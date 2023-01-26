К 140-летию Тукая: музейный комплекс поэта в Арском районе поменяет формат

К юбилею классика татарской литературы в Новом Кырлае появится набережная

В 2026 году исполнится 140 лет со дня рождения великого татарского поэта, классика национальной поэзии, которого нередко называют татарским Пушкиным и «наше все» — Габдуллы Тукая. К празднованию юбилейной даты в Татарстане традиционно приурочат множество культурных и общественных мероприятий. Точкой притяжения станут и музеи, посвященные его творчеству и жизненному пути в Арском районе, откуда поэт родом. В честь юбилея их ждет масштабная реконструкция — музей Тукая в Новом Кырлае, построенный по проекту скульптора Баки Урманче, не только отремонтируют и восстановят, но и переформатируют. В целом, согласно проекту, в течение 3 лет благоустройство коснется всего музейного комплекса, а также инфраструктуры селений, где жил поэт. Подробности — в материале «Реального времени».

Реконструкция, благоустройство и бюсты татарских поэтов

К 140-летию со дня рождения классика татарской поэзии Габдуллы Тукая музейный комплекс в Арском районе, а именно в селениях, где родился и жил поэт — Кышлауче и Новом Кырлае, ждут разительные перемены. Уже сформирован общереспубликанский план мероприятий, куда вошли поручения президента Татарстана. Рустам Минниханов заявил, что юбилей знакового для татарского народа поэта необходимо отметить особенно.

— В план включены мероприятия по обновлению инфраструктуры в селениях Арского района, где находятся здания музейного комплекса Тукая, будет проведен ремонт и реконструкция музейных зданий, обновится их экспозиция. Также исполком Арского района внес предложения по благоустройству прилегающей к музеям территории, а по предложению Союза писателей Татарстана у музея в Кырлае установят бюсты другим татарским поэтам, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Претворять запланированное в жизнь начнут после того, как будет готова вся проектно-сметная документация и выйдет распоряжение Кабмина РТ, а на конкурсной основе будет выбран главный исполнитель проекта. Финансироваться программа празднования и реновации музейного комплекса поэта за счет республиканского бюджета.

С 2009 года и в течение 10 лет на территории комплекса действовала резиденция Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы. Фото: Олег Тихонов

Благоустройство, которое проведут в несколько этапов к апрелю 2026 года — к 140-летию поэта, ждет также территорию Нового Кырлая и Кышлауча: в планах местных властей обновить здесь автомобильные дороги, обустроить набережную, которая находится между центральным зданием музея и домом Сагди абзыя — с тротуарами, зонами отдыха, которые украсят различными архитектурными формами, а еще расчистить русло реки Ия, которая протекает за музеем вдоль Кырлая и после прохождения через Арск вливается в Казанку.

Ежегодно музейный комплекс национального поэта Татарстана в Арском районе посещают порядка 30 тысяч туристов, проводятся почти 300 экскурсий. Музей уже много лет служит местом встречи с писателями, лауреатами Госпремии РТ им. Тукая, здесь организуют различные выставки, лекции, музейные уроки, конференции; отмечаются дни рождения Тукая. С 2009 года и в течение 10 лет на территории комплекса действовала резиденция Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы.

После реновации музея и благоустройства инфраструктуры поселков поток желающих больше узнать о жизни «солнца татарской поэзии» вырастет, выразил уверенность глава музейного комплекса Дамир Абдуллин:

— Такая тенденция уже была в прошлый раз. После реконструкции в честь 130-летия Тукая число туристов за год превысило 40 тысяч, правда, потом постепенно снизилось. Сказались и ограничения, введенные из-за коронавируса. На время ремонта центрального здания музея поэта в Кырлае его фонд разместят в специальном хранилище, правда, посетителей он принимать не сможет. Но для них будут открыты двери в других зданиях комплекса — музее-усадьбе приемного отца Габдуллы Тукая Сагди Салихова и доме Ахматхана Бая в Новом Кырлае, а также доме-музее семьи Тукаевых в деревне Кышлауч.

