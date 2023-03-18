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Видеоопрос: «Почему в Казани каждую весну вместе со снегом «тают» и дороги?»

00:00, 18.03.2023 5
Видеоопрос: «Почему в Казани каждую весну вместе со снегом «тают» и дороги?»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе мэрия Казани сообщила, что на «Миллениуме» начался ремонт аварийных участков. Однако горожане недовольны очередным латанием дыр — их возмущают ежегодные перекрытия моста при проведении ямочного ремонта. По словам казанцев, состояние дороги после него не улучшается и в городе много других участков, где с приходом весны дороги «тают» вместе со снегом. По их словам, проблему разбитых шоссе нужно было решить уже давно, и основательно. Респонденты «Реального времени» считают, что всему виной смена сезона и недобросовестный подход чиновников к этому вопросу.

— Как вы считаете, почему в Казани каждую весну вместе со снегом «тают» и дороги? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 мар
    суровая весна потому что
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  • Анонимно 18 мар
    Все стараются на авто передвигатся, а дороги не вечные. Их слишком хорошо убирают от снега, снимают амортизационный слой, вот они и укатываются в хлам.
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  • Анонимно 18 мар
    Поздно начинают ремонт дорог. Ждут когда снег сойдет, и асфальт подсохнет. К этому моменту ямы становятся ужасными и аварийными.
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  • Анонимно 18 мар
    Бэнд системс 30 с лишним лет
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  • Анонимно 27 мар
    интересный вопрос ..-- интереснее даже ответа на него --пачему-патамучто - ответ давно и всем известен
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