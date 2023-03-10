Большунов, Ларьков, Червоткин будут соревноваться своими командами

Татарстанские лыжи получили еще один отличный спорткомплекс

Фото: Максим Платонов

Завтра, 11 марта, в Юдино состоятся забеги в рамках 56-го Казанского лыжного марафона. Уже заявилось порядка 500 участников со всей России, включая звездных лыжников современности. Послезавтра, 12 марта, праздник плавно переместится на другую окраину Казани, в поселок Мирный. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о том, как Федерация лыжных гонок республики подготовила для казанцев грандиозный лыжный праздник.

Как это будет

Нынешние выходные превратятся в большой спортивный праздник для любителей лыжного спорта Татарстана. Два дня подряд на разных окраинах Казани пройдут два грандиозных лыжных старта с участием сильнейших спортсменов страны. Вначале, 11 марта, на стадионе «Локомотив» в Юдино состоится старейший лыжный марафон России — 56-й традиционный Казанский лыжный марафон. На старты заявились Алексей Червоткин и Наталья Бабчина-Жукова (известная в прошлом казанская лыжница Жукова, которая после замужества добавила фамилию супруга), Анна Грухвина и Яна Кирпиченко и другие. Всего ожидается порядка 500 участников, включая 14 членов сборной Татарстана, а республиканская Федерация лыжных гонок выделила 800 тыс. рублей в качестве призового фонда.

На следующий день в лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» состоится открытие комплекса «Олимпийские надежды». Ожидается большая шоу-гонка с участием Александра Большунова, Александра Терентьева, Натальи Непряевой, того же Червоткина, одного из немногих, кто решился стартовать два дня подряд. Главной фишкой этих стартов будет проведение эстафет, где команды составят из трех воспитанников ДЮСШ по лыжным гонкам и одной звезды, то есть, по сути, это будут команды Ларькова, Терентьева, Червоткина, а также Большунова и Непряевой, которые, помимо работы ногами и рукам, поработают пальцами, став участниками автограф-сессии.

В лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» состоится открытие комплекса «Олимпийские надежды». Фото: Марат Мугинов/kzn.ru

От Иксановых до Иксановой: как появилась новая трасса

Хотя по уму надо было, наверное, организовать еще одну-две автограф-сессии, а именно наших звезд. Одну, например, посвятить бронзовому призеру чемпионата мира 2013 года Алие Иксановой, героине зимней Универсиады 2011 года в турецком Эрзуруме, где она, выиграв две золотые медали, по сути дела, стала лицом предстоящей казанской Универсиады в то время, когда про Казань на международной арене знали только благодаря победам спортивных команд в еврокубках, виктории «Рубина» в Барселоне и золотому забегу Гульнары Галкиной-Самитовой в олимпийском Пекине-2008. В остальном же «казанская тема» в зимних спортивных дисциплинах была незнакома мировому сообществу. Сейчас Иксанова положительно оценила новые трассы в поселке Мирном.

— Я там каталась, трасса серьезная, с хорошими подъемами. Летняя лыжероллерная позволяет проводить подготовительную работу к сезону, а уже с ноября проводить тренировки, как у нас называют — вкатку. Я сама родом из Нижнекамска, сейчас живу с семьей в Зеленодольске, там трасса в два километра. Но на ней много народа, «туристов» на санках-ледянках, «ватрушках». Это мешает проведению профессиональных тренировок. В Мирном же не хуже, чем на заграничных комплексах, и днем красиво, и вечером, когда включают свет, просто сказочно, там кататься одно удовольствие. Спасибо президенту Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшату Фардиеву.

Исполнительный директор федерации Денис Блохин добавил к сказанному, что «на самом деле в лыжно-биатлонном комплексе в Мирном десять вариантов различных трасс. Там уже проводилось множество соревнований, например Спартакиада муниципальных служащих». Добавим, что главная трасса в Мирном, «протестированная» Алией Иксановой, гомологированная (иными словами, сертифицирована) и подходит для проведения крупных лыжных стартов, добавившись к главной «лыжной столице» Татарстана «Ялта-Зай» в Заинске. Сейчас ближайшее использование лыжно-биатлонного комплекса в Мирном обсудят с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, которая уже была там на стартах зимой, приедет и сейчас. Поэтому «знакомство» Елены Валерьевны с комплексом можно считать чисто символическим, как и сами старты, поскольку итоговое значение победа в эстафете будет иметь, наверное, только для юных участников команд Большунова, Червоткина и Ко. Для нас же важно понимание того, что в республике появился еще один мощнейший лыжный центр, в отношении которого руководитель спорткомитета города Линар Гарипов сказал: «У меня мечта, чтобы на стадионе не хватило мест для болельщиков и чтобы они располагались по длине трассы, как это мы видим на многих крупных международных стартах».

