ОЭЗ «Алабуга» поднимает на крыло советских авиаконструкторов

В особой экономической зоне меняют маркетинговую стратегию, сосредоточившись на именах советских авиаконструкторов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ОЭЗ «Алабуга» дали наименования новым производственным корпусам индустриального парка «Синергия» в честь великих авиаконструкторов эпохи СССР. Имя Сергея Ильюшина носит корпус по производству объемных железобетонных конструкций, другой корпус назван в честь авиаконструктора Александра Яковлева. «Это можно было бы назвать «авиационным» кластером в «Алабуге», но тогда еще должны появиться имена Мясищева, Сухого, Микояна», — прокомментировали эту новость «Реальному времени» в ОКБ Яковлева. Гендиректор компании «Артпатент» Григорий Бусарев не видит в этом коммерческого использования. «Этот прием, скорее всего, направлен на популяризацию профессии конструктора, что отвечает духу концепции технопарка», — уверен он.

«Алабуга» взлетит на авиаконструкторах

ОЭЗ «Алабуга», получившая известность с приходом европейских промышленных брендов, похоже, стала перенаправлять фокус маркетинговой стратегии на знаменитые личности советской эпохи. В центре внимания оказались имена великих конструкторов авиационной техники и артиллерийского вооружения времен СССР — Сергея Ильюшина, создавшего первый в стране дальний бомбардировщик и летающий «танк» Ил-2, Александра Яковлева, создавшего истребители и первые беспилотники, и Василия Грабина, создателя артиллерийского вооружения. Его называют «конструктором оружия Победы».

Фамилиями двух прославленных авиаконструкторов названы производственные корпуса №27 и №21, которые строятся в рамках расширения индустриально-технологического парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга». Наименование «Грабин» присвоено офисно-жилому комплексу (корпус 22, этап 5), который объединит строящееся общежитие для иногородних сотрудников и административный корпус. Информация об этом содержится в извещениях о проведении конкурса по выбору подрядчиков, которые опубликованы на электронной площадке закупок b2b-center.ru. В документации они именуются следующим образом: «ИТП «Синергия» корпус №27 Ильюшин», «ИТП Синергия. Корпус 21. Яковлев», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус №22 Грабин».

Перечисление трех фамилий уже не оставляет сомнений, что речь идет именно о советских авиаконструкторах. В ООО «Алабуга Девелопмент» подтвердили «Реальному времени», что наименование корпусов провели по инициативе гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева. По словам собеседника, глава ОЭЗ всегда восхищался деятельностью великих конструкторов советской эпохи, поэтому в этом году решено увековечить их имена на территории особой экономической зоны.

Наименование «Грабин» присвоено офисно-жилому комплексу (корпус 22, этап 5). Фото: gsn.tatarstan.ru

«Синергия» без поставщиков авиакомпонентов

Переименование корпусов индустриального парка «Синергия» никак не связано с профилем их деятельности. Как рассказал «Реальному времени» разработчик техзадания по сопровождению строительства «ИТП «Синергия» корпус №27 Ильюшин», в нем будет размещен завод по выпуску объемных железобетонных конструкций. Рядом с ним соорудят испытательный стенд. В настоящее время идет изучение предложений на услугу по выполнению монтажа и установке испытательного стенда для железобетонных конструкций, следует из извещения на портале закупок b2b-center.ru. Общая стоимость закупки — 90 млн рублей.

По словам техразработчика, поставка испытательного стенда состоится в ближайшее время, идет работа с подрядчиком:

— Стенд пока не завезен, но он есть. Его габариты — 3 на 8 метров. Он создан на одном из российских заводов. Внутри корпуса будет построен завод железобетонных конструкций на средства генподрядчика ООО «Алабуга Девелопмент». Это предприятие объемно-блочного домостроения, испытательный стенд входит в его структуру. Ожидается, что завод заработает до конца этого года.

Правда, кто такой Ильюшин и почему в его честь назван корпус №27, разработчик техзадания не знал. «Что общего между Ильюшиным и производством железобетонных конструкций? Трудно сказать. Я пришел в момент реализации проекта, история названия мне неизвестна», — слегка растерялся он. Узнав смысл наименования, он сообщил, что производить авиакомпоненты здесь точно не планируется.

Похожая картина с «ИТП Синергия. Корпус 21. Яковлев»: разработчики техзадания отказались раскрыть назначение корпуса, а имя Яковлева им также неизвестно. Сейчас идет запрос предложения на выполнение внутренних отделочных работ общей стоимостью в 36 млн рублей.

