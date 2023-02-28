Культурные мероприятия марта: куда сходить в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на первый весенний месяц

Фото: коллаж realnoevremya.ru (снимки предоставлены «Яндекс Афишей»)

Первый месяц весны предлагает жителям Казани множество интересных мероприятий, среди которых концерты известных исполнителей, шоу стендап-комиков, выставки и театральные постановки. Самые интересные мероприятия Казани — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

Поход в театр

«Ставки сделаны»

6 и 22 марта. Молодежный театр на Булаке. 18+

Лирико-комедийный детектив от режиссера спектакля «Оскар и Розовая дама» — Вероники Чепегиной. В основе сюжета лежит история английской леди, которая привела в свои роскошные апартаменты бродягу. С какой целью она заманила бездомного к себе? Героиня готова поставить на кон все, что у нее есть. Означает это только одно — последствия такого выбора будут непредсказуемы.



«Ставки сделаны». Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Cүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды»

9 марта. Театр имени Камала. 16+

Спектакль, популярный в 70-х годах, спустя полвека вновь вернулся на сцену театра. Его режиссер Фарид Бикчантаев в современной интерпретации отошел от классических канонов, выстроил новые отношения между героями и открыл дорогу актуальным идеям и смыслам. Спустя годы спектакль не растерял своей поэтической красоты античной трагедии.



«Раневская. Одинокая насмешница»

15 марта. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 12+

Мастера московской сцены представят драматическую комедию памяти Фаины Раневской. Зрители смогут открыть одну из страниц жизни великой актрисы. Визуальный образ картины вращается вокруг московской квартиры Раневской. В программе спектакля — смешные анекдоты, меткие афоризмы и неповторимый юмор Фаины Раневской. Представят зрителю и трагикомичные моменты из жизни актрисы.



«Визит дамы»

25 марта. Театр имени Качалова. 12+

Драматическая комедия, представленная в апокалиптическом стиле. События разворачиваются в захолустном городке Гюллене. По замыслу, туда должна приехать самая богатая женщина в мире. Много лет назад она здесь родилась, выросла и влюбилась. Теперь, по прошествии времени, ее визит — последняя надежда для затерянного городка, где дома и здания готовы рухнуть, а башни будто восходят из небытия.

«Визит дамы». Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Идем на концерт

Выступление рэп-группы «Каспийский груз»

Концерт, приуроченный к десятилетию дуэта, порадует фанатов новыми треками. Рэперы также исполнят свои главные хиты.

3 марта. Площадка Korston Club Hotel. 18+

Выступление рэпера Pyrokinesis



11 марта. Площадка Korston Club Hotel. 12+



Выступление рэпера Pyrokinesis. Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Концерт поп-исполнительницы Сюзанны

11 марта. Big Twin Arena. 16+

Выступление певца Zoloto

12 марта. Big Twin Arena. 12+

Концерт российского рок-музыканта Джизуса

17 марта. Big Twin Arena. 16+



Выступление панк-группы «План Ломоносова»



4 марта. Площадка Reborn (бывш. «Синдикат»). 16+



Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Концерт группы Stigmata

9 марта. Площадка Reborn (бывш. «Синдикат»). 16+

Выступление молодежной группы Neverlove



31 марта. Площадка Reborn (бывш. «Синдикат»). 16+



Стендап для души

Женский стендап

2 марта. Казань Экспо. 18+

Варвара Щербакова, Мария Маркова, Зоя Яровицына, Маргарита Родина и другие резидентки «Женского стендапа» на ТНТ выйдут на сцену и своими яркими, весенними шутками подарят зрителям теплое мартовское настроение. Юмористки затронут темы замужества, материнства, семейной жизни, каждую из них откровенно и жестко высмеяв. Зрителей ожидает шокирующий и провокационный юмор в женском исполнении.



Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Stand up: Пышненко, Филин, Маласаев

30 марта. «Максимилианс». 18+

Три популярных комика вновь выйдут на сцену Казани, чтобы «накормить» зрителей двухчасовой порцией отборного юмора. Стендап-представление «3 в 1» устроят уже проверенные и зарекомендовавшие себя артисты — резидент Comedy Club Константин Маласаев, участник шоу «Игра» на ТНТ Иван Пышненко и постоянный участник «Открытого микрофона» Роман Филин.

Выставки

«Мифология обыденности»



До 19 марта. Музей-галерея «Дом Art». 16+

Персональная выставка художника Сергея Царева ставит перед собой задачу, которая по силам только художникам — объединить материальное с духовным и реальное с вымышленным. Деликатность, графичность и плавность читается в каждой детали картины. Автор попытался воссоздать симбиоз фатализма и реальности, осознать окружающий мир, чьей частицей мы являемся.

«Три художника»

Ежедневно. Галерея Славы Зайцева. 12+

Во время посещения галереи-мастерской одного из самых известных художников Казани Славы Зайцева посетители застанут авторов за работой, смогут понаблюдать за творческим процессом, пообщаться с ними и задать интересующие вопросы. Популярность галерее принесло то, что каждая из картин, представленных здесь, выполнена без использования красок. В качестве альтернативы им художники использовали огромное количество других подручных материалов. После просмотра пришедшие смогут забрать любую из копий, представленных в мастерской.

Выставка «Три художника». Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Экспозиция, посвященная истории Казани

Ежедневно. Музей «Городская панорама». 6+



Увлекательное интерактивное приключение в весенней Казани. На макете общей площадью 300 м² расположились важнейшие культурные, духовные и исторические события, произошедшие в разные периоды жизни города. Посетители смогут подняться в воздух над Казанью на виртуальном квадрокоптере и сделать фото с царицей Сююмбике, Петром I и другими историческими личностями при помощи дополненной реальности.

Для детей

Интерактивная научно-техническая выставка



Ежедневно. Дом занимательной науки и техники. 6+

Весна раскроет свои объятья и для детей. Для самых юных и любознательных в Доме занимательной науки и техники состоится научно-техническая выставка. Здесь сложные научные и технические явления демонстрируются простым и наглядным способом. Экспозиция насчитывает более 70 экспонатов из разделов «Авиация», «Космонавтика», «Электричество», «Магнетизм», «Механика» и «Астрономия». Ребята смогут смоделировать принципы движения планет во Вселенной, увидеть рукотворную молнию и даже заглянуть в бесконечность.

Интерактивная научно-техническая выставка. Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Магический экспресс»

26 марта. Железнодорожный вокзал. 6+

Волшебный поезд отправится по маршруту Казань — Васильево — Казань. На протяжении всей поездки ребят ждет развлекательная программа, переполненная всевозможными научными экспериментами, фокусами, активными играми и многим другим. В самом конце приключения юных пассажиров ждут подарки, сюрпризы и угощения.

Интерактивный концерт Lego-music

19 марта. Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева. 6+

Интерактивный концерт классической музыки из серии Lego-music. Благодаря мероприятию ребята узнают, как рождается музыка. Кроме того, пришедшие смогут сами принять участие в ее создании.

Представление «Академия увлекательных наук»

29 марта. Культурный центр имени А.С. Пушкина. 6+

Музыкальное познавательное представление, которое расскажет ребятам об устройстве Солнечной системы и Вселенной.



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