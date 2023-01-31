Соратники Ирека Миннахметова выводят на рынок нового алкодистрибьютора

Выкупив ТД «Россич», Ришат Шайхулов и Ко основали компанию по оптовой торговле спиртными напитками

Как стало известно «Реальному времени», бывший топ-менеджер «Татспиртпрома» и экс-партнер Сергея Акульчева Ришат Шайхулов решил полностью сосредоточиться на алкогольном бизнесе. Приобретя крупного татарстанского алкодистрибьютора ТД «Россич», предприниматель решил основать еще одну компанию по оптовой торговле крепкими напитками — «Эр-Эс-Эйч Групп». Судя по всему, с этим и был связан его уход из Delko минувшей осенью — в логистической компании сообщали, что шеф покинул их ради собственного масштабного бизнес-проекта в другой отрасли. Интересно, что к развитию нового дела Шайхулов подключил еще нескольких бывших коллег по ТСП.



Экс-глава Delko сосредоточился на алкогольном бизнесе



В бизнесе минувший год у Ришата Шайхулова выдался весьма богатым на события. В январе он пришел в логистическую компанию Delko, которую уже в апреле возглавил. Тогда же весной выкупил третьего по величине независимого дистрибьютора крепкого алкоголя в Татарстане — ТД «Россич», а еще приобрел фирму по розничной торговле напитками «Транзит». В октябре он покинул Delko ради собственного проекта. И, как выяснило «Реальное время», им оказалась созданная им еще одна компания по оптовой торговле алкоголем — «Эр-Эс-Эйч Групп». Бывший топ «Татспиртпрома», очевидно, решил полностью сосредоточиться на привычном алкогольном бизнесе.

Новой компанией с таким же уставным капиталом, что и у ТД «Россич» — 10 млн рублей, Шайхулов владеет единолично. «Эр-Эс-Эйч Групп» прописана в Московской области в Дмитровском городском округе в деревне Кузяево. Кроме продаж алкоголя у нее есть право на агентскую деятельность по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; складирование и хранение; на транспортную обработку грузов, перевозки. Получена лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Новой компанией «Эр-Эс-Эйч Групп» Ришат Шайхулов (на фото) владеет единолично. Фото: Delko

На должность руководителя новой компании Шайхулов пригласил бывшего коммерческого директора «Домкора» Юрия Мочалина, который до недавнего времени возглавлял казанскую строительную компанию «Аван-Девелопмент». В руководстве «Эр-Эс-Эйч Групп» поставили на паузу комментарии для СМИ, пообещав «Реальному времени» немного позднее рассказать все подробности проекта.

«Ильшат очень хорошо знает рынок, они с Иреком Джаудатовичем связи наладили по всей стране»

Представители отрасли полагают, что с новой компанией бывший зам Ирека Миннахметова в «Татспиртпроме» намерен расширить свою долю на рынке алкогольного ретейла, где осталось не так много крупных оптовиков.

— Это крупные игроки, и для развития экономики это хорошо, для конкуренции тоже. Просто мы пока не знаем, как они покажут себя на рынке, делать прогнозы сложно, надо подождать. Тем более там практически те же самые люди. Изменится ли что-то, станет хуже или лучше — посмотрим. Так вот сказать, что изменили название и будет все хорошо, нельзя. Да, компания новая, но люди те же самые, которые в свое время в «Татспиртпроме» работали, — считает эксперт рынка, глава Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин.

— Все это расширение бизнеса. Просто под разными юридическими лицами будет работать. Вообще, Ильшат очень хорошо знает этот рынок, у него хорошо налажены связи по всей России, и не только, потому что, работая в «Татспиртпроме» с Иреком Джаудатовичем, они очень хорошие связи наладили по всей стране. Поэтому на этой стезе ему сейчас работать будет легче и удобнее, — добавил спикер.

