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Лучшие заведения общепита в Казани получили премию 2ГИС

11:20, 25.03.2023 11

Пользователи 2ГИС определили 25 лучших кафе, ресторанов, баров, стритфудов, кофеен и кондитерских в столице Татарстана

Лучшие заведения общепита в Казани получили премию 2ГИС
Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ДубльГис"

В Казани прошло еще одно знаковое мероприятие для ресторанной отрасли столицы — 2ГИС назвал 25 лучших заведений общепита в Казани. Оценка была максимально беспристрастна: лидеров в шести номинациях отбирали по итогам предпочтений почти полутора миллионов пользователей за последний год. Результаты обсчитывать помогала нейросеть. Список победителей, новые «фишки» 2ГИС и фоторепортаж с вручения премии — в материале «Реального времени».

Доска почета

Лучших в Казани выбирали более чем из 2 000 заведений. Премию в нашем городе вручали в шести номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и стритфуд. Кафе, кондитерские, кофейни и стритфуды выбирали почти в каждом районе столицы (в зависимости от их представленности). А вот в двух центральных номинациях — рестораны и бары — выбрано только по два победителя (на юге и на севере города). Лауреаты премии получили статуэтки и знаки отличия в геосервисе, которые впоследствии наверняка помогут привлечь новых друзей.

Премию в нашем городе вручали в шести номинациях

Итак, какие же заведения стали лауреатами премии? Представляем их полный список.

В номинации «Рестораны» лучшим на юге города стал «Приют холостяка», а на севере — панорамный ресторан VAN GOGH.

Лучшими барами города, по мнению пользователей 2ГИС, стали More на севере Казани и 5 green bottles на юге.

В номинации «Лучшие кафе» в Авиастроительном районе пальму первенства удерживает сеть суши-баров «Окинава», в Вахитовском уверенно побеждает «Петровский Штофъ», в Приволжском лидирует семейное кафе «Помидорро», в Ново-Савиновском пользователи отдали предпочтение лаундж-кафе «Чайхона №2», а в Московском любят ходить во «Время».

Еще на коллегии рестораторов и отельеров Казани, которая проходила в начале марта, ее исполнительный директор Галина Шарафутдинова отмечала: снова на пике популярности кондитерские, сегодня люди очень любят полакомиться сладостями. Поэтому без номинации «Кафе-кондитерские» не обошлось. Итак, в Вахитовском и Ново-Савиновском районах лидируют кафе-кондитерские сети Smorodina. В Кировском победила «Мадам Павлова», в Московском — King Dessert.

Кофейни — еще одна важная примета сегодняшнего времени. В них проводят романтические встречи и деловые переговоры, заходят поработать и отдохнуть от суеты… Кофеен в городе очень много. Как показывают данные пользователей 2ГИС, Вахитовский и Московский районы Казани совершенно очарованы сетью кофеен Skuratov Cofee Roasters, в Приволжском пользователи выбирают Gnezdo Breakfast, в Советском лидирует Lavanda Cakes, а в Ново-Савиновском — Surf Coffee.

Вахитовский и Московский районы Казани совершенно очарованы сетью кофеен Skuratov Cofee Roasters

И, наконец, куда в большом городе без стритфуда? Конечно, никуда. Подобные заведения широко представлены практически во всех районах города, а лучшими из них пользователи 2ГИС навали кафе «ОСТРОVOK» в Авиастроительном районе, в Вахитовском — кафе Pokemania, жители Московского перекусывают в кафе мексиканской кухни GAZON, в Приволжском верны классическим бургерам из Meat Point, в Советском полюбили Not Only Poke, а в Ново-Савиновском лучшим стало кафе Chef Burger Bar.

Как выбирали лучших?

Премия 2ГИС — награда, которая вручается лучшим заведениям в своих городах. Это места, которые любят, куда чаще всего строят маршруты, которые хвалят и советуют друзьям — рестораны, бары, кофейни, гастропабы, получившие высокие оценки и внимание пользователей 2ГИС. Всего в премии 8 номинаций. Премия вручается в 33 городах, а всего в этом году на ее получение были номинированы 8 394 номинанта.

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Приветствуя гостей, собравшихся на вечеринке по случаю вручения премии, директор казанского филиала 2ГИС Артем Ляпидовский объяснил механизм, по которому были выбраны 25 лауреатов:

— Мы постарались сделать так, чтобы это мероприятие было максимально непредвзятым. Ни один человек не голосовал прямым текстом за какое-то заведение. Приложением 2ГИС пользуются ежедневно десятки тысяч людей, и мы анализируем массив данных пользователей. Так определяются заведения, которые чаще всего запрашивали через справочник 2ГИС, о которых чаще всего оставляли положительные отзывы, где чаще всего фотографировались, куда прокладывали больше маршрутов. Исходя из этого массива данных и были определены номинанты и победители.

Артем Ляпидовский объяснил гостям, как выбирались победители

Кроме того, сервис 2ГИС учитывал экспертные отзывы от тех авторов, которые много пишут про общепит.

— Признание большой аудитории пользователей — это знак качества, которому можно доверять, — говорит руководитель проекта 2ГИС Александра Гейдек. — Мы хотим привлечь внимание к интересным компаниям и поддержать их стремление создавать классные заведения и развивать их. Благодаря проекту жители и гости Казани смогут быстро найти лучшие места в разных районах города.

Лучшие заведения 2022 года, по версии пользователей 2ГИС, уже отмечены знаками отличия в геосервисе: введите в поиске «Премия 2ГИС» или нажмите ее кнопку на стартовом экране.

