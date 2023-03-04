«Самое сложное — прощаться с солдатами, мы едем домой, а они остаются»

Как татарстанцы помогают добровольцам, мобилизованным бойцам и населению Донбасса

Фото: Рузаль Мингазов

В Татарстане собрали более 918 тонн гуманитарной помощи для ДНР, причем помогают Донбассу не только волонтерские и благотворительные организации. Рядовые татарстанцы оказывают любую посильную помощь, чтобы поддержать наших мобилизованных бойцов и добровольцев, а также население в зоне спецоперации. В 43 районах республики работают 84 пункта сбора гуманитарных грузов участникам СВО и жителям Лисичанска. Как работа организована в деревнях и селах — подробнее в материале «Реального времени».

«Решили, что женщинам тоже нужно мобилизоваться»

Татарстанский фермер Динара Харисова организовала сбор гуманитарной помощи в родном селе Агерзе Азнакаевского района. Вместе с мужем женщина воспитывает троих детей. Старший сын собирается в армию, ему уже 19. В хозяйстве Харисовых 11 голов коров и 20 гектаров земли. Помогать Донбассу Динара начала еще в период объявления частичной мобилизации и даже чуть раньше.

— К нам подключаются все больше и больше людей. Я даже не ожидала. Думала, что в своей деревне соберу человек 10, и мы вместе придумаем, как помочь нашим солдатам. А оказалось, что наше движение получило отклик по всему району, — призналась нашему изданию глава КФХ.

Еще во время пандемии Динара Харисова создала несколько тематических чатов в мессенджерах для продажи сельхозпродукции, чтобы поддержать аграриев и покупателей. Был создан первый проект «Фермер-ярмарка»: «Мы объединили людей в группах, чтобы продавать и покупать излишки со своего личного хозяйства». Желающих присоединиться было очень много, больше тысячи участников, причем и из других сел района.

— Когда началась мобилизация, даже чуть раньше, 23 сентября, мы открыли новую официальную группу и бросили клич по всем деревням, что ищем прялки и шерсть. Мы уже тогда подумали, что скоро зима и нужно позаботиться о том, чтобы наши солдаты были в тепле. Мы решили, что женщинам тоже нужно мобилизоваться. С этого все и началось, — рассказала Динара.

Фермер вместе с мужем объездила много деревень, нашла шесть-семь прялок, и работа закипела. Женщины начали вязать теплые вещи бойцам:



— Некоторые прялки были непригодными, их пришлось отремонтировать. Кроме того, мы стали закупать пряжу. Глава Агерзинского сельсовета рассказал о нашем начинании в районной администрации, и глава района дал команду, чтобы во всех деревнях тоже занялись этой работой. Вышло так, что даже дефицит пряжи и ниток образовался. Кто-то на этом и остановился, а мы пошли дальше — стали организованно закупать нитки и развозить их туда, где хотели вязать. Группа выросла. Одна я уже не справлялась, поэтому мы назначили кураторов.

Фото предоставлено Эльвирой Галиевой

Так из сельских чатов в WhatsApp выросло целое движение, которое назвали «Лигой добра». В него входят более тысячи азнакаевцев. На днях новой организации выделили помещение. А в зону СВО «Лига добра» отправила свыше 5 тысяч носков и около тысячи перчаток.

— Наступила весна, и мы понимаем, что скоро такого спроса на наши носочки уже не будет. Поэтому мы переключились на другую деятельность: начали делать окопные свечи, плести маскировочные сетки, шить белье для солдат. Очень большой запрос от военных госпиталей на белье, пижамы, трико, футболки для раненных солдат. И желание помочь не угасает. Наши женщины говорят, что в последнее время, когда сосед не знает соседа, люди мало общаются, не хватает человеческого тепла, наше движение всех сплотило. Все чувствуют себя нужными, — отметила Динара Харисова.

Шерсточесальни, прядильни, фабрики

«Залы домов культуры превратились в шерсточесальни, прядильни, фабрики», — рассказала «Реальному времени» председатель женского совета Азнакаевского района Эльвира Галиева. По ее словам, женщины в районе поставили перед собой цель организовать посильную помощь мобилизованным и добровольцам.

— Пожилые женщины с энтузиазмом трудились, вспоминая свои юные годы, а молодые девушки открывали для себя новую профессию. Больше всего работы, конечно, пришлось на пенсионерок. В некоторых деревнях женщины как будто устраивались на работу у себя дома. Жительница Азнакаево Татьяна Петровна, которой исполнилось 94 года, связала солдатам четыре пары носков! — рассказала Галиева.

Как рассказала глава женсовета, теплое белье солдатам шили в школьных мастерских, мечетях, медресе, техникуме. Совет отцов работал в другом направлении. На базе ДОСААФ, при поддержке руководителей завода «Нефтемаш», отцы объединились и создали мастерскую по изготовлению буржуек. Кто-то находит материал, кто-то варит метал, кто-то помогает с остальным. Таким образом, своим землякам, которым приходится служить в полевых условиях в зоне СВО, азнакаевские мужчины готовят небольшие печи для обогрева и сушки одежды.



Таким образом азнакаевцы отправили в новые регионы России и солдатам 45 тонн продуктов и снаряжения. В общей сложности гуманитарную помощь от населения района отправляли 17 раз.

Фото предоставлено Эльвирой Галиевой

«Солдаты нам, как дети»

Председатель Союза десантников Мамадышского района Фаниль Гиззатуллин, когда корреспондент «Реального времени» с ним связалась, держал путь в Москву. В столице татарстанский предприниматель хотел купить все необходимое, чтобы запустить в республике работу «Пошивочного батальона». Так он по-свойски назвал женщин-землячек, занимающихся кройкой и шитьем одежды и снаряжения для солдат.

