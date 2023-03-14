Роман Булатов, сити-менеджер Нижнекамска: «Без таких проектов, как ЭП-600, невозможно развитие региона»

Руководители города побывали с обзорной экскурсией на нижнекамском предприятии СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Промышленный туризм на «Нижнекамскнефтехиме» набирает обороты. В минувшие выходные предприятие посетили руководители города. Обновленная команда мэра Нижнекамска Рамиля Муллина своими глазами увидела, в каких условиях трудятся нефтехимики, как ведется технологический процесс, на каком этапе находится строительство нового этиленника. По ходу экскурсии также были развеяны мифы о нефтехимии. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Сердце нефтехимического предприятия



Свой выходной день руководители города решили провести с пользой. Приняв приглашение нефтехимиков, отправились с обзорной экскурсией по промышленной площадке. Гидом в мир нефтехимической отрасли выступила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.



Первой точкой маршрута стала центральная газофракционирующая установка, откуда началась история нефтехимического гиганта. Здесь гостей встречал директор завода ДБиУВС Сергей Губанов. Он рассказал, почему именно это производство принято считать сердцем предприятия.



Первой точкой маршрута стала центральная газофракционирующая установка, откуда началась история нефтехимического гиганта

— Мы являемся сырьевым заводом. Сюда поступает все сырье, которое в последующем делится на фракции и распределяется по остальным переделам. От первой до шестой колонны перерабатываются широкие фракции легких углеводородов. Начало переработки и всей нефтехимии находится именно здесь, — гордо сказал он.



Как ведется технологический процесс руководители города смогли увидеть в операторной завода ДБиУВС. Гостям показали мнемосхему и преимущества автоматизации производства.



— Сегодня это современная операторная. А раньше здесь стояли большой щит и шумные приборы, необходимые для управления. Сейчас же специалисты на мониторе компьютера видят все, что происходит на установках. К слову, это первое производство, где вся система управления была полностью переведена на микропроцессорную технику, — уточнили на предприятии.



Интересный факт — в операторной завода ДБиУВС за 55 лет обновили все, кроме полов. Плитка здесь сохранилась с открытия производства, по ней когда-то ходил легендарный директор химкомбината Николай Лемаев, чем нефтехимики очень гордятся.



Интересный факт — в операторной завода ДБиУВС за 55 лет обновили все, кроме полов. Плитка здесь сохранилась с открытия производства

Сделав фото на память в исторической операторной, руководители города продолжили знакомиться с предприятием.



Развеять мифы о нефтехимии

Не менее интересной выдалась экскурсия по заводу пластиков. И.о. директора по производству «Нижнекамскнефтехима» Руслан Бородин отметил, что предприятие выпускает широкую номенклатуру всех видов пластиков — полипропилен, полистирол общего назначения, полистирол ударопрочный, полиэтилен, АБС-пластик. Здесь гостям показали рабочие места нефтехимиков и крошку из дробленного пластика.



— Оценить весь масштаб производства «Нижнекамскнефтехима», условия, в которых трудятся наши сотрудники, можно только побывав на территории предприятия. Я уверен, что у наших гостей после этой экскурсии поменяется мировоззрение, развеются мифы о нефтехимии. Например, многие считают, что дым, идущий из широких труб, загрязняет окружающую среду. На самом деле, это обычный водяной пар. Вода используется в первую очередь в целях охлаждения, — говорит Руслан Бородин.

Не менее интересной выдалась экскурсия по заводу пластиков. Руслан Бородин отметил что, предприятие выпускает широкую номенклатуру всех видов пластиков

Следом гости посетили цех №1308 завод БК, осмотрели производственную линию по выпуску галобутиловых каучуков. Эта продукция используется в шинной отрасли при изготовлении внутреннего слоя бескамерных автомобильных шин, обеспечивая им повышенную прочность.



— Наш цех занимается приемом, сушкой и выделением таких продуктов, как галобутилкаучук и бутилкаучук, — обратился к экскурсантам начальник цеха Артем Салахов. — Сегодня мы покажем автоматизацию процесса, расскажем из чего состоит агрегат «Велдинг-4», как добиваемся высокого качества продукции и брикетируем каучук.

В процессе экскурсии по цеху гости также узнали, что «Нижнекамскнефтехим» является мировым лидером по выпуску изопренового каучука, входит в тройку крупнейших поставщиков бутиловых каучуков и в топ-10 производителей синтетического каучука.



