«Ну что такое 200 миллионов? Наша группа имеет выручку по году в 25 миллиардов»

ГК «Агентство по страхованию вкладов» готовится начать продажу долгов «Казанского хлебозавода №3» с 26 апреля

ГК «Агентство по страхованию вкладов», как конкурсный управляющий «Татфондбанка», выставила на открытые торги права требования к пяти татарстанским предприятиям на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Среди них — лот с долговыми обязательствами «Казанского хлебозавода №3», вокруг которого год назад развернулся скандал из-за возможного его закрытия и передачи заказов по выпечке хлеба на производственную площадку «Булочно-кондитерского комбината» (оба входят в ХК «Ак Барс»). Первые торги начнутся 26 апреля — к тому времени должники получат исполнительные листы для погашения своих обязательств, так что смогут избежать перепродажи. В руководстве ХК «Ак Барс» заверили «Реальное время», что сумеют погасить обязательства, а сам хлебозавод продолжит работать без перебоев.

АСВ распродает долги банкротов

Агентство по страхованию вкладов, как конкурсный управляющий «Татфондбанка», приступило к реализации долговых обязательств по восстановленным кредитным соглашениям и поручительствам перед «Татфондбанком», взятых до конца 2014 года.

Госкорпорация выставила на торги права требований к пяти татарстанским компаниям на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Причем большая часть из них, как и следовало ожидать, находится в процессе банкротства. Так, выставлены старые долги в 728,5 тысячи рублей обанкроченной частной строительной компании «ГРИФ», 176,6 млн долга ОАО «КамГЭСэнергострой», еще 778 млн долга инвестиционной ООО «Агарти» (основной вид деятельности указан как «бухгалтерские услуги») и еще около 1,5 млн долга «Казанского завода синтетического каучука».

Единственным «живым» среди этой массы «трупов» оказалось АО «Казанский хлебозавод №3». В отличие от них, хлебозавод продолжает работать, выпуская хлеб и хлебобулочные изделия. По оценкам производителей, на него приходится около 40% столичного рынка хлеба.

Фото: asv.org.ru

Взыскать с хлебопеков реальнее, чем с «покойников»

Права требования к «Казанскому хлебозаводу №3» АСВ, как конкурсник ТФБ, выставило на торги первым лотом. Как следует из официального сообщения, сумма задолженности составляет 151,9 млн рублей по кредитному договору «Лимит выдачи» №С18/14. Эта величина долга юридически закреплена по делу А65-13849/2018, которое рассматривалось в трех судебных инстанциях в 2019 году (решения арбитражного суда РТ от 13.03.2019, постановление 11 ААС от 05.07.2019, постановление АС Поволжского округа от 23.12.2019). Логика в первоочередном выставлении долгов хлебопеков понятна. Ведь шансы на взыскание с работающего предприятия значительно выше, чем с «покойников».

Отметим, что изначально АСВ рассчитывало взыскать вдвое больше — 357,5 млн рублей, следует из материалов арбитражного дела. Эта сумма была истребована в ходе взыскания задолженности по кредитному договору «Лимит выдачи» №С18/14, заключенному в апреле 2014 года. По его условиям ТФБ открыл кредитную линию с лимитом выдачи в размере 300 млн рублей.

«В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору №С15/14 от 11.04.2014 г. между истцом (залогодержатель) и ответчиком (залогодатель) заключен 1. договор об ипотеке №С45/13-ДИ от 13.06.2013 г. с учетом заключенных

дополнительных соглашений к нему от 11.04.2014 г., от 19.03.2015 г., от 28.08.2015 г., согласно которому залогодатель передает в залог залогодержателю следующее недвижимое имущество: двухэтажное здание кондитерского цеха на территории ОАО «Казанский хлебозавод № 3», назначение: нежилое, двухэтажное (подземный этаж — один), общая площадь — 1403,30 кв. м, кадастровый (или условный) номер 16:50:011014:526. Местонахождение объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 60», — говорится в материалах дела.

Фото: realnoevremya.ru

«2. Последующий договор об ипотеке №С45/13-ДИ от 13.06.2013 г. (номер и дата регистрации: 16-16-01/227/2013-214, 18.07.2013 г.), с учетом дополнительных соглашений к нему: от 11.04.2014 г., от 19.03.2015 г., от 28.08.2015 г., согласно которому залогодатель

передает в залог залогодержателю следующее недвижимое имущество:

— Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственный комплекс, общая площадь: 27 959 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 16:50:011014:524, местонахождение объекта:

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 60».

