Виктор Сидельников — каким его мало кто знает

Экс-наставник казанских волейболистов готов поднять на вершину новую команду

Советский и российский волейболист, легендарный наставник Виктор Сидельников возглавил питерский «Зенит». Спустя 15 лет после изгнания из казанского «Динамо-ТТГ» Виктор Владимирович практически каждые 5 лет соперничал с казанским «Зенитом». В сезоне 2012/13 годов он тренировал солигорский «Шахтер», когда белорусская команда играла в открытом чемпионате России, а в 2017—2018 годах тренировал «Ярославич». Журналист спортивной редакции Джаудат Абдуллин вспоминает детали карьеры Виктора «Кабарды» Сидельникова.

«Кабарда» Сидельников

Родина Виктора Сидельникова — Нальчик, столица советской Кабардино-Балкарии, не выделялась в спортивном плане, за исключением, разве что футбольной команды, носившей название «Эльбрус», а затем «Спартак». Во всяком случае, команды мастеров по волейболу там не было, но отец спортсмена — Владимир Сидельников играл связующим за сборную Кабардино-Балкарии. Что касается сына Виктора, то он, помимо волейбола, занимался еще и футболом в дубле местного «Спартака». Будучи голкипером, вместе с самым знаменитым спартаковцем того времени Зауром Хаповым. По словам Сидельникова, он делал это тайком, и в статистических справочниках его выступления не отразились. Хотя в них нет и факта выступления лучшего бомбардира Нальчика тех лет Виктора Камарзаева в Группе советских войск в Германии (ГСВГ). Если говорить об ожидании и реальности, то лучшими молодыми игроками «Спартака» тех лет считались Али Алчагиров и Вячеслав Губжев, а широкая общественность знает в итоге Юрия Красножана и Сидельникова.

16-летний Сидельников переехал в Ленинград, в молодежное сообщество, которое собиралось под крылом школы-интерната спортивного профиля, ШИСП 82. Там его и прозвали Кабарда. Школа была знаменитая своим баскетбольным направлением под руководством директора Анатолия Штейнбока, чуть меньше футбольным и волейбольным. Причем юные спортсмены изучали общеобразовательные программы совместно. Так, волейболист Андрей Толочко вспоминал, что его одноклассниками были баскетболист Евгений Пашутин и футболист Олег Саленко.

Названного Толочко и сменил на тренерском посту Сидельников, а воспитывался он в белорусском Гродно. Советская Белоруссия в массе своей воспитала для Ленинграда Сергея Хлобыстова, а затем Ивана Загорского, Константина Щеликова. Они ехали «под» главного тренера «Автомобилиста» и сборной СССР Вячеслава Платонова, который создал в Ленинграде сильную команду на базе игроков молодежной сборной, которую он тренировал. Александр Ермилов и Евгений Кулигин из Иваново, Владимир Дорохов из Сухуми, чуть позже Хлобыстов, Федор Барчуков из под Курска и Владимир Хлыстунов из Владимира, еще позже Олег Смугилев из Одессы, Альберт Дилленбург, Валерий Полищук и Сергей Федяев из Николаева, ленинградцев в «Автомобилисте» было маловато, по сути, это была сборная РСФСР, которой необходимо было противостоять сборной Латвии в лице рижского «Радиотехника», сборной Казахстана под флагом алма-атинского «Дорожника» и сборной СССР, которую собирали в составе ЦСКА.

Фото: Batalion4/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

«И приказ маршала Гречко...»

Армейский призыв едва ли не подчистую вычищал «сусеки» советских спортивных команд еще со времен Андрея Гречко, большого любителя футбольного ЦСКА. Об этом писал, в частности, ветеран армейского футбола Юрий Нырков, но мы хотим поспорить с игроком знаменитой «команды лейтенантов». До 1976 года, пока Гречко руководил Минобороны, можно было «пропетлять» от армейского призыва в ЦСКА или многочисленные СКА, и армейские «селекционеры» могли показательно сослать неугодного призывника в тьмутаракань, как было, к примеру, со спартаковцем Сергеем Ольшанским, которого за три дня до окончания призывного возраста в 27 лет реально сослали в Петропавловск-Камчатский, затем двигали оттуда ближе к «цивилизации», вначале в хабаровский СКА, затем в ЦСКА. Но это ФК ЦСКА и это Гречко, ушедший из жизни в 1976 году, просто мстил «Спартаку» за ссору с кем-то из его высокопоставленных покровителей.