В перечне ремонтно-восстановительных работ — более 15 видов

Часть запланированных мероприятий уже выполнена: разработан проект реконструкции одного из музеев в Арском районе — на днях свое заключение по нему дали эксперты ГИКЭ. С учетом того, что «Литературно-мемориальный музей Г. Тукая, 1978—1979 гг.» относится к категории «выявленный объект культурного наследия», включенный в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ, перед проведением восстановительных и ремонтных работ, согласно федеральному закону, проектная документация должна пройти историко–культурную экспертизу.

Проект реконструкции музея Тукая в Новом Кырлае по заказу Главинвестстроя Татарстана выполнил авторский коллектив казанского проектного центра «Град», известного своими проектами по благоустройству скверов «Советская площадь» и «Аллея ветеранов», реконструкции парка им. Урицкого и других объектов, в том числе ОКН. Архитекторы доработали и дополнили предыдущий проект реконструкции музейного здания, по которому велись работы в 2016 году: в него включили некоторые элементы здания, архитектурно-художественное оформление интерьеров, в том числе и деревянные панно, созданные Баки Урманче по мотивам произведений Тукая, а также скульптуру поэта, также созданную руками мастера.

В перечне предстоящих работ более 15 их видов: ремонт кровли и крылец, цоколя, окон и пола, заделка трещин в поверхности стен, реставрация резных декоративных элементов внутри здания и снаружи, демонтаж поздних витражных перегородок, замена системы отопления и многое другое. Кроме того, у здания появится эвакуационная лестница, а центральный вход сделают удобным для маломобильных групп населения, освещение внутри музейного здания тоже заменят — на современное, а всю музейную территорию обеспечат системой видеонаблюдения.

Изучением проектной документации занималась группа экспертов, в которую вошли казанские архитектор Гюзель Исхакова и историк Игорь Нестеренко, а также Олег Свиридовский — ведущий инженер Омского научного центра Сибирского отделения РАН. Выполнив сравнительный анализ всего комплекса данных — документов, материалов, и различной информации о здании музея поэта, они пришли к выводу, что проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного ОКН соответствует требованиям федерального законодательства и рекомендовали ее к согласованию республиканским Комитетом по охране объектов культурного наследия.



В проект реконструкции включили также скульптуру поэта, созданную Баки Урманче. Фото: msu.tatarstan.ru

По оценке экспертов, включенные в проект ремонтно-восстановительные работы не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности строения. Также по результатам комплексных научных исследований экспертиза установила, что устройство наружной эвакуационной лестницы, замена сетей инженерно-технического обеспечения, адаптация главного входа музея для нужд инвалидов не затрагивают исторически сложившуюся конструктивную схему здания и не нарушают его особенности. Скорее всего, к ремонтно-реставрационным работам приступят весной, поскольку экспертная комиссия ГИКЭ рекомендовала выполнять их при среднесуточных температурах не ниже +5 градусов.

Строилось двухэтажное здание музея в Новом Кырлае из деревянных брусьев по проекту, разработанному архитектором и скульптором Баки Урманче, с учетом особенностей архитектуры традиционных мотивов татарских сельских домов в современной интерпретации 70-х годов XX века. Фасад дома-музея был выкрашен, как павильон ТАССР на «Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке» 1923 года, в темный тон охры. Новый проект реконструкции предлагает не изменять существующее колористическое решение, согласованное Минкультуры республики в 2017 году, за исключением основных плоскостей фасада, выполненных в георгиново-желтом цвете. По мнению авторов проекта, он не характерен для традиционных цветовых решений татарских домов, являясь слишком открытым цветом. Его предложено заменить на более сложный цвет — менее насыщенный оттенок охры «Желтый Сколимус».



В экспозицию — современные цифровые технологии

На данный момент состояние здания музея эксперты оценили как удовлетворительное, но отдельные его конструкции уже в «неудовлетворительном и ограниченно-работоспособном» состоянии. К примеру, особого внимания требуют деревянные резные колонны у центрального входа в музей — их или отреставрируют или заменят новыми, но созданными по имеющимся образцам, отметил Дамир Абдуллин.

