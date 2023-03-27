Trademark «Татарстан»: зообизнес бывшего топа «Мегалита», центр для детей с аутизмом, пингвин стартапа «Атом»

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 10-я

Бывшие и нынешние основатели, совладельцы и топ-менеджеры самых разных компаний зачастую не останавливаются на одном бизнесе. Иногда они находят вдохновение в совершенно других нишах. Например, экс-гендиректор агентства недвижимости может начать заниматься товарами для животных, экс-глава транспортной компании — уроками кикбоксинга и бокса для детей, а бывший директор научной организации — перманентным макияжем. Очередная подборка интересных заявок на регистрацию товарных знаков предпринимателями из Татарстана — в очередной части еженедельного обзора «Реального времени».

Бывший гендиректор и совладелец казанского агентства недвижимости «Мегалит» Эльберт Галимов регистрирует права на товарный знак Gangsta Pet. Очевидно, речь идет о торговле товарами для домашних животных, именно с таким основным ОКВЭД Галимов зарегистрировался в качестве ИП в конце февраля 2023 года. К сожалению, найти в интернете следы нового дела бывшего топа крупного риелторского бизнеса пока не удалось.



Владелица спорткуба «Космос» на ул. Завойского Марина Хабибуллина раньше занималась бизнесом в сфере грузовых перевозок. В качестве индивидуального предпринимателя по оказанию услуг фитнес-центров она зарегистрировалась год назад. В ее клубе, помимо привычной тренажерки, есть довольно большое расписание занятий по силовым единоборствам, в том числе и для детей.



На шестом году деятельности челнинская компания «Кам Трейдинг» подала первую заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака — Smart Trucks по связанным с автомобильной тематикой классам товаров и услуг. Компания Ильшата Давлетшина и Ленара Ахметшина, по данным СПАРК-Интерфакс, заработала в 2021 году 17 млн рублей и занимается автозапчастями для коммерческого транспорта. В 2019 году компания выиграла один госконтракт на поставку двигателя для автобуса в аэропорт Архангельска.





Казанский АВА-центр «Новая планета» проводит занятия по методикам прикладного анализа поведения для специалистов, родителей и самих особенных детей с расстройствами аутистического спектра. Проект, судя по всему, существует всего около двух лет. Сайт недоступен, но есть живой паблик «Новой планеты» в ВК и немало положительных отзывов от клиентов в Яндексе.



Челнинское АО «КАМА», созданное КАМАЗом в 2021 году для реализации проекта челнинского бюджетного электромобиля «АТОМ», имеет капитал 720 млн рублей. Но в штате организации всего два человека, бизнеса компания не ведет, но готовится к нему, похоже, весьма активно. У компании не отвечает телефон, зато есть один товарный знак и еще восемь заявок в Роспатенте. Новая заявка с бегущим пингвином (но это не точно) выделяется на фоне остальных — предыдущие товарные знаки выполнены в стиле Sci-Fi.

Если верить недружественной Википедии, электромобиль «Атом» планировалось запустить в производство еще пару лет назад. Сообщалось о выпуске 20 тысяч штук в год, старт продаж должен был состояться в 2021 году. Правда, затем на официальной презентации срок запуска в производство был сдвинут до 2025 года. В январе 2023 года гендиректор бренда Игорь Поваразднюк сообщил, что первый прототип электромобиля «Атом» будет представлен в апреле — мае 2023 года, а первые автомобили поступят в продажу в 2025 году. Стоимость единицы в серийном варианте объявлена в 1 млн рублей, другие цены пока не назывались.



Лайсан Хлопцева зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Торговля спорттоварами в специализированных магазинах» только в конце декабря прошлого года. Обнаружить в интернете какие-либо следы ее ортопедического салона не удалось. Вообще, непонятно, зачем только еще открывающемуся в районном центре магазину нужен патент на товарный знак — не понимаем, но приветствуем.





Любопытный товарный знак регистрирует бывший директор казанской компании «Лотэк», занимающейся разработкой проектов экологического и санитарного контроля, соблюдения нормативов и прочего, в том числе для «Казэнерго» и «Татспиртпрома», Марина Благова. Бизнес-леди уже много лет занимается перманентным макияжем и прочими процедурами, имеет паблик в ВК на 2000+ подписчиков и явно привержена подходу step by step. В качестве ИП Благова зарегистрировалась в 2020 году, а свою первую заявку на товарный знак подала в марте 2023 года. Правда, пройдет ли она экспертизу в Роспатенте, сказать сложно...







Один из трех основателей и совладельцев довольно известного в Казани магазина шин и дисков «Римзона» Тимур Каюмов регистрирует романтично оформленный логотип своего первого товарного знака Gammaway. Найти продукцию под этим брендом на маркетплейсах и просто в интернете не удалось. Отметим, что товарный знак Rimzona, выручка которой в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила более 46 млн рублей, принадлежит другому основателю и гендиректору компании Денису Филиппову с 2018 года.



Экс-топ-менеджер «Татспиртпрома», владелец крупного алкодистрибьютера ТД «Россич» Тимур Шайхуллов вместе с командой продолжает активную работу над подготовкой и, видимо, скорым запуском собственных марок алкогольных и безалкогольных напитков. В качестве индивидуального предпринимателя он на себя подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака для безалкогольных напитков Karluvkrok.



Фаннур Нургалиев много лет торгует скобяными изделиями, является индивидуальным предпринимателем и совладельцем двух компаний — ООО «Дом крепежа», заработавшим 12 млн рублей в 2021 году, и ООО «Империя крепежа». А также сайтом с каталогом продукции, на котором, правда, нельзя ничего купить, но можно узнать телефон организации и адреса двух ее точек продаж. Скоро в собственности Нургалиева могут оказаться и права на товарный знак, под которым он работает.



Казанская «Первая вентиляционная компания» Дениса Третьякова подала в Роспатент заявку на регистрацию своего логотипа. Фирма основана в 2019 году, заработала в 2021 году более 117 млн рублей и, видимо, имеет большие планы развития. Осенью компания получила гарантию от «Корпорации МСП» на 5 млн рублей на срок 3,5 года, что может покрыть до половины суммы привлеченного «ПВК» кредита.

