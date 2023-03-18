Видеоопрос: «Почему в Казани каждую весну вместе со снегом «тают» и дороги?»
На этой неделе мэрия Казани сообщила, что на «Миллениуме» начался ремонт аварийных участков. Однако горожане недовольны очередным латанием дыр — их возмущают ежегодные перекрытия моста при проведении ямочного ремонта. По словам казанцев, состояние дороги после него не улучшается и в городе много других участков, где с приходом весны дороги «тают» вместе со снегом. По их словам, проблему разбитых шоссе нужно было решить уже давно, и основательно. Респонденты «Реального времени» считают, что всему виной смена сезона и недобросовестный подход чиновников к этому вопросу.
— Как вы считаете, почему в Казани каждую весну вместе со снегом «тают» и дороги? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».
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