Алкогольный рынок Татарстана за последние годы заметно укрупнился. Один из ведущих импортеров премиального алкоголя ХК «Реал» не выдержал конкуренции и потерпел крах в 2020 году. Вместо прежних семи-восьми независимых оптовиков на рынке остались «Алкоторг» (управляется ТСП), ТД «Россич», «Саман», «Компания Премьер». Последних двух в минувшем году СК уличил в уходе от налогов, компании возместили ущерб бюджету почти на 400 млн рублей.



— У вас же там в Татарстане большая революция была в последние годы, несколько компаний ушли с рынка, а кто-то укрупнился. Теперь есть желание подвинуть укрупнившихся. Рынок-то огромный. Татарский — один из самых больших региональных алкогольных рынков в России. Все будет зависеть от той команды, которая туда пришла, тех денег, которые они готовы вложить — в организацию, продвижение. Можно как взлететь, так и приземлиться. Даже на падающем рынке всегда есть возможность расти у ряда сильных компаний. Просто этой компании придется отнимать рынок уже у тех игроков, которые считают его своим, — отметил директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Относительно общего собственника у действующего трейдера и нового, эксперт приводит аналогичные примеры: «Такие случаи были, в Москве были две дистрибьюторские компании у одного владельца. И вот у него был бизнес, и они конкурировали между собой. Здесь так же может быть — дополнительная конкуренция, а может, он их разведет по каким-то секторам и сегментам. Но все равно ясно, что он хочет получать прибыль и с той, и с другой компании».



Шайхулов собрал команду из бывших топов ТСП

Одновременно с алкогольной компанией «Эр-Эс-Эйч Групп» Шайхулов зарегистрировал фирму «Муста Ярви» по аренде интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Данный вид деятельности включает в себя выдачу разрешений третьим лицам на использование продуктов интеллектуальной собственности, при которой авторский гонорар или лицензионный сбор выплачиваются владельцу продукта (держателю актива).

Интересно, что в капитал ООО «Муста Ярви» вместе с Шайхуловым (32,2%) вошли еще несколько бывших топов «Татспиртпрома»: экс-заместитель гендиректора компании Ринэль Нуретдинов (30,8%), экс-бренд-директор Наталья Перттунен (24,7%), экс-директор направления HoReCa Антон Хромушкин (12,3%). Перттунен и возглавила общество. В декабре фирма подала заявку на регистрацию двух товарных знаков: Natura&Cultura и TAPIO. С финского «Муста Ярви» переводится как «Черное озеро». Домен фирмы mustajarvi.ru пока не активен.

ТД «Россич» — крупный игрок татарстанского алкогольного ретейла, контролирует около 19% рынка. Компания работает с 1998 года, имеет собственные торговые сети: 140 алкомаркетов и 200 розничных магазинов, складской комплекс на 7,2 тысячи кв. м, офисы в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске и 200 сотрудников. Рынок сбыта охватывает более 4,5 тысячи торговых точек. Дистрибьютер в 2021 году показал выручку в 2,29 млрд рублей и чистую прибыль в 16,8 млн.

Фото: realnoevremya.ru

Выкупив «Россич», Шайхулов сменил руководство, посадил в кресло гендиректора Алсу Хайруллину, которая ранее возглавляла направление продаж пива в подконтрольном «Татспиртпрому» ООО «Алкоторг». Во второй приобретенной фирме «Транзит» собственник нарастил уставной капитал до 300 тысяч, компания имеет лицензии на производство, оборот и розничные продажи алкоголя. Руководить ею новый владелец пригласил бывшего директора торгового дома ТСП Карима Вагапова.

Ришат Шайхулов пришел в бизнес как партнер челнинского предпринимателя Сергея Акульчева, возглавив в 2006 году торговый дом «Акульчев». В алкогольный ретейл он перешел в 2015-м, став заместителем гендиректора по коммерческим вопросам в «Татспиртпроме». Проработав в ТСП 5 лет, ушел в Delko, где сначала занял должность руководителя коммерческого департамента, а в апреле прошлого года — генерального директора компании. В логистической фирме отмечали достижения бывшего шефа — вывод предприятия на федеральный уровень, сформированную им сильную команду коммерческой службы, увеличение автопарка почти в два раза — на 2 тысячи грузовиков.