Казани играли Александр Милосердов и Игорь Ткаченко, сыновья легендарных игроков сборной СССР Валерия Милосердова и Владимира Ткаченко.