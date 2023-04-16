Спортивные команды, представлявшие службу исполнения наказаний

К столетию спортивного общества «Динамо»

18 апреля будет отмечаться столетие спортивного общества «Динамо». Этот факт заставил журналиста спортивной редакции Джаудата Абдуллина повнимательнее изучить историю одного из старейших спортивных обществ страны.

Как Берия косвенно управлял судьбой Старостиных

Любому человеку, интересующемуся спортивной историей СССР, известно о том, что патриархи московского «Спартака» — братья Старостины отбывали срок в советских тюрьмах. По этому поводу размазано много соплей в перестроечных и постперестроечных СМИ: за что посадили Старостиных, правильно или нет... Притом что авторы вообще не задавались вопросом: насколько легко было в это же время в окопах, а рисковали жизнью бойцы в десятки раз больше, хотя по закону считались вольными людьми. При этом все Старостины были обласканы тюремным руководством по месту отбывания сроков и развивали футбол в командах, принадлежавших к спортивному обществу «Динамо». Известна байка о том, как Николай Старостин раздавил муху на стекле со словами: «Ух, «Динамо» проклятое!». Между тем в его жизни были восемь лет, которые он провел в качестве «динамовца», тренируя одноименные команды в Ухте, Комсомольске-на-Амуре, Алма-Ате. У Андрея Старостина — десять лет в норильском «Динамо», у Александра — год в пермском.

Н.Старостин (крайний справа) — капитан сборной Москвы в финальном матче Всесоюзной спартакиады 23 августа 1928 года. Фото: wikipedia.org

Именно из «Динамо» в конечном счете вырос легендарный для Казахстана «Кайрат». Само слово можно перевести как «мощь, сила, энергия», хотя сама команда принадлежала к ДСО «Урожай», по сути, добровольно-спортивному обществу колхозников. А до этого была «Локомотивом», ранее — «Динамо». Причем не в системе МВД или МГБ (Министерства государственной безопасности), а нынешнего УФСИН, Управления федеральной службы исполнения наказаний.

Но в 1953 году МГБ было перепрофилировано в КГБ, и этот процесс затронул и целое множество спортивных команд. К примеру, в Казани прекратило существование футбольное «Динамо», команда по хоккею с мячом «Динамо» стала «Крыльями Советов», перейдя в спортивное общество, представляющее предприятия оборонной промышленности. В Алма-Ате футбол перешел под железнодорожное ведомство, став «Локомотивом», а баскетбол стал студенческим «Буревестником».

Репрессированные поднимали баскетбол в Сибири

В итоге баскетболист Юрий Бухвалов принял участие в одном из первых ватерпольных матчей формируемой в Алма-Ате команды, но затем перешел в баскетбольный «Буревестник». Николай Тунда по окончании игровой карьеры возглавил женскую команду «Динамо».

Не секрет, что репрессированные литовцы поднимали баскетбол в Сибири. Если в первый раз они не успели понести наказание за коллаборацию с немецкими оккупантами, будучи амнистированными уже в 1946 году, то затем была наконец-то вторая волна справедливого наказания. В итоге часть литовских баскетболистов оказалась в ссылке в Сибири, и тот же иркутский баскетбол вырос за счет Юлы Иваска, Петраса Валюшайтиса (в дальнейшем его внучатый племянник Миндаугас Кузьминскас стал звездой мирового масштаба). Кстати, руководителем спортклуба «Сибиряк» тоже был литовец — Вячеслав Дайневичюс.

Появление в русском хоккее игроков с типично литовскими именами-фамилиями, как Антанас Толжунас («Локомотив», Иркутск) или Владимир Жилионис («Енисей», Красноярск), тоже намекает на то, что они появились там неслучайно, их предки пришли на землю Сибирскую не в обозах атамана Ермака.

Фото: dynamo.su

Падение соседней Карелии

Политическая конъюнктура одно время создала в Петрозаводске сильное спортивное общество «Динамо». Благодаря тому, что Карелия одновременно и приграничный, и «посадочный» регион (печально знаменитый СЛОН, Соловецкие лагеря особого назначения, в простонародье — Соловки; затем БелБалтЛаг, Беломорско-Балтийский лагерь, куда отправляли служить срочников во внутренние войска). Кроме того, близость границы требовала наличия пограничных войск. В итоге в Петрозаводске создали очень сильную команду ОДО, Окружного дома офицеров, по хоккею с мячом, где играли будущий чемпион мира Альберт Вологжанников, переехавший из Казани Николай Борцов (уроженец Челябинска), Анатолий Кулев, ставший одним из создателей хоккея с мячом в Мончегорске, Виталий Гарлоев, тоже затем создавший команду, но в Ленинграде и по хоккею на траве, а еще Владимир Котляров, Николай Шогин (также играл в хоккей с мячом), игравшие в футбол за местный «Локомотив» из Петрозаводска.