Но в волейболе ЦСКА беспредельничал во все времена. И при Гречко, когда Путятова и Старунского выдернули из киевского СКА, Кондру, Полищука и Чулака — из СКА ростовского, а Борща и Паткина — из «Динамо». Уже при министре Дмитрии Устинове, армейский клуб пополнялся партнерами Сидельникова по молодежным сборным СССР: Александром Черным (они совместно выиграли молодежный ЧМ 1981 года) из ташкентского «Динамо», Ярославом Антоновым (а с ним вместе выиграли молодежный чемпионат Европы — 1982) из подмосковного «Динамо». Вот и Сидельникова можно было бы забрить «под фанфары», поскольку «Автомобилист» — команда общества «Спартак», обучение в ЛАТУГА, авиационно-транспортном училище гражданской авиации не давало отсрочки. Пришлось прятаться, в том числе с помощью будущей супруги Марины, чтобы переждать время очередного призыва.

В конкурентах игроки сборной Советского Союза

Кстати, на МЧМ-1981 отличились команды СССР, Бразилии и Южной Кореи, а пятыми финишировали аргентинцы, которые через год заняли практически тем же составом 3-е место на мужском волейбольном чемпионате мира в родных стенах. Это для понимания важности той победы Сидельникова и Ко.

При этом надо понимать, что Ленинград не был манной небесной. Во-первых, перспективному связующему приходилось пребывать в роли вечно второго, поскольку основным в команде и сборной страны был величайший Вячеслав Зайцев, а вторым в амплуа шел Юрий Кузнецов, также призывавшийся в состав сборной СССР. Во-вторых, руководители города не баловали спортсменов, поскольку приоритетной задачей для руководителя города Григория Романова оставалось расселение из коммуналок блокадников. В третьих, никаких армейских льгот и выплат, которые могли в перспективе поправить материальное положение военнослужащего Сидельникова, даже если бы он не прошел в ЦСКА, а был призван в «СКА-Московская область», будущую «Искру» из Одинцово.

Но Сидельников решил остаться в городе на Неве, тем более что не совсем успешное выступление внутри страны — 4-е место на Спартакиаде СССР 1983, 5-е место на чемпионате СССР-1983, компенсировалось успехами на международной арене. Сидельников стал чемпионом Европы 1983 года, а его «Автомобилист» дважды выигрывал Кубок ЕКВ 1982 и 1983-го годов. Это было время, когда менялся облик европейского волейбола, но, помимо Италии, еще нигде не было профессионального спорта. Команды формировались при университетах, как в Болонье, Пизе, Риме, Торино, Фиренце. Но уже в волейбол приходил крупный бизнес — Панини, Пармалат, Сантал, и в 1983 году вслед за «Автомобилистом» финишировала итальянская «Каппа», которую спонсировала известная фирма по производству спортивной одежды.

Поколение Сидельникова, казалось бы, имело перспективы сместить ЦСКА с 1-го места, но в 80-е годы этого сделать не удавалось, поскольку «Автомобилист» постоянно терял возрастных лидеров: Дорохов, Ермилов, в 1987 году в Италию уехал связующий Зайцев, далее Грибов, в 1989 году в Швецию переехал другой связующий Кузнецов, получил травму и ушел из волейбола высоченный Евгений Лебедев. На их смену приходили те, кто мог обеспечить величие «Автомобилиста» в 90-е годы: Дмитрий Кувичка из Ворошиловграда, Олег Согрин из Тулы, Михаил Трифонов из Махачкалы, Юрий Чередник из Кишинева, Олег Шатунов из Йошкар-Олы, тот же Толочко, но очередные победы «Автомобилиста» снова пришлись на Европу: победа в Кубке обладателей кубков 1988 и 1989-го годов. Хотя в Ленинграде в кое-то время, налаживалась система взаимодействия со второй командой, и в «Динамо» доигрывали опытные Барчуков и Кузнецов, зато росли Кувичка и Толочко.



Вячеслав Платонов. Фото: vcspartak.ru

Развал СССР

Ощутимые изменения того времени состояли в том, что армейские клубы теряли свою безграничную власть. Из сильнейших клубов уезжали лучшие, деньги за продажи утекали как вода в песок, воинский призыв перестал быть неотвратимым, и победы в чемпионатах стали одерживать провинциалы: Астрахань и Краснодар в гандболе, Донецк в волейболе, наконец-то ставшие сильнейшими киевский «Будивельник» (баскетбол) и московское «Динамо» (хоккей с шайбой).

