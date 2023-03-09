Российскому фигурному катанию прямая дорога в Азию

Надо двигаться вслед за шахматами

Прошел год с момента, как Россию и Белоруссию отстранили от международных стартов в фигурном катании. Это привело к тому, что уже второй чемпионат мира среди юниоров проходит на крайне низком уровне, и журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин видит выход из ситуации.

Азия рулит в фигурном катании

Юниорский чемпионат мира прошел при преимуществе азиатских спортсменов из Японии и Южной Кореи. Это преимущество не было столь тотальным, как во времена участия российских фигуристов (на ЮЧМ 2018 года в Софии россияне завоевали 9 комплектов наград из 12, то есть три четверти), но тенденция очевидна: Азия наступает по всем фронтам. Впервые в 70-летней истории фигурного катания медали в танцах на льду завоевали представители Азиатского континента, посягнув на «святая святых». С 1952 года, когда на чемпионатах мира по фигурному катанию появилась эта дисциплина, азиаты ни-ког-да не поднимались на пьедестал почета, а сейчас корейский дуэт Хана Лим и Е Куан стал вторым, вслед за братом-сестрой Мразек из Чехии. Даже с учетом того, что на ЮЧМ не выступали россияне, это выглядит эпично.

Азиатам отказывали в артистичности, хотя этнические китайцы, корейцы, японцы и даже вьетнамцы раз за разом становились призерами крупнейших стартов, большей частью в качестве партнерш и большей частью в составе сборной США. Более того, такая партнерша, как Мэдисон Лакеа Ти-Лан Холл Чок, более известная как Мэдисон Чок, является одной из самых артистичных и женственных за всю историю фигурного катания, а брат и сестра Яцугаши становились призерами ЮЧМ еще в далеком 1984 года, но все это воспитанники американской школы фигурного катания. Впрочем, Ханна Лим и Е Куан тоже представители американского континента, поскольку живут в Канаде, где родилась партнерша и куда переехал партнер, родившийся в столице Исландии Рейкьявике. Более того, их конкурентами в Канаде является пара этнических японцев, которые пока выступают за страну Кленового листа.

Корейский дуэт Хана Лим и Е Куан стал вторым, вслед за братом-сестрой Мразек из Чехии. Фото isu.org

Нашествие иммигрантов

За Южную Корею Ханна Лим и Е Куан начали выступать только с 2021 года, продолжив тем самым тенденцию приглашения в состав Страны утренней свежести иммигрантов. Проведение домашней Олимпиады в Пхенчхане 2018 года вынудило озаботиться призывом в сборную представителей других стран, включая даже россиянина Кирилла Минова. Но тогдашние «легионеры» южнокорейской сборной были очень слабы, а сейчас федерация сделала верный ход с прицелом на будущее.

Еще одна медаль в женской одиночке, достаточно твердые позиции в мужском одиночном катании — и Южная Корея может претендовать на участие в олимпийском команднике 2026 года, особенно на фоне ослабления Франции, Китая, Канады.

Не менее любопытно выглядит победа в танцах брата и сестры Мразеков из Чехии, особенно на фоне того, что в стране уже есть неплохой дуэт родственников Ташлер. Чехия в незадавние времена брата и сестры Евы Романовой и Павла Романова, но это было уже 60 лет назад. После чего были достаточно стабильные успехи в мужском и парном катании, а сейчас на подъеме только танцы. Будем наблюдать.

Еще одна медаль в женской одиночке, достаточно твердые позиции в мужском одиночном катании — и Южная Корея может претендовать на участие в олимпийском команднике 2026 года. Фото isu.org

Казаночке Гургенидзе (Никитиной) еще надо много работать

Победа экс-россиянки Анастасии Губановой увеличит квоту Грузии на следующий чемпионат Европы до трех. Алина Урушадзе, уроженка Латвии, в этом сезоне не выступала совсем, вряд ли закончив со спортом, поскольку ей только 19, и открываются перспективы возвращения на «Европу», более того, в случае выполнения квалификационного норматива там может стартовать и Инга Гургенидзе, она же Инга Никитина, воспитанница казанской школы фигурного катания. Она грузинка по отцу, и родители ее очень заблаговременно озаботились вопросом перехода в другую федерацию, при этом продолжая жить и тренироваться в Казани. Более того, заглядывая в достаточно далекую перспективу, Грузия, наряду с Южной Кореей, может претендовать на олимпийскую путевку в командник. Парники Сафина — Берулава, танцоры Казакова — Ревия, одиночник Ника Эгадзе — все молоды, «заточены» на текущий олимпийский цикл и улучшение результата в Пекине, где их сборная заняла шестое место. А там можно подумать и об участии в командном турнире двух одиночниц, поскольку пары и танцы в Грузии вне конкуренции.

Между тем баллы Гургенидзе, наошибавшейся в короткой программе, позволили бы 13-летней казаночке попасть в произвольную программу на прошлогоднем чемпионате мира и в десятку лучших на Европе, как сделала, например, эстонка Нина Петрыкина, которую Гургенидзе сейчас опередила. Понятно, что и год на год не приходится, и к Олимпиаде-2026 может «накрыть пубертат», но «прямо сейчас» вырисовывается дальняя перспектива, что на Играх снова может стартовать воспитанница казанского фигурного катания. Спасибо тренеру Людмиле Гафаровой, хореографу Илоне Бикметовой, прозорливости родителей и грузинской федерации. Правда, закавыкой может стать тот факт, что на момент Игр-2026 Инге еще не исполнится 17 лет.