Политические изменения в СССР тех лет удивительным образом сказывались и на самой республике, и на развитии спорта в ней. Закрывались исправительно-трудовые лагеря, из-за чего сокращалось финансирование, и «Динамо» уже не могло содержать спортивные команды. Затем Хрущев провел сокращение численности Вооруженных сил, и команда ОДО из Петрозаводска, к этому времени сменившая название вначале на «Звезду», затем на СКА, прекратила существование. Финансирование взял на себя местный тракторный завод, из-за чего команда приобрела название «Онежец», а ее игрокам (Александру Едомскому, Игорю Зайцеву, Льву Лебедеву) пришлось потерять статус военнослужащих. Последними, кого можно отметить в футболе Карелии советского периода, было братское трио Анатолия, Бориса и Виктора Поташевых.

«Кольщик, наколи мне»... букву «Д»

«Спортивный клуб администрации тюрем» — так расшифровывалась аббревиатура СКАТ, волейбольной команды из Владимира, которая потом была переименована в «Динамо». В далеком 2001 году была одним из соперников казанского «Динамо», которое «по головам» СКАТа, красногорского «Зоркого», новомосковского «Танаиса», ярославского «Строителя» (с двумя будущими олимпийскими чемпионами Юрием Бережко и Сергеем Гранкиным в составе) продиралось в Высшую лигу, класс А.

Самый известный игрок в истории клуба — Андрей Титич. Фото: nn-volley.ru

Самый известный игрок в истории клуба — Андрей Титич. Помимо того, сейчас в «Тюмени», играющей в Высшей лиге А против «Академии-Казань», — капитан Федор Бессмертных. Илью Свидлова можно вспомнить, поскольку он воспитывался в Кисловодске в одной группе с будущим олимпийским чемпионом Алексеем Обмочаевым. После чего Обмочаев переехал в Казань, а Свидлов — во Владимир. А «Зенит-УОР» тренирует экс-связующий СКАТа Владимир Пономарев. Также за Казань в разные годы поиграли экс-игроки Владимира Юрий Лисицкий, Алексей Ожиганов. Любопытно, что одновременно со СКАТом во Владимире существовала в качестве дубля еще одна волейбольная команда, тоже с говорящим названием — «Фемида», представляющая местный юридический институт. И в ее составе поиграл Свидлов, а также Денис Лантратов, Сергей Юсупов, Александр Щадинов-младший, а тренировал его отец — Александр Щадинов-старший. «Владимирский централ, ветер северный» — с гимном команды СКАТ можно было бы не заморачиваться, в случае если кому-то пришла бы в голову мысль его написать.



Такой же командой была и «Динамо-Вычегда» из Сыктывкара. В ее составе были играющий тренер Александр Прасс (он затем уехал в Набережные Челны), ветеран Владимир Швабаэур и воспитанник воркутинской школы волейбола Андрей Иванюга, плюс Алексей Кулачонок, Владислав Решетников, Николай Фарахутдинов, упомянутый Федор Бессмертных (они тоже поиграли в Челнах),

До той поры, пока Прасса не пригласили в Тверь («...этапом из Твери, зла немеряно»), куда он приехал с двумя челнинцами Михаилом Петренко и Иваном Садовниковым, а также играющим тренером Николаем Фарахутдиновым.

Любопытно, что известные слова из песни Михаила Круга «Но не очко обычно губит, а к 11 туз» звучат в детективе «Прощальная гастроль «Артиста» из уст второстепенно персонажа, автогонщика Николая Серегина, по сценарию отсидевшего ранее в тюрьме и получившего там кличку Шплинт. Поскольку фильм вышел на экраны в 1979 году, то это вызывает вопросы по поводу авторства популярной песни.

Фото: dynamo.su

«Кемска волость? Да забирайте!»

Что интересно, в оригинале повести у писателя Михаила Булгакова «Кемску волость» супостатам отдавал жулик Жорж Милославский. Но Леонид Гайдай, снимавший кинокомедию «Иван Васильевич меняет профессию», в роли человека, раздаривавшего государственные земли, выставил мелкого чиновника Ивана Буншу. Может быть, тем самым намекая на чиновника самого главного: в конце 1956 года Никита Хрущев отдал Финляндии несколько территорий Карело-Финской республики (среди них полуостров Порккала-Удд, где располагалась советская военная база), и упразднил Карело-Финскую союзную республику. Дабы не «смущала» Финляндию. И чуть не отдал Японии острова Хабомаи и Шикотан.

В результате Карелия в одночасье растеряла всю свою привлекательность как союзная республика, какая была, к примеру, у схожей по многим параметрам Эстонии. В том числе в плане развития спорта. В городе Петрозаводске с населением чуть больше четверти миллиона, с одним градообразующим предприятием по производству тракторов и единственным плюсом в виде частых товарищеских матчей с довольно слабыми командами Финляндии рассчитывать на большее не приходилось.

Любопытно, что больше всего из футболистов Петрозаводска пострадал Валерьян Тактакишвили. Он затем переехал в Тетюхе, играл за местный «Гранит», который был расформирован в 1972-м, а город Тетюхе переименовали в Дальнегорск — из-за военного конфликта с Китаем.



Джаудат Абдуллин