Следом гости посетили цех №1308 завод БК, осмотрели производственную линию по выпуску галобутиловых каучуков

— Экскурсия впечатляет. Мы своими руками смогли потрогать выпускаемую продукцию. Удивило, что на предприятии практически нет неприятных запахов. Каждый должен побывать здесь, чтобы понять, чем живет «Нижнекамскнефтехим», — уверен Адиль Ярмиев, ведущий специалист отдела по поддержке предпринимательства и развитию ТОСЭР НМР.



В этот же день гости смогли в полной мере оценить глобальные перемены и в системе общественного питания «Нижнекмскнефтехима», заглянув в одну из заводских столовых. После масштабной реконструкции столовые больше напоминают уютные кафе с современным дизайном и разнообразным меню, в том числе и лечебным. В этом гости убедились лично, попробовав местную кухню. Приятно удивили качество и стоимость блюд.



В этот же день гости смогли в полной мере оценить глобальные перемены и в системе общественного питания «Нижнекамскнефтехима»

— Очень уютная обстановка. Блюда легкие и вкусные. Салаты можно сформировать самим из свежих овощей. Обслуживание тоже на высоте, — поделилась впечатлениями начальник управления культуры исполкома Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.



— Самое главное, что есть здоровый уголок. Я тоже за здоровый образ жизни и здоровое питание. Круто, — согласился ее коллега Айзат Махмутов, заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по социальным вопросам.



ЭП-600 со смотровой площадки

Заключительной точкой маршрута стал строящийся этиленник «Нижнекамскнефтехима». Новое производство позволит дополнительно производить 600 тыс. тонн этилена в год, что почти вдвое увеличит производственные мощности нефтехимического гиганта. Директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин рассказал, что механическая готовность комплекса намечена на вторую половину 2024 года.



— Общая площадь застройки составляет 34 га. Производство спроектировано немецкой компанией «Линде». В процессе переборки сырья мы сможем получить такие ценные продукты, как этилен, пропилен, бензол и бутадиен. Общая мощность комплекса по сырью составляет 1 млн 800 тысяч тонн в год прямогонного бензина. В результате применения передовых технологий комплекс не окажет вредного воздействия на окружающую среду: это подтверждают положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертизы, — подчеркнул он.

Заключительной точкой маршрута стал строящийся этиленник «Нижнекамскнефтехима». Новое производство позволит дополнительно производить 600 тыс. тонн этилена в год

По его словам, собственные локальные очистные сооружения позволят снизить потребление ресурсов Камы: технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе. Факел будет работать бездымно.



— За счет чего достигается такой экологический эффект? — поинтересовались руководители города.



— В печах установлены современные горелки, организован дополнительный розжиг, налажен возврат технологических газов. Все это позволяет полностью утилизировать сбрасываемые газы, — ответил директор завода.

Масштаб стройки гости увидели со смотровой площадки, откуда открывается обзорный вид на комплекс. В настоящий момент здесь задействовано коло 5,5 тысячи рабочих, летом планируется увеличить количество строителей до 6,5 тысячи человек.

— Благодаря реализации этого проекта мы видим потенциал для дальнейшей переработки этилена, что обеспечит импортонезависимость страны. Для нас это большие возможности, — говорит Ильназ Мухаметьянов, первый заместитель руководителя исполкома НМР.



Сити-менеджер Нижнекамска Роман Булатов также подчеркнул, что реализация проекта ЭП-600 открывает широкие возможности для создания новых импортозамещающих производств.



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— Хотел лично ознакомиться со строительной площадкой нового этиленника. Нас интересует и проект по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. Здесь будет создано уникальное окно возможностей для производителей мало- и среднетоннажной химии, которые смогут получить доступ к нефтегазохимическому сырью. Без таких проектов, как ЭП-600, невозможно дальнейшее развитие региона, — отметил он.



Впечатлениями от экскурсии поделилась и начальник управления культуры НМР Гузель Мубаракшина:



— Всегда было принято, что предприятие и город живут сам по себе. Сейчас благодаря активной позиции нефтехимиков налаживается сотрудничество. СИБУР вдохнул новую жизнь в «Нижнекамскнефтехим». Мы увидели бережливое производство, заботу о людях, окружающей среде. На территории предприятия чисто, комфортно и совершенно нет запахов. Подкупила и любовь нефтехимиков к своей работе. Все изменения, которые происходят сейчас на промышленной площадке, будоражат, как весна. И это не может не радовать.