Фото: gsn.tatarstan.ru

ОЭЗ «Алабуга» расширяется на 10 млрд рублей

На завершающей стадии находится строительство офисно-жилого комплекса «Грабин», рассказали «Реальному времени» разработчики техзадания. Неофициально его называют «строительный городок», так как в нем будет находиться общежитие для иногородних рабочих и офисный центр. Одноэтажный административно-бытовой корпус имеет площадь в 5184 кв. м, а общежитие — около 37 тысяч кв.м. Комплекс возводится поэтапно. В конце прошлого года инспекция Госстройнадзора выезжала для проведения итоговой проверки 2—4-х этапов стройки. Сейчас идет строительство по 5-му этапу. «Уже выбран подрядчик на выполнение электромонтажных работ по разделам проектной документации общей стоимостью 22,5 млн рублей», — сообщили разработчики техзадания. Ожидается, что полностью он будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

Отметим, что строительство новых корпусов индустриально-технологического парка «Синергия» возобновилось после открытия финансирования на гигантскую сумму. На коллегии Минпромторга РТ упоминалось, что ОЭЗ «Алабуга» получила ресурсы на 10 млрд рублей. А в январе глава МЗИО РТ Фаниль Аглиуллин сообщал о поступлении в казну 10 млрд рублей налогов от ОЭЗ «Алабуга». «За три года проторговала аренду земельных участков [резидентам]. Поэтому такое большое поступление, почти 10 миллиардов рублей», — радовался он результатам зоны.

Глава АИР Талия Минуллина упоминала, что ОЭЗ «Алабуга» взяла кредиты на расширение инфраструктуры. Так или иначе, но зона ведет активное строительство новых производственных площадей для будущих резидентов. В апреле прошлого года здесь побывал замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Рафар Шакиров. Он осмотрел коммунальные сооружения КНС-6, КНС-8, чья реконструкция ведется с привлечением средств ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а затем — корпуса. Может, они строятся с прицелом на поставщиков авиакомпонентов, поинтересовалось «Реальное время». В компании «Алабуга Девелопмент» опровергли такую вероятность.

Фото: tatarstan.ru

ОКБ Яковлева: если вырвать из контекста одного или двух, тогда не очень понятно зачем

— А чего вдруг «Алабугу» заинтересовали авиаконструкторы? — искренне удивились смелой инициативе в ОКБ Яковлева. — Мы оцениваем это положительно. Главное, чтобы это было уместно с точки зрения продукции. Хотелось бы, чтобы это было как-то увязано. Если просто так назвали — хорошо. Непонятно зачем называть этот объект именем генерального конструктора, если эта продукция или объект не несет хотя бы оттенка авиационности. Это даже сложно будет понять для непосвященных. Можно, конечно, это обыграть, если все производственные корпуса получат название и других авиаконструкторов. Тогда должны еще появиться имена Мясищева, Сухого, Микояна и т.д. Тогда будет понятно, что этот блок идет как авиационный, а корпуса несут имена генеральных конструкторов. А если вырвать из контекста одного или двух, тогда, мне кажется, не очень понятно.

Гендиректор компании «Артпатент» Григорий Бусарев не видит в этом коммерческого использования. «Этот прием, скорее всего, направлен на популяризацию профессии конструктора, что отвечает духу концепции технопарка», — уверен он.

— Право на имя — это такая категория личных прав, которая после смерти охраняется наследниками. Но в обозначении корпусов нет указания на имя и отчество — написано просто Яковлев, просто Ильюшин, просто Грабин. В этом подходе можно усмотреть попытку избежать столкновения с семьей Яковлева, Ильюшина, Грабина, ведь имя конкретного лица должно быть однозначным с точки зрения восприятия потребителем. К примеру, Яковлев — самая распространенная фамилия. Нужно будет еще доказывать, что его имя ассоциируется с конкретным лицом, если вдруг возникнет спор с наследниками, — пояснил Бусарев.

По его мнению, «тут благое дело — проявили дань уважения к великим конструкторам советской эпохи, о которых в обществе уже стали забывать, и почему лишний раз не напомнить о них». По его словам, уже давно вошло в моду давать названия конференц-залам — Толстой, Достоевский, Лермонтов. А имена авиаконструкторов еще не тиражировали, это новый креативный прием. Сейчас конструкторы выходят на первый план, это популяризирует профессию. Тем более технологический парк отвечает этой идее.

