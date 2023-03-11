«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 45-я: «Заочница»

Документалка о том, к чему приводит переписка с заключенным

В портфолио продюсерского центра «ИМАН фильм» за 16 лет накопилось более 80 фильмов. Но глаз цепляется в первую очередь за этот, с непривычной и опасной темой — взаимоотношения женщин на воле и заключенных, порой счастливые, но чаще трагические. Это дебютная работа 2012 года Элины Насибуллиной.

Позвали фотографом на свадьбу



Насибуллина родилась в Альметьевске, училась в КГТУ, работала в продюсерском центре сценаристом и помощником режиссера. А потом представила свою «Заочницу». Также в ее портфолио — «Совершите чудо» о Детской республиканской клинической больнице, «Левостороннее движение, или Что-нибудь алкогольное» о путешествии на Панган, «Баки Урманче. Жизнь — это музыка» о первом татарском художнике, «Война и мир генерала Тимерзянова» о главном федеральном инспекторе по Республике Татарстан.

«Заочницу» Насибуллина снимала более полутора лет, в том числе — и на территории 2-й исправительной колонии республики. Фильм показали на XIX кинофестивале «Сталкер». Но сначала — казанским осужденным в местном клубе на 350 мест. Оператор фильма Николай Морозов после показа сказал: «Нам должны верить, иначе грош цена документальному фильму». А в зале ответили: «Все у вас получилось».

Заочница — это женщина, которая вступает в переписку с заключенными. Картина начинается с благостной картинки: мужчины говорят хорошим и правильным русским языком о том, как познакомились и решили жениться на девушках, которые давали объявления в форумах и группах по интересам. Тема для документальных фильмов не новая, но в Татарстане ранее подробно на экране ее не рассматривали.



Вот одна из женщин фотографируется с 12-летней дочкой, потом, накладывая лак на ногти, рассказывает свою историю. Мы видим кадры свадьбы в колонии, а жених и невеста, Альсина и Эдуард, впервые видят друг друга. Это знакомая Насибуллиной, которая позвала ее фотографом на свою свадьбу. После муж идет обратно в камеру, а жена его иногда навещает.

«Они же живут от свиданки до свиданки, — говорит начальник психологической лаборатории №5 Ирина Туманова. — Как они бьются за эти свиданки, как они их ждут, как они к ним готовятся. Но самое главное — какими они выходят после свиданок. Они же неделю потом восстанавливаются». У новой семьи все сложилось удачно.

У меня тоже есть один такой приятель — сидел около полутора, кажется, лет за провоз запрещенных препаратов из Индии. Очень творческая личность. Женился в тюрьме, вышел, от этого брака, второго, у него есть сын.

Секс, наркотики, деньги

А вот другая сторона, корыстная. Для заключенного женщина — это передачи, деньги, запрещенные препараты, секс. К тому же теперь в тюрьмах есть мобильные телефоны. Мол, скоро УДО, но нужно еще 50 тысяч. Зэку делать в тюрьме особо нечего. Поэтому у него есть время для того, чтобы говорить, что женщина эта — самая красивая и хорошая. Об этом Насибуллиной также рассказывают зэки: дают номер, проводят конкурс — за сколько минут они навешают лапши, чтобы женщина приехала на свидание. А потом их берут с наркотиками и сажают в тюрьму.

И потому есть история Марины, которая дождалась Евгения из заключения. Он вызвал у нее жалость, они расписались, а на воле он сходу стал пить и тут же ее ударил. В итоге сделал инвалидом. Интервью Марина дает, лежа на диване — муж напал на нее с ножом, душил и ломал конечности. Но она сначала даже сказала, что не укажет на него…

Добавим, что в фильме звучит песня хабаровско-московской группы «Кукла Брейн», ломкая музыка Радика Салимова и «Колыбельная» Никиты Морозова.