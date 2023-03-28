Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «В Зеленодольске дороги «уплыли» в неизвестном направлении»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 20

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. Параллельно татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем. Большая часть обращений касается состояния дорог, а также благоустройства. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«В Зеленодольске дороги «уплыли» в неизвестном направлении»

Утро сегодня обошлось без традиционного «Исәнмесез!» от Рустама Минниханова, однако обращения под старыми постами продолжают поступать. Например, люди сообщают о падении части балкона:

— Ул. Большая Красная, 29 — от балкона этого старого здания на людей упала часть. Если бы упала на голову, то всмятку. Там узкий пешеходный проход. Сегодня [накануне] огородили. Здание очень старое, ремонт нужно провести так, чтобы в следующий раз никого не придавило! Представьте, если бы такой кусок, как вчера, упал на голову!

Есть и уже традиционные сообщения по поводу состояния дорог:

— Исэнмесез! Улица Центральная в п. Константиновке вся разбита. Посодействуйте, пожалуйста, ее ремонту



— В Зеленодольске дороги «уплыли» в неизвестном направлении. Налицо работа деструктивных сил, необходимо вмешательство высших сил, так сказать, ручное управление.

«Мы просим людей сделать их работу или дать нам внятные, не шаблонные разъяснения»

В Альметьевске людей беспокоит отсутствие дорог в новом районе М-5:

— Очень интересует жителей нового района М-5 — а когда у нас будут дороги? Или хотя бы подъездные пути? Товарищ Косарев (Денис Косарев, заместитель руководителя исполкома Альметьевского района по строительству, — прим. ред.) нам второй год вещает, что без застройки 80% они ничего делать не будут, но если у меня в этой колее садится на мосты полноприводный КАМАЗ-4310, то о какой застройке идет речь? Да и самостийно засыпающие чем попало местные жители — лучше не делают. Обращения (в т.ч. официального характера) пишем уже более года, они все попадают к одному и тому же специалисту, да и ответы (я бы сказал «отписки» даже) все одинаковы, меняется только дата и номер документа. Я восхищен уровнем автоматизации процесса, но все же по-прежнему имею желание знать — будут ли что-то для нас делать? Хотя как-то раз нам обещали дать кадастрового инженера, который обозначит нам дороги, чтобы хоть сами могли что-то сделать. Вероятно, у данного инженера были дела поважнее и он до нас не дошел... Я не ленивый, буду писать до тех пор, пока не получу ответ. Не отписку, а ответ. Со сроками и обещаниями... Речь про весь район. Помнится, в одной из бумажек-отписок речь шла про будущий год. Будущий год наступил. Поменялись планы?

Фото: соцсети

— М-4, господин Косарев тоже заявил, что осыпят только после застройки улицы, только вот интересно — сейчас денег у АМР нет, а откуда же они появятся после застройки?

В ответ на обращение Косарев по М-5 заявил: «Поменялись планы, весь район не ждите, отписок не будет». Тогда его попросили организовать доставку детей до школы и до дома и выделить там полноприводный автобус. Ответ замруководителя исполкома был лаконичным: «Нет, не могу».

Жители после сообщили:



— Ну хорошо, планы поменялись, нам не ждать. Девочкам с колясками сколько лет грязь месить? Мы до пенсии увидим дорогу или уже и не ждать? Мы не просим заоблачных высот. Мы просим людей сделать их работу или дать нам внятные, не шаблонные разъяснения, почему это невозможно.

Насчет дорог есть и другие обращения:

— Добрый день! Ул. Б. Юсупова, живем 15 лет, до сих пор дорога между домами разбитая. Налоги платим огромные, а дорогу сделать нам не могут. В черте города, рядом 65-й садик. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.



Фото: соцсети

— Улица Достоевского в Нижней Мактаме. Школа 2, напротив фитнес-центр. Обещали сделать дорогу в 21-м году, потом в 22-м.

Фото: соцсети

Власти подтвердили: «Действительно, давно и остро стоит вопрос о ремонте дороги по ул. Достоевского. За счет средств местного бюджета пгт Н. Мактама вопрос решить не удается. Ищем альтернативные источники».