Россия широко представлена на ЮЧМ, даже без участия ее спортсменов

Гургенидзе на ЮЧМ была второй среди европейских фигуристок, уступив только Кими Репонд из Швейцарии, бронзовому призеру взрослого чемпионата Европы нынешнего года. Швейцария завоевала серебро усилиями Наоки Росси, вклинившегося между двумя японцами и опередившего более раскрученных итальянца Николая Мемолу и эстонца Аллара Леванди. У того и другого мамы — уроженки Советского Союза, из Ленинграда и Москвы, соответственно, и наша страна, как и ожидалось, была широко представлена на ЮЧМ в Калгари. Самыми любопытными, на наш взгляд, являются танцевальные дуэты Ангелины Кудрявцевой и Ильи Каранкевича, это уже известная пара из Кипра, а также куда более экзотичные Ирмак Юкель и Никита Иванов из Турции, София Безносикова и Макс Лелеу из Бельгии.

Выступали они не очень успешно, впрочем, как и одиночники с российскими корнями, как Александр Власенко (Венгрия), Лев Винокур (Израиль), Семен Данильянц (Армения), Макар Сунцев (Финляндия). Следует согласиться, что пока Россия впереди планеты всей только в женском одиночном и парном разрядах. Хотя впереди Европы всей мы везде и повсюду, и даже появление чешских Мразеков не опровергает этот постулат. Поскольку нет никакой гарантии в том, что они повторят судьбу, допустим, французов Пападакис и Сизерона, войдя в элиту мировых танцев, а не судьбу своих соотечественников Анны Душковой и Мартина Бидаржа, выигравших ЮЧМ 2016 года в парном катании и распавшихся после Олимпиады в Пхенчхане.

Швейцария завоевала серебро усилиями Наоки Росси, вклинившегося между двумя японцами. Фото isu.org

Возвращаясь к Швейцарии: удивительная, конечно, страна в плане развития фигурного катания. Нет пар и танцевальных дуэтов, зато спорадчиески возникают достойные одиночники и одиночницы, причем исключительно одномоментно. Как в 80-е, когда была блистательная Дениз Бильманн, а также Корине Вирш и одиночник Рихард Фюррер, затем в нулевые — Стефан Ламбьель и Сара Майер, и вот сейчас Лукас Бричги (бронзовый призер ЧЕ) и вышеназванные Росси и Репонд. Причем все доморощенные, за исключением ушедших из спорта американо-швейцарки Алексии Паганини и экс-россиянки Анны Овчаровой.

Европу пора покидать

Фигурное катание в Европе очень ослабло. Когда бронзовый призер взрослой «Европы» финиширует на седьмом месте ЮЧМ, а на всю Европу остаются «жалкие» три медали, это провал. Такой же, собственно, как и у Америки, с ее двумя медалями, по одной у американских парников и канадских танцоров, но на Американском континенте есть взрослые фигуристы в самом расцвете сил. У Европы на предстоящем чемпионате мира может случиться такое, что она вообще останется без медалей. Шансы есть только в танцах, и они увеличиваются за счет того, что вторая американская пара Гавайек — Бейкер решила пропустить ЧМ.

Вопрос: и зачем нам эти лузеры? Фигурное катание «прямо сейчас» — это Азия (Япония, Южная Корея, Китай), Америка (Канада, США) и те страны, которые формируют свои сборные за счет воспитанников российского фигурного катания. И для них есть «Чемпионат четырех континентов», старты куда более сильные по уровню участников, чем чемпионаты Европы. Там уже стартовал в этом году Александр Коровин, который вместе с Изабеллой Гомес выступает за Филиппины, ранее каталась Екатерина Александровская с Харли Уиндзором за Австралию и Любовь Илюшечкина с Диланом Московичем за Канаду, а вышеназванный танцор Кирилл Минов с кореянкой Ребеккой Ким. Мы назвали их потому, что «четыре континента» большей частью ориентируются на подъем собственного фигурного катания, а не массовый экспорт россиян, из-за чего чемпионаты Европы превратились в нечто «ба, знакомые все лица». «Европа» сейчас ничего, кроме былой статусности, не имеет, конкуренция ниже плинтуса везде, кроме танцев.

Федерация шахмат России уже перешла в Азию, и третьего марта стартовал чемпионат Европы в сербском городе Врнячка-Баня, который следует воспринимать как некий «дембельский аккорд» для российских шахматистов. Не факт, что фигурное катание смирится с нашим возможным переходом, но надо прощупывать для этого почву, поскольку лучше получать от ворот поворот от США и Японии, чем от Голландии или Норвегии, микроскопических с точки зрения фигурного катания. В конце концов, можно тем самым просто развалить структуру чемпионатов Европы, по принципу: после нас — хоть потоп. В конце концов, почему у тех же лыжников есть только чемпионат мира, без всякой «Европы», и то раз в два года, а куда менее популярное по количеству стран и участников фигурное катание имеет ежегодные старты. Есть прецедент из хоккея с шайбой, когда до 1991 года чемпионаты Европы проводились в рамках чемпионатов мира. Потом эту практику отменили, а здесь можно возобновить. Если вы живете-выживаете за счет российского фигурного катания, если объективно уровень слаб и ситуация с каждым новым ЮЧМ только ухудшается, то пора прикрывать лавочку.

Джаудат Абдуллин