Годы и погодные условия, безусловно, оказывают неблагоприятное влияние на состояние деревянных конструкций, и построенное 45 лет назад музейное здание в Кырлае реставрировали уже не раз. Первый ремонт культурного объекта проводили в 1986 году: к 100-летию поэта и с согласия автора проекта здания, Баки Урманче, был изменен фасад. Позже здание обновляли к очередным юбилейным датам классика — в 2006 и 2016 годах. По словам директора Государственного литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая Дамира Абдуллина, в этот раз реализовывать проект реконструкции будут в несколько этапов:

— Если в прежние годы акцент делали в основном на фасаде здания, то в этот раз реконструкция и ремонт в большей степени коснутся внутренних элементов. У нас изменится формат экспозиции, в нее внесут современные цифровые технологии. Эту часть, экспозиционную, мы разрабатываем совместно со специалистами Елабужского музея-заповедника, где главным научным консультантом выступает его директор Гульзада Руденко.

Изменится формат экспозиции, в нее внесут современные цифровые технологии. Фото: Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин

Не избежит перемен и территория музея — здесь заменят покрытие пешеходных дорожек на брусчатку, а также взамен старого установят новое ограждение с воротами и калитками. Также приведут в порядок памятник Габдулле Тукаю и скульптуру «Шурале», созданные Баки Урманче. Кроме того, отремонтируют и стоящую возле основного здания музея беседку.

Свыше 2 тысяч экспонатов о жизни и творчестве Тукая

Мемориальный музейный комплекс великого татарского поэта Габдуллы Тукая включает в себя четыре здания и две экспозиции: мемориально-бытовую — Дом Сагди, Дом Бая, Дом-музей семьи Тукаевых, и литературно-художественную — в специальном 2-этажном деревянном здании. Три из них находятся в селе Новый Кырлай и одно — в Кышлауче. Главное здание, Музей Габдуллы Тукая, было построено по проекту Баки Урманче и открыто к 90-летию классика татарской литературы в апреле 1979 года. Первая же музейная экспозиция в селе Новый Кырлай, посвященная поэту, была создана на общественных началах во второй половине 1960-х годов по инициативе учителя начальных классов Х.Х. Хабриевой и библиотекаря А.Н. Шакировой. Поначалу она размещалась в одном из помещений библиотеки, построенной для села. В 1971 году на ее базе был создан музей Тукая, который через 5 лет преобразовали в Литературно-мемориальный музей поэта — филиал Госмузея Татарской АССР.

Сегодня фонд насчитывает почти 2,2 тысячи экспонатов, посвященных семье поэта, его детству в Арском районе и периоду жизни в Уральске, — книги, копии писем Тукая сестре и Ф.З. Амирхану, предметы одежды и быта казанских татар. Наиболее ценными считаются рукопись отца поэта — запись в метрической книге о рождении Габдуллажана, запись в метрической книге о смерти муллы Мухамметгарифа — отца Тукая, оригиналы книг татарского просветителя Каюма Насыйри и учебные пособия шакирдов медресе.

Перед 90-летием со дня рождения Тукая, в 1976 году, на том месте, где жил маленький Апуш в 1892—1895 годах, была восстановлена усадьба приемного отца Сагди Салихова. Это тоже объект культурного наследия регионального значения, экспозиция которого рассказывает о быте татарских крестьян до революции.

В 1976 году на том месте, где жил маленький Апуш в 1892—1895 годах, была восстановлена усадьба приемного отца Сагди Салихова. Фото tukay-museum.ru

Дом Ахматхана Бая — этот 2-этажный деревянный дом имама мечети был построен в 1893 году в с. Старый Ашит и в 1918 году перевезен в Кырлай. В его экспозиции представлен быт зажиточных крестьян конца XIX — начала XX века: предметы быта, орудия труда, реконструкция ткацкого станка, мебель, фисгармония и другие исторические экспонаты.

Дом-музей семьи Тукаевых, еще один ОКН регионального значения, находится в селе Кышлауч. Для музея реконструировали усадьбу отца поэта — сельского муллы Мухамметгарифа Тукаева, где 26 апреля 1886 года родился Габдулла. В 1976 году был восстановлен 1-этажный дом с сенями, в 2011-м построены амбар-клеть и баня, к 130-летию классика здесь провели капремонт. Здесь хранятся личные вещи матери поэта, фотографии и книги Тукая, архив уроженца села — писателя А. Галиева, произведения живописи и графики, предметы татарского быта и другие реликвии.