«У них есть удивительная внутренняя свобода»

Детская театральная студия «Апуш» отметила первый день рождения

Фото: предоставлено пресс-службой. Гульнур Хабибуллина с сыном

В культурном центре «Сайдаш» татарская детская театральная студия «Апуш» отметила первый год работы. На одной сцене собрались воспитанники всех трех отделений (а их более 80 человек). Также день рождения отметила покровительница, идейная вдохновительница студии — заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова.

В планах — Камаловский

— Появление детской театральной студии «Апуш» — это благословение высших сил, — говорила со сцены Сагитова, поблагодарив основательницу театральной студии Алию Файзрахманову, всех ее преподавателей, а также родителей актеров. — Каждый из воспитанников студии — на вес золота. Несмотря на молодой возраст, актеры уже могут покорять взрослые сцены. В апреле дети из «Апуш» поставят свой спектакль уже на сцене Татарского академического театра имени Камала, а также в театре «Экият». «Апуш» зависит не только от талантливых детей, но и от мам и пап. Если бы не родители, бабушки и дедушки, у нас бы ничего не получилось. Вы наша опора.

Гузель Сагитова призналась, что ее часто спрашивают, как так получилось, что эти дети так хорошо знают татарский. Она отметила, что это в первую очередь заслуга семьи, директоров школ и учителей татарского языка и литературы.

«Главное — сохранить язык»

— Я хочу, чтобы сын не забывал свой язык, чтобы общался на родном татарском языке со своими ровесниками и обучался новому ремеслу, — рассказала мать одного из юных актеров студии «Апуш» Гульнур Хабибуллина.

О кастинге в студию они узнали случайно, зашли «буквально проездом, не готовя заранее никаких номеров или стихов». Без записи пришлось подождать три часа.

— Если честно, мы не думали, что пройдем, и когда через несколько дней объявили результаты кастинга, мы были приятно удивлены. Нам в первую очередь нравится то, что студия татарская и что дети говорят на своем родном языке. Ценно и то, что преподают здесь такие именитые учителя. У детей есть возможность приблизиться к театральному миру. Сын в жизни скромный, а вот на сцене раскрывается и держит себя очень свободно. Ему очень нравится.

Ильхам Камалетдинов

Ильхаму Камалетдинову 11 лет, он ученик четвертого класса 6-й гимназии Казани. На татарском мальчик общается в студии, дома, в деревне с бабушками и дедушками, с родственниками, а вот в школе все обучение идет на русском, и с друзьями он тоже говорит на русском.

— В гимназии работает кружок татарского театра, — рассказала его мама Эльвира Камалетдинова. — Его руководители — учителя татарского языка гимназии и народная артистка РТ Зульфия Валиева. Это очень известная студия, которая участвовала во многих конкурсах и становилась победителем. Ильхам начал ходить в нее в прошлом году, преподаватели сразу отметили его хороший татарский и дали главную роль. Потом он начал ходить в еще одну театральную студию.



Так что в «Апуш» Ильхам захотел пойти сам, хотя ДК имени Ленина расположен далеко от места жительства семьи, они обитают на Дубравной. Приходится проезжать всю линию на метро, больше получаса.



— И учеба в школе может пострадать. Но несмотря на это, студию мы ни на что не променяем, — продолжает Эльвира. — В общеобразовательную школу сын ходит не с таким удовольствием, как в студию. Даже если болеет, рвется на занятия, боится что-нибудь пропустить. Говорит, что у них репетиция или прогон. В общем, бежит на каждый урок. Отношения у ребят сложились очень теплые. Они переживают друг за друга, всегда общаются и помогают. Это настоящая семья. Ильхам стал свободнее и общительнее. Я вижу, что мой сын меняется. Он и раньше любил петь и танцевать, но был застенчивым, стеснялся людей. Ему было трудно первым познакомиться или начать разговор даже со своими ровесниками. Теперь же он раскрепостился.

Гульнар Галимова отмечает, что ее дочь Тансылу теперь и не узнать.

— Дочь учится в татарской гимназии №2. Но несмотря на это, с друзьями она общалась на русском. А теперь она с удовольствием говорит на своем родном языке и с ровесниками. Кроме того, ее язык стал намного богаче, литературнее. Она начала слушать татарские песни и стала интересоваться татарским театром.

Гульнар Галимова с дочерью Тансылу

«Мы сейчас работаем с золотом нашей нации»

Главная цель детской театральной студии «Апуш» — пробудить любовь детей к татарской культуре, татарской литературе и, самое главное, к татарскому языку, подчеркнула основательница студии Алия Файзрахманова:



— Всего за один год студия выпустила четыре спектакля. Дети обучаются по четырем направлениям: актерское мастерство, сценическая речь, сценические движения, вокал. Сейчас работают три студии. А это больше 80 ребят. Самому старшему — 16 лет, самому младшему — 7. В ближайшее время будет добор в студию, которая располагается в культурном центре «Чулпан». Мы планируем принять еще 10 детей.

Основной проблемой детских татарских театральных студий преподаватель студии «Апуш», народная артистка РТ Зульфия Валиева назвала нехватку материала:

— Речь идет не только о детских театральных постановках, та же проблема существует и во взрослых театрах. Мы всегда в поисках. Мы в «Апуш» сейчас работаем с золотом нашей нации. Наши дети бесконечно талантливы. Они отлично говорят на татарском, прекрасно поют и танцуют. У них есть удивительная внутренняя свобода. Мы воспитываем поколение, которое не просто говорит, а еще и думает на родном языке, может высказать свое мнение.

Студия планирует поставить спектакль с режиссером Айдаром Зяббаровым. Как рассказала Файзрахманова, сейчас идут переговоры. Пока ни произведение, ни дата выхода спектакля не определены. Планируется, что в спектакле примут участие две студии — при ДК «Сайдаш» и КЦ «Чулпан».