— Эта идея возникла у нас следом за коллегами из Кукмора. Мы тоже решили организовать пошив плащ-палаток и других нужных вещей для наших солдат. Как раз для этого мы едем закупаться всем необходимым — нитками и разными тканями. С этой целью был организован сбор денег, перечислено примерно 80—100 тысяч рублей. Оборудование покупать не будем — собираемся использовать швейные машинки, которые есть у людей дома, — рассказал бизнесмен.

Фаниль Гиззатуллин доставляет гуманитарную помощь на Донбасс сам вместе с единомышленниками. На днях собирается отвезти новую партию вещей:

— В этот раз везем самые разные вещи и продукты. Например, в деревне Сунь приготовили лапшу. В Верхнем Оше сделали маскировочные сетки. Готовы около 20 печей, их сделал наш мастер Радик. Они уже проверенные. Студенты профтехучилища также изготовили пять-шесть экземпляров. Попробуем отвезти и их, на месте проверим, как они себя покажут в деле. Кто-то делает колбасу, кто-то приносит варенье. Все это мы отвозим. Радует, что люди готовы помочь. Мы к нашим солдатам относимся, как к своим детям. Если не мы, кто еще им поможет.

Председатель Союза десантников Мамадышского района Фаниль Гиззатуллин держал путь в Москву — купить все необходимое для «Пошивочного батальона». Фото предоставлено Гиззатуллиным.

«Мы уезжаем домой, а солдаты остаются»

Рузаль Мингазов — автор стихов, участник группы звезды татарской эстрады Фирдуса Тямаева. Родом он из села Метряево Муслюмовского района и уже шесть раз побывал в зоне спецоперации.

— Народ и сегодня очень активно включается в сбор гуманитарной помощи. Сейчас люди активно готовят окопные свечи и маскировочные сети. Везут нам мед, лапшу — женщины собираются в клубах и делают ее вместе. Сейчас мы уже перестали возить шерстяные носки солдатам, там уже тепло. Два раза мы отвозили бани на колесах — на прицепе. Их изготовили ребята из Муслюмово, Сарманово, Джалиля. В последний раз ездили 10 февраля, следующая поездка намечена на март. Наши ребята просят тепловизоры, квадрокоптеры и машины «Нива». Мы стараемся выполнять их просьбы, возим все необходимое в самые разные районы СВО, — рассказал «Реальному времени» Рузаль.

По его словам, основной костяк движения помощи военнослужащим — члены «Боевого братства» районов. Кроме того, регулярно ездят на Донбасс и отвозят гуманитарные грузы еще четверо ребят из группы артиста Тямаева.

— В поездках мы ночуем с нашими солдатами в блиндажах. Играем на гармони, поем. В общем поднимаем боевой дух. Очень поддерживают наших ребят письма детей. Мы с особым трепетом их возим, чтобы наши солдаты почувствовали, как они нужны своей родине. Часто они рассказывают истории, от которых слезы на глаза наворачиваются. Один парень из Азнакаево рассказал, что на днях ему позвонила дочь со словами: «Папа, у меня сегодня выпали две реснички и я загадала два желания. Первое — чтобы мое письмо дошло до тебя, а второе: чтобы ты живым и здоровым вернулся домой». У нас у всех ком в горле собрался. Самое сложное — прощаться с парнями, когда уезжаешь обратно домой, а они остаются…

Рузаль Мингазов — автор стихов и участник группы звезды эстрады Фирдуса Тямаева, в зоне СВО побывал шесть раз. Фото предоставлено Мингазовым

Гуманитарную помощь Донбассу активно оказывает и татарстанский бизнес. К примеру, челнинский предприниматель Дмитрий из компании «ЦТК» собрал партию дизельных генераторов для отправки в зону СВО:

— По первой необходимости будем отправлять через наши челнинские общественные организации и компании, которые занимаются доставкой гуманитарных грузов. Главное, ребята, чтобы вы вернулись живые, здоровые, с победой. Вас дома ждут, будем посильно вам помогать.



Координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин сообщил «Реальному времени» о том, что гуманитарный груз в Лисичанск и зону СВО в феврале был отправлен уже несколько раз:



— Мы выходим на шесть-семь отправок в месяц. Что касается активности людей в оказании помощи, ситуация более менее ровная. Как правило, она всегда имеет волнообразный характер. Это связано с разными аспектами. Например, летом все угасает — начиная от пожертвований и заканчивая покупками. Был подъем количества желающих оказать помощь в новогодний период. В январе наблюдался спад, как и везде. Сейчас ситуация на среднем уровне. Но надо признать, что ощущается некая «усталость». Надеюсь, это временное явление, и мы все это преодолеем.

Сафин отметил, что кроме официальных организаций и движений, деятельность которых направлена на оказание гуманитарной помощи, в Татарстане очень развита самостоятельная помощь жителей.



— В плане оказания помощи нашим солдатам происходит очень много того, чего мы не видим. Люди самостоятельно отправляют огромное количество гуманитарной помощи по самым разным каналам. Кто-то едет сам, кто-то от предприятий. Очень активны сообщества бывших военных, «Боевые братства» районов. Мы всего не видим, статистику вести невозможно. Нельзя их посчитать, но таких людей в республике огромное количество, — отметил координатор движения.

Для отправки гуманитарной помощи военнослужащим, а также мирному населению Лисичанска в Татарстане работают 84 пункта сбора в 43 районах и двух городах Татарстана. В Казани действует два республиканских склада. Грузы формируются по потребностям получателей и отправляются регулярно. В минувшем году отправили более 800 тонн гуманитарной помощи, в январе 2023-го — 115 тонн.