Им ответили:

— Я понимаю, что бюджет не резиновый. Но вы сами видите состояние всего происходящего на дорогах. У нас у всех дети. Просто интересно, в ближайшее время в планах нету, а когда будет? Сколько ждать?

«Обещали ремонт ЖЕЛЕЗОБЕТОННО в 2023 году. Теперь нам сказали — НЕТ ДЕНЕГ. Вы серьезно? Мы сколько будем мучиться?»

В Казани тоже не обошлось без жалоб на дороги:

— В очередной раз будут писать — в Привольном и Новой Вишневке всю зиму вывозили снег. Не вывозили ни разу. Тротуары чистили 1 раз за всю зиму и то, потому что жители жаловались без конца. Про улицы я уж молчу. Да, трактор приезжал несколько раз, но только углублял колею и сужал дорогу. Хорошо, что, несмотря на это, мы эту зиму пережили. Осталось дождаться, когда грязь в овраге уберут и тротуары от слоя глины почистят.

— Приезжайте в Восточный, дороги с фото просто прекрасные по сравнению с нашими. Обещали ремонт ЖЕЛЕЗОБЕТОННО в 2023 году. Теперь нам сказали — НЕТ ДЕНЕГ. Вы серьезно? Мы сколько будем мучиться?

Фото: соцсети

Мэрия ответила следующее: «Добрый день! Как сообщает районная администрация, к сожалению, ремонт дорог в поселке Восточный не включен в план работ на 2023 год. Ваши фото и замечания направили, вопрос рассмотрят в приоритетном порядке при выделении средств». Естественно, это не устроило жителей:

— Вы знаете, уважаемая администрация, это уже не смешно. Вы сами отвечали нам, жителям поселка, что ремонт дорог включен в план 2023 точно и бюджет 2023 года. ВОПРОС — куда перешли средства???

— Нам так же отвечали в 21-м и 22-м году про улицу Усердную, а в этом году, оказывается, только ямочный ремонт, который уже не поможет, потому что дороги уже фактически нет. В Новой Вишневке обочина новой дороги осыпается, в одном месте такая яма, что там велосипед утонул у ребенка. А если бы сам ребенок туда упал?

Есть и другие обращения — например по поводу благоустройства:

— Для поддержания чистоты придомовой территории работа дворников чрезвычайно важна. В осеннее время это актуально как никогда. За уборку снега во дворах, а также общее поддержание чистоты улиц, дорог, остановок и тротуаров в нашем ЖК отвечает УК ГЖФ. К сожалению, уже на протяжении недели я наблюдаю во дворах грязь, мусор и окурки. На это очень грустно смотреть, если честно. Во дворах бегают дети, гуляют молодые семьи… Выглядит просто очень жутко (можете посмотреть фото и убедиться). Ежемесячно я и все жители МКД в ЖК «Сандугач» выплачивают больше 300 рублей за работу УК и за уборку мест общего пользования и мест придомовой территории. Я уж молчу про сломанные мусорные контейнеры и разбитую автобусную остановку… Поэтому прошу вас принять хоть какие-то меры и переговорить с нашей УК. Это просто невозможно. Ведь я так радовалась тому, что у нас такой красивый ЖК. А в итоге он превращается в помойку…

Фото: соцсети

— Здравствуйте, двор Пржевальского, 4 — асфальт сделали новый пару лет назад, а детская площадка просто кошмар, не обновляли очень давно. Ни покрытия, ни качелей (те, что были, подростки давно доломали, потому как для подростков вообще ничего не делается во дворах). Стоит одна старая горка и разваленная песочница. Когда планируется благоустройство?

Также представителей власти просят отремонтировать фасад дома №35/1 по улице Назарбаева:

— Большой серый дом (сталинка) в жутком состоянии. А было красивое, гордое олицетворение советской эпохи. На крыше были фигуры людей, в годы перестройки украденные кем-то из администрации. Очень знаковый дом, эпохальное строение. Нуждается в обновлении фасада!



Фото: соцсети