Снова Сайтама, но теперь без Загитовой и Медведевой

Первый ЧМ нового олимпийского сезона

22 марта в японской Сайтаме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Город снова примет главный старт фигуристов, после четырехлетнего перерыва. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, чем интересен этот турнир и на кого стоит обратить внимание.

В одиночке ожидаем борьбу Уно и Малинина

Стартующий в среду ранним утром по московскому времени чемпионат мира станет главным событием нынешнего сезона. Не «отрыжкой» после Олимпиады, как это происходило в прошлом году, а практически полноценным стартом без настоящих россиян, но с огромным количеством фигуристов российского происхождения.

Самым сильным ожидается, без сомнений, мужской турнир, хотя здесь есть неожиданные потери. Вице-чемпион Олимпиады в Пекине и прошлогоднего ЧМ в Монпелье Юма Кагияма испытывал проблемы со здоровьем во время домашнего чемпионата страны, финишировав только восьмым. Его нет даже в числе запасных, среди которых есть уже достаточно титулованный Сюн Сато. Он тоже не попал в число призеров на чемпионате Японии.

В России для таких случаев есть чемпионат Европы, успешное участие на котором может помочь стартовать и на чемпионате мира, а слабое — отправить в число запасных. Но в Японии свои правила, поэтому Сато достаточно успешно выступал на Чемпионате четырех континентов, финишировав там третьим, а Као Миура и вовсе его выиграл, но также не поменял свой статус запасного. Поскольку вместе с фаворитом нынешнего старта — действующим чемпионом мира и Японии Шома Уно на домашнем чемпионате мира Страну восходящего солнца представят Кадзуки Томоно и Сота Ямамото. Он поменял Каширо Шимаду, который стал третьим на чемпионате Европы, но ЧЧК провалил, финишировав 11-м. Ямамото в этом году выиграл Универсиаду в Лэйк-Плэсиде, где тот же Шун Сато был только пятым. Как и Ямамото на чемпионате страны. В любом случае только выбор Шома Уно выглядит безоговорочным, и он главный фаворит на домашнем льду.

Фото © ISU 2022

Без Нэтана Чена, пропускающего нынешний сезон, американцы могли бы делать ставку на Винсента Чжоу, но он также поставил карьеру на паузу. В итоге Америка отправила на чемпионат двух фигуристов с русскими корнями — Илью Малинина и Эндрю Торгашева, а также 28-летнего Джейсона Брауна, который до сих пор катается без единого четверного прыжка в программах. Его второе место на домашнем чемпионате страны оставило Америку без третьего русскоязычного американца Максима Наумова.

Как известно, Китай также в полном составе пропустил прошлогодний чемпионат мира, а потому его спортсменов допустили сейчас по минимуму. Поэтому лидер китайской одиночки Боян Цзинь, кстати, ровесник Шому Уно, может попытаться в третий раз в своей карьере подняться на пьедестал почета. Либо канадец Киган Мессинг, кто-то из итальянцев Грассль или Риццо, в конце концов французы Аймоз или Сяо Хим Фа, лишь бы не Браун. Прыгнуть на пьедестал почета без четверного прыжка в программе это издевательство над современным фигурным катанием. Аймоз, Браун, Мессинг, Риццо, Уно, Цзинь Боян и грузин Морис Квителашвили были среди тех, кто четыре года назад соревновался в Сайтаме.

У девушек Сакамото должна сохранить титул

Помнится в начале прошлого олимпийского четырехлетия российских болельщиков предупреждали об угрозе конкуренции со стороны японки Рики Кихиры и американки Алисы Лю. Кихира на домашнем чемпионате страны была только 11-й, Лю и вовсе не стартовала, хотя среди участниц можно было увидеть даже Грейси Голд, бронзового призера Олимпиады в Сочи в командном зачете. Конкурировать с японками на их домашнем льду готова только 16-летняя Изабо Левито, хотя ни действующая чемпионка мира Каори Сакамото, ни Маи Михара не намерены уступать ни пяди на первых двух ступенях пьедестала почета. Японии до сих пор занозой в сердце вспоминаются итоги предыдущего домашнего ЧМ-2019, когда Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева из Казахстана и Евгения Медведева оставили хозяек без медалей. Третьим номером на нынешний ЧМ японская федерация выставила Ринку Ватанабе, которая была 12-й на домашнем чемпионате, пятой на ЧЧК, ниже, кстати, чем соотечественница Моне Чиба (стоит заметить, что она тоже юниорка), но почему-то попала в окончательный состав сборной. А замена связана с тем, что очередная восходящая звезда Мао Шимада (однофамилица упомянутого Каширо Шимады) пока не перешагнула даже за 15-летний возраст. Действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова из Грузии, призер прошлогоднего ЧМ Луна Хендрикс из Бельгии готовы будут занять третье место на пьедестале, в случае если кто-то из неочевидных фаворитов — Михара или Левито — провалят старт. Сакамото, Хендрикс, а также американка Брэди Теннел и канадка Габриэль Дэйлман будут в числе наиболее заметных участниц нынешнего ЧМ, выступавших в Сайтаме четыре года назад.