Улучшения 2ГИС: все для удобного выбора

Чтобы люди легко находили подходящие для себя кафе и рестораны в своем городе, сервис активно развивается и вводит множество улучшений в сервисе. Во время вручения премии были перечислены самые важные «фишки», которые были введены недавно и теперь помогают пользователям удобнее сориентироваться в выборе.

Важный параметр выбора — отзывы других пользователей. Но в карточке заведения может быть много отзывов, их все прочитать — нелегкий труд. Искусственный интеллект 2ГИС, согласно вашим предпочтениям, вычленяет самые значимые для вас факты из отзывов и отображает только те, которые действительно вас интересуют: «Красивый вид на Волгу», «Вкусное фондю», «Хороший лавандовый раф». Составляется краткая выжимка информации, по которой вы можете понять: да, это место мне подходит.

Фото с вручения премии: Максим Платонов

Еще одно важное улучшение — увеличение количества фотографий из заведения в его карточке в 2ГИС. Ведь каждый из нас выбирает заведение не только по кухне — важна атмосфера, вайб заведения. Хорошо бы, если бы заранее, уже по фотографиям можно было понять, «ваше» это место или нет. Поэтому теперь в поисковой строке вы видите заведение уже с фотографиями. И можете оценить, хочется вам туда зайти или нет.

Третий параметр, который серьезно усилился за последний год в 2ГИС — это социальные связи. Если дать сервису доступ к вашей контактной книге, вы будете видеть, какие отзывы пишут ваши друзья и знакомые о тех или иных заведениях, куда они с удовольствием ходят и какие оценки ставят. Контент ваших друзей (например, отзывы) вы будете видеть прежде, чем отзывы других людей.

Четвертое важное нововведение — улучшены алгоритмы и критерии фильтрации заведений, чтобы вы могли выбрать нужное максимально быстро. Теперь в 2ГИС можно отобрать тип заведения (ресторан, кафе, фастфуд, кофейня и т.д.). Сервис может выбрать все заведения в окрестностях по конкретному блюду, которое вы ищете (находит его в меню заведений и выдает их в поиске). Можно отфильтровать заведения по виду кухни, местонахождению и по рейтингу. Таким образом, вы точно попадете в то заведение, которое ищете.

Пятая крутая новинка — меню, которое подгружается в карточку заведения. 2ГИС решило по максимуму показать меню всех заведений в городе. Нейросеть определяет на сайте ресторана раздел «Меню» и отображает его в карточке заведения, в новом специальном разделе. В этом разделе теперь содержится или текстовая информация с сайта, или фотографии пользователей, которые зашли в заведение и сделали снимки меню.

Социальные связи — одна из главных ценностей нашего времени. Фото с вручения премии: Максим Платонов

А еще пользователям предлагаются удобные и интересные подборки заведений, которые 2ГИС делает вместе со своими друзьями-экспертами из разных городов. Можно найти подборки: «Лучшие места для свиданий», «Лучшие места для работы с ноутбуком», «Лучший лавандовый раф в городе», «5 мест с классными хинкали» — количество подборок будет расти день ото дня. И еще один важный критерий мы будем включать в подборки — лучшее не в городе, а «на районе», чтобы вы смогли выбрать что-то достойное, не выбираясь в другой район города.

Итак, 2ГИС ориентирует гостя в огромном море заведений общепита Казани. Собрал больше данных, сделал поиск точнее, подарил пользователям авторский контент от блогеров, отфильтровал факты из отзывов, обогатил карточки фотографиями и информацией о меню — в общем, сделал все, чтобы вам было проще искать и находить лучшие и новые места!

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Людмила Губаева
БизнесУслуги Татарстан

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 комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 25 мар
    "Мадам Павлова" — не та ли кондитерская, которая "прославилась" во время ковида?
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    Анонимно 25 мар
    чем же она "прославилась"?
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    Анонимно 25 мар
    хозяйками, которые вдруг решили, что они выше закона и круче эпидемиологов, и "отменили" антиковидные ограничения в своей забегаловке. Наловили штрафов, разумеется, еле удержались на плаву, но долго и активно вопили в соцсетях о том, как свободу в их лице зажимают злобные власти.

    в общем, показали себя с самой неприглядной — глупой и недальновидной - стороны.
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    Анонимно 25 мар
    Точно точно. Вспомнила. Ну, как видите, несмотря на это вполне успешно работают
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    Анонимно 25 мар
    все антиковидные меры РВЕДНЫ! и ненужны!! и кричалипраивльнО! вы веритечуши! ваш ковид кормущка кой для кого не более!
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    Анонимно 25 мар
    боты определяют победителей так наивно верить этим результатам.

    в казани нет ине было приличных коффеен внутривсе хорошо унихъ новарят кофе очень плохо не могут н еумеют! кофеен в казани нет!!! потому номинация в этомразряде смешна
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    Анонимно 25 мар
    ориентироватьс япоинтернету воценке заведений ну смешно очень!! ну ктоверить дубль гису ?? дураков нет!! вы верите ботам!!
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    Анонимно 25 мар
    штрафы быливсе вне закона все!тоех ктоих выписывал надо сажать.

    дальновидны они а в ы вериьте кому угодно любомму чиновнику верите!! смешно отвас ковид этиоафера ! ну дураки верят до сих пор
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    Анонимно 26 мар
    К сожалению Вы не правы. Посмотрите статистику смертности, она только падать начинает. А дамами двигала жадность и политика выживания, бизнес и ничего, что несколько клиентов сдохнут.
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  • Анонимно 25 мар
    Море - очень интересный бар, немного сбивает с толку фамильярное отношение официантов, но в этом и фишка. Как, например, в кофейне Серф. Напитки интересные, рецептура оригинальная - вцелом нам там понравилось
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  • Анонимно 25 мар
    Победители реально достойные!
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