Таким образом, получается, что в обеспечение кредита «Казанский хлебозавод №3» заложил производственную недвижимость. Еще в марте 2019 года Арбитражный суд РТ принял решение взыскать задолженность по кредиту, включая неустойки, на сумму около 357,5 млн рублей. Кроме того, постановил реализовать земельный участок по улице М. Латыпова, д. 60 с публичных торгов с объявлением начальной продажной цены в сумме 75 000 000 руб. Впоследствии, судя по всему, судебное решение было оспорено. Так или иначе, но основные права требования к АО «Казанский хлебозавод №3» оказались существенно меньше.

Плюс 64,7 млн рублей вдогонку

Вместе с тем АСВ продолжило судебную тяжбу по поводу взыскания неустойки по другому кредитному договору, где рассчитывало взыскать свыше 200 млн рублей. Но смогло выиграть меньше — 64,7 млн рублей. «В связи с неисполнением обязательств АО «Казанский хлебозавод №3» по погашению задолженности по кредитному договору банк обратился в суд за взысканием неустойки в размере 201,5 млн руб. Обеспечение по кредитному договору отсутствует, — уточнили в пресс-службе АСВ. — 27 сентября 2022 года суд удовлетворил иск АСВ частично и постановил взыскать с ответчика в пользу банка неустойку и расходы по оплате государственной пошлины в размере 64,7 млн рублей». Окончательно решение было поддержано 9 февраля 2023 года, когда Арбитражный суд Поволжского округа оставил решение без изменений.

«Татфондбанком» на основании решения суда получен исполнительный лист, который в соответствии с законодательством будет предъявлен на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов», — предупредили в пресс-службе АСВ.

Фото: realnoevremya.ru

АБХ о долгах: «О чем тут говорить!»

В руководстве ХК «Ак Барс» сообщили, что действия АСВ не повлияют на деятельность АО «Казанский хлебозавод №3», а сам завод не будет ни остановлен, ни обанкрочен. «За судьбу завода мы поборемся, не может быть, чтобы завод остановили», — заявил собеседник «Реального времени».

«Сумма прав требований, прямо скажем, не существенная. Ну что такое 200 млн? Наша группа имеет выручку по году в 25 млрд рублей. О чем тут говорить!» — уверен собеседник издания.

По его словам, сам завод вряд ли сможет выплатить этот долг, так как «цифра тяжелая для хлебозавода». Но будет ли сам АБХ производить выплаты, источник не стал комментировать.

«Пока у меня нет оснований давать такого рода комментарии, так как к нам не поступало ни ходатайство, ни заявления, ни намерения. Ничегошеньки, — пояснил собеседник «Реального времени». — Я могу только сказать, что наша группа сделает все для работы завода, уверены, что мы с этим справимся», — заверил он.

Позднее из холдинга «Ак Барс» прислали официальный комментарий: «АО «Казанский хлебозавод №3» (далее — Завод) не планирует прекращать производственную деятельность в связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Республики Татарстан о взыскании в пользу ПАО «Татфондбанк» задолженности в размере 64,7 млн. рублей. Оснований полагать, что взыскание данной задолженности в пользу ПАО «Татфондбанк» приведет к остановке производства на Заводе, нет».

«Никто не планировал сносить завод с лица земли»

Напомним, что год назад вокруг Казанского хлебозавода №3 разгорелись страсти из-за возможного его переноса на производственную площадку «Булочно-кондитерского комбината». Тогда работники Казанского хлебозавода №3, находящегося в центре Казани, направили петицию с просьбой не закрывать предприятие. Поводом для этого стало решение «Холдинговой компании «Ак Барс» передать заказы на выпуск хлеба АО «Булочно-кондитерский комбинат», находящемуся в другом районе Казани. 1,1 тысячи работников оказались под угрозой потери работы.

В руководстве АБХ назвали ситуацию прошлого года надуманной. «Никто не планировал сносить завод с лица земли. Слава богу, ситуация урегулирована», — заверил источник. Теперь оба хлебозавода продолжат работу.

Торги будут проходить на электронной площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» — bankrot.zakazrf.ru с 26 апреля по 13 июня 2023 года, сообщает АСВ.

P. S. После выхода статьи в АСВ сообщили: «По обязательствам АО «Казанский хлебозавод №3» и ПАО «Камгэсэнергострой» перед ПАО «Татфондбанк» обеспечение не предоставлялось. В целях скорейшего формирования конкурсной массы банка для удовлетворения требований кредиторов в максимально возможном размере Агентством по страхованию вкладов как конкурсным управляющим проводится комплекс мероприятий, включающий в себя как реализацию прав требований путем выставления на торги, так и принудительное взыскание».