Для Алии Иксановой трасса в Мирном будет еще одной «родной», поскольку руководит лыжно-биатлонной базой «Динамо» Евгений Шеболкин, бывший нижнекамский лыжник, ныне супруг Лилии Шеболкиной (Иксановой), сестры-близняшки. Когда-то, буквально полтора десятка лет назад, сестры Иксановы, Диляра Сабирзянова составляли костяк лыжной сборной республики, которая на треть состояла из представительниц спортклуба «Нефтехимик», одного из немногих, кто поддерживал лыжный спорт, с тогдашним тренером сборной Владимиром Перетуриным. Сабирзянова чуть-чуть не дождалась открытия трассы как профессиональная спортсменка, но сейчас может бегать на ней как любитель. Что касается Алии Иксановой, она единственная действующая лыжница, проделавшая путь из сборной, находившейся на дне, до сборной, поднявшейся на вершину российских лыж. Как и ее коллега из мужской части сборной Татарстана Андрей Ларьков.

Денис Блохин добавил, что на самом деле в лыжно-биатлонном комплексе в Мирном десять вариантов различных трасс. Фото: Марат Мугинов/kzn.ru

Как мы провели эту зиму?

Отсутствие международного сезона — это неучастие в чемпионате и первенстве мира нынешнего года, минус этапы Кубка мира и Континентального Кубка Восточной Европы, следующих по значимости регулярных международных соревнований. Потеряв их, татарстанские лыжники, как и их коллеги из других регионов, полностью переключились на внутренний календарь. На примере более раскрученного фигурного катания поясним, что сейчас значимыми являются не только чемпионат России, но и финал Кубка России, и даже его этапы. Но и в данном случае сравнение не совсем корректное, поскольку в фигурном катании значимость чемпионата страны была огромной за счет прямого отбора на чемпионат Европы и косвенного отбора на чемпионат мира плюс формирования состава сборных страны, когда шестерка сильнейших «садилась» на зарплату членов сборной, в лыжах в приоритете был международный сезон. В том числе потому, что чемпионат страны проходил не в середине сезона, а в конце, куда зачастую спортсмены приезжали вымотанными. Просим прощения за столь долгий и немного скучноватый разбор, но, надо признать, что в прошлом эти тонкости были неинтересны простому болельщику.

Вместо пропущенного чемпионата мира, который завершился в это воскресенье в Словении, ведущим российским лыжникам предложили старты в Малиновке Архангельской области под кодовым названием «Чемпионские высоты». Надо сказать, что корреспондент «Реального времени» задавал вопрос о замене еще в начале года, причем лично руководителю российских лыж Елене Вяльбе, но Елена Валерьевна уходила от этого вопроса, как в лучшие годы на лыжне. Может быть, и правильно. «Чемпионские высоты» оказались так себе в плане интриги. Вообще, будем честны, кроме фигурного катания, нынешняя Россия не в состоянии организовать ни одного конкурентного старта в зимних дисциплинах. Это в фигурном катании лидеры нынешней Европы Кими Репонд из Швейцарии и эстонка Нина Петрыкина «глотают пыль» от азиатских конкуренток даже на уровне мирового чемпионата среди юниорок, а в тех же лыжах Большунов, Устюгов и Ко вне конкуренции. Увы, ни один белорус, казахстанец, серб, китаец, будь он приглашен на наши внутренние соревнования, не поднимется даже в середину турнирной таблицы.

Татарстанские лыжники, как и их коллеги из других регионов, полностью переключились на внутренний календарь. Фото: Максим Платонов

А как там Татарстан?

Между тем Татарстан ранее умело пользовался отсутствием лидеров на многих российских стартах, выигрывая в командном зачете чемпионаты России 2019, 2021 и 2022 годов, плюс пять раз становясь обладателями Кубка страны в 2017, 2019-м и все три последних сезона, с 2020 по 2022 год. Причем выигрывали все эти старты, выступая только за сборную Татарстана, без помощи пресловутого параллельного зачета. Правда, не надо скрывать, перед этим была проведена огромная селекционная работа, и в Татарстан переезжали перспективные спортсмены, позволив республике сформировать по две конкурентные эстафетные сборные. Именно с них мы начнем вспоминать успехи сезона, приближающегося к завершению. Первая сборная Татарстана стала серебряным призером «Чемпионских высот» (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова (Дуркина), Виктория Трошина, Лариса Рясина). На пятом месте финишировал второй состав (Алеся Рушенцева, Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Христина Мацокина). Любопытно, что тем самым младшая сестра Непряева опередила в итоге старшую — знаменитую Наталью, которая финишировала шестой в составе команды Архангельской области.

Обогнать Архангельск с Большуновым и Терентьевым в составе удалось и первой мужской сборной Татарстана — Андрею Ларькову, Сергею Ардашеву, Ивану Горбунову, супругу Дуркиной, и Антону Тимашову.

Кстати, Жолудева и Дарья Непряева — одни из немногих, кто не просто участвовал, но и побеждал в международных соревнованиях, а именно в III Российско-Китайских зимних молодежных играх. Жолудева стала третьей на «десятке» классикой, и вдвоем они завоевали золото в эстафете.



Джаудат Абдуллин