Фото International Skating Union (ISU)

Будете смеяться, но фаворит корейского фигурного катания Ю Ен, которая подбиралась к мировому пьедесталу почета, также провалила домашний старт, финишировав только 11-й. А нынешние участницы Ким Йерим и Ли Хэин, объективно, не дотягивают пока для того, чтобы создать конкуренцию в борьбе за медали. В принципе, Корея делает ставку на возвращение стабильности Ю Ен, и Син Джиа, которая дважды финишировала второй на юниорских чемпионатах мира, вслед за Левито, а в нынешнем году — за ровесницей Шимадой.



Чисто с эстетической точки зрения можно сожалеть о том, что ЧМ пропустит шведка Йозефин Тальегард, запомнившаяся исполнением «Джокера». Но ее артистичность и выразительные программы не произвели впечатления на арбитров, которые не поставили шведке необходимого минимума баллов на соревнованиях, предшествующих чемпионату мира, и 27-летняя Йозефин, как одно из олицетворений «зрелого женского катания», увы, будет сейчас там же, где и юные россиянки: у телевизора.

Парный турнир россиянам рекомендуется не смотреть

Чемпионат мира начнется с самой слабой дисциплины в нынешних условиях — парного катания. Похоже, что и здесь развернется борьба за золото между сильнейшими представителями США (Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер) и Японии (Рику Миура — Рюити Кихара). Они разделили золото-серебро на прошлогоднем чемпионате мира, но сейчас ЧМ станет еще слабее. Нет канадцев Джеймс — Редфорд, ушедших из спорта, Китай делегирует пару Чжан Сыян и Ян Юнчао, но это далеко не те представители китайского парного катания, которые стабильно претендовали на лидерство в данной дисциплине. Ян Юнчао ранее катался с другой партнершей, но и они не дотягивали до серьезного уровня. Нынешние финал Гран-при, чемпионат Европы и Чемпионат четырех континентов оставили удручающие впечатления, разве что можно порадоваться за то, что выступят грузины Сафина — Берулава, которые пропустили чемпионат Европы из-за травмы. Любопытно, что у Японии есть три путевки, благодаря прошлогодним медалям Миуры — Кихары на ЧМ, но там всего лишь две пары, а вторая очень слабая. Она и выиграла чемпионат Японии, катаясь в одиночестве, поскольку Миура — Кихара удивительным образом прибыли на чемпионат без багажа.

Любопытно, что на прошлогоднем ЧМ стартовало только 14 пар, а до финиша добралось 12, причем среди них не было представителей Италии. В итоге сейчас вице-чемпионы Европы Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини пропустят чемпионат мира, поскольку на них элементарно не было выделено квот. Россиянам рекомендуется не смотреть нынешний старт, чтобы не погрязнуть в разочаровании.

Фото olympics.com

Тряхнем стариной?

Не стоит быть провидцем, чтобы предположить, что места на пьедестале почета в танцах займут итальянцы (Фаббри — Шуинар), американцы (Чок — Бейтс) и канадцы (Гиньяр — Пуарье). Как и в прошлом году выступят Дайсукэ Такахаси с Кана Мурамото, и это прямо гимн нечеловеческому терпению. 37-летний Такахаси еще 20 лет назад выиграл юниорский чемпионат мира, а в 2007 году стал призером взрослого чемпионата мира в одиночном катании. Подумать только, он катался во времена Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, Вазгена Азрояна... Бывшего казанского тренера мы упомянули в том контексте, что он единственный, кто вырастил фигуристку-дочь, которая уже выросла до участниц ЮЧМ и Универсиады. Ранее подобным соучастием могла похвастать английская парница Зои Джонс, но и она прекратила соревноваться.

Недавно лучшим танцевальным дуэтом Японии была канадка Мисато Комацубара и американец Тим Колето, которые не слишком баловали Японию, постоянно завоевывая только одну квоту на ЧМ, «для себя любимых». Но на последнем чемпионате Японии Мурамото и Такахаси опередили их, и даже тот факт, что на Чемпионате четырех континентов они выступили хуже конкурентов, не сподвиг японскую федерацию на замену.

У 30-летней Мурамото тоже есть что вспомнить, хотя и не столь приятное. Достаточно сказать, что ее бывший партнер Крис Рид после расставания с Кана умер от сердечной недостаточности, прожив только 30 лет, а его младшая сестра Эллисон Рид сейчас будет выступать на ЧМ, представляя Литву вместе с Саулюсом Амбрулявичусом.

Кстати, Мурамото — Такахаши тренировал американский наставник Олег Эпштейн, ранее работавший и с Грейси Голд, он выступал в Советские времена за Свердловск, а родился в Казани.

Джаудат Абдуллин