ЦСКА преподнесет сюрприз «Зениту», а «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак» не уйдут без забитых

Прогноз 20-го тура РПЛ

В нынешнем туре нас могут ждать сразу несколько сюрпризов, и главный из них — в центральном матче тура ЦСКА и «Зенита». Отсутствие осязаемой конкуренции и непредсказуемость «армейцев» должны сыграть свою роль. В московском поединке «Локомотива» и «Краснодара» обязательно будет обилие голов, как и в Оренбурге, куда пожалует «Спартак». Спортивная редакция «Реального времени» дает традиционный прогноз на главные матчи 20-го тура РПЛ.

ЦСКА — «Зенит»

Нет смысла в очередной раз говорить, что «Зенит» в российском футболе непобедим и рассчитывать его соперникам, как правило, не на что. Но в этот раз есть предпосылки, что ЦСКА прервет победный ход петербуржцев.

ЦСКА, конечно, нельзя сегодня серьезно воспринимать как конкурента для «сине-бело-голубых». «Армейцы» серьезно сдали даже по сравнению с предыдущими сезонами, и совершенно заслуженно борются лишь за первую пятерку.

Да, команда Федотова обыграла в Кубке «Краснодар», но им же проиграла в ответном поединке. Потом по делу проиграли «Сочи» (0:2) в Премьер-лиге на выезде. И тем не менее «армейцы» способны преподнести сюрприз. Именно непредсказуемость ЦСКА может сыграть за них — «армейцы» могут выдать отличную игру и застать «Зенит» врасплох, а могут полностью провалить игру. Но это вряд ли.

Ясно, что «Зенит» по всем статьям сильнее «армейцев». Последний матч с «Химками» показал, что команда Сергея Семака к весне стала расхлябаннее, не ощущая серьезную конкуренцию в чемпионате — ближайший преследователь в восьми очках. К тому же «Зенит» довольно тяжело играет в Москве, в кубковом матче со «Спартаком» и вовсе уступили 3:0.

Прогноз «Реального времени»:

«Зенит» в отличие от «армейцев» проводил свой кубковый матч в среду на своем поле, ЦСКА же пришлось летать в Самару, а это дополнительный день отдыха и подготовки. С другой стороны, воскресное противостояние будет проходить на «ВЭБ-Арене», так что в целом условия уравниваются. Но ЦСКА дома должен преподнести небольшой сюрприз и забрать очки у лидера.



1:1 — ничья

Фото fclm.ru

«Локомотив» — ФК «Краснодар»

После возобновления чемпионата болельщики ожидаемо увидели совсем другой «Локомотив». «Красно-зеленые» заметно усилились, а главным приобретением команды стал Артем Дзюба, который и делает результат. Таким образом, «железнодорожники» уже выбрались из зоны стыковых матчей и не собираются довольствоваться малыми достижениями.

Под руководством Михаила Галактионова «красно-зеленые» слабо играют в Кубке России, уступив «Спартаку» и «Акрону», но в Премьер-лиге москвичей остановить практически невозможно. Повержены были «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0), тогда как первую часть чемпионата у них набралось всего три победы в 17 турах. Более того, «железнодорожники» не пропустили впервые за 6 последних встреч в Премьер-лиге.

Теперь «Локо» поднялся на 12-е безопасное место, и нужно подтянуть результаты и на своем поле, ведь «Локомотив» уступил в пяти последних домашних матчах РПЛ. Всего же «железнодорожники» набрали на «РЖД Арене» в нынешнем чемпионате лишь 6 очков (1 победа, 3 ничьи). Сомнений, что в матче с «Краснодаром» москвичи сыграют на результат и заберут очки, практически нет.

«Краснодар» продолжает искать свою игру при новом наставнике, наигрывает новичков и поэтому нестабилен в обороне. Однако атака у «быков» в порядке. В прошлом матче южане уверенно разобрались с «Динамо» (3:1). Эта победа стала для «Краснодара» первой в пяти последних турах сезона (2 ничьи, 2 поражения). Три набранных балла помогли подопечным Владимира Ивича подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.

Прогноз «Реального времени»:

Обе команды на подъеме. И «железнодорожники», и «быки» прервали свои черные полосы и начали выигрывать. При этом команды, играющие и без забитых голов, практически не уходят, имея множество проблем и со своей обороной. Поэтому поставим на то, что в матче будут голы в обе стороны. Но «Локомотив» окажется сильнее.



2:1 — победа «Краснодара»

Фото vk.com/fcorenburg

ФК «Оренбург» — «Спартак»

«Красно-белые» при Гильермо Абаскале по-прежнему не проигрывают, что позволяет московской команде продолжать преследование «Зенита» в турнирной таблице. Пусть и символически. Победой над «Факелом» (3:2) в прошлом туре продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 10 игр (7 побед, 3 ничьи). А Промес в матче с воронежским клубом оформил дубль и преодолел планку в 100 забитых голов за «красно-белых». Таким образом, нидерландский форвард стал первым легионером, который преодолел эту отметку.

Надо сказать, что «Спартак» на выезде в этом сезоне очень хорош, так что «Оренбургу» уповать на фактор своего поля точно не стоит. Хотя эту команду можно назвать типично «домашней», поскольку огромную часть своих набранных очков они набрали преимущественно на родном стадионе. К игре со «Спартаком» «Оренбург» подходит с восьмиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате на своем поле (7 побед, 1 ничья). Команда Марцела Лички любит радовать местную публику забитыми голами и, как правило, выигрывает, забивая по два или более мячей. Вот и в прошлом (пусть и гостевом) туре оренбуржцы разгромили «Сочи». Легкой прогулки «Спартаку» в этом вояже точно ждать не стоит.

Прогноз «Реального времени»:

Насколько «Оренбург» команда домашняя, настолько «Спартак» — гостевая. В нынешнем чемпионате «красно-белые» не проиграли в 8 матчах из 10 (5 побед, 3 ничьи). В гостевых матчах москвичи забили 20 мячей, что является лучшим показателем в РПЛ. Лишь в одном гостевом поединке нынешнего сезона команда Абаскаля не забивала. Поэтому нас ждет битва льда и пламени.



2:1 — победа «Спартака»