В «Автомобилисте» к этому времени сменился главный тренер, когда вместо легендарного Вячеслава Платонова команду возглавил «широко известный в узких кругах» Зиновий Черный. Он ранее работал с молодежью, отлично знал всю команду и, главное, легко свыкся с правилами нового времени. Кстати, работу Черного курировал ленинградский спорткомитет, который в свою очередь курировал Виталий Мутко. Сейчас в Санкт-Петербурге проводят соревнования в память обоих легенд тренерского цеха: мемориал Платонова и турнир Черного.



В СССР таких тренеров было крайне мало. Разве что Валерий Лобановский смог одинаково удачно проявить себя и во времена Союза, и после развала: самый яркий пример — это легендарный Николай Карполь, наставник «Уралочки», который вообще делал, что хотел. Включал в чемпионат России (!) иностранную команду «Младость» из Хорватии, которую также тренировал, делегировав туда группу волейболисток сборной России. Играл в чемпионате поначалу двумя, а затем даже тремя своими командами, только под разными названиями. «Юнезис», он же «Уралтрансбанк», плюс «Малахит» (там играла будущая «казаночка» Юлия Хамитова). Кстати, именно воспитанница «Уралочки» Анна Коноплева сейчас поднимает женский волейбол в Нальчике, женская команда которой принимала участие в первых чемпионатах России, и в ее составе были Марина Девяткина по мужу Кутюкова (мама и тренер липчанки Юлии Кутюковой), Лариса Лиева, Фарида Насретдинова, сыгравшие, правда, недолго на уровне Суперлиги.

Возвращаясь к Сидельникову, он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира-1990, стал третьим с «Автомобилистом» в розыгрыше еврокубка, который выиграл немейцкий «Мёрс». В 1995 году провел пять матчей за сборную России в розыгрыше Мировой лиги, защищая на то время цвета как раз-таки «Мёрса».

Зарубежная карьера

В Германии у был Сидельникова один опытный партнер — Георг Гроцер-старший, отец недавней звезды сборной Германии Георга Гроцева-младшего, и молодые игроки. В Бундеслиге тогда волейбольный подъем за счет того, что в местный чемпионат массово переезжают волейболисты Восточной Европы, а украинец Виктор Калиберда даже становится игроком местной сборной, как и уроженец Венгрии Гроцер-старший.

Через год Сидельников уже во французском чемпионате, где играет за «Страсбур» вместе с будущим тренером сборных Финляндии и России Туомасом Саммелвуо. В чемпионате страны также много бывших советских волейболистов, включая Владимира Алекно. В 1998 Сидельников играет в чемпионате Польши за «Стилон» из Гожув-Велькопольский, а в 1999-м за «Иску» из Тампере в чемпионате Финляндии, где его партнерами были местная звезда Матти Олликайнен, и либеро Тапио Кангасниеми, будущий тренер женской сборной.

Там 36-летний Сидельников завершил игровую карьеру, а уже в Белгороде начал тренерскую. Оттуда его пригласили в Казань, помогли Валентин Жуков (бывший президент ВФВ) и Юрий Фураев (бывший тренер сборной России) — они порекомендовали его в Казань, в 2001-м году как раз «Динамо-УВД» в высшую лигу «Б» вышло.

Фото: Роман Кручинин/zenit-kazan.com

Казань и Сидельников: бытиё на фоне потенциального небытия

Соперники Казани на то время — Новомосковск, который с отрывом выиграл турнир первой лиги, а также Сыктывкар, который Казань обошла «на флажке», плюс Владикавказ, Сосновый бор (эту команду считают правопреемницей ленинградского «Динамо», о котором уже упоминалось в связи с Кувичкой и Толочко), Великие Луки.

Сидельников в финальном этапе бьется с Новым Уренгоем, а также Георгиевском и Барнаулом, которые обходит только за счет лучшего соотношения выигранных и проигранных партий, плюс Новосибирск и Красногорск.

Автор статьи присутствовал на «пресс-конференции», где Сидельникова слушали только два журналиста, причем, это был монолог наставника, который сетовал, что его команду могут попросту снять с чемпионата. Волейболисты заявляли о своем желании бастовать из-за задержек зарплаты.

Асгат Сафаров, в то время министр МВД, руководитель УВД Казани Евгений Давлетшин, экс-мэр Казани Камиль Исхаков, бились за существование команды. Клуба в Казани на тот момент не было, сам Сидельников со товарищи решали большинство организационных вопросов. Клуб финансировался из бюджета, но УВД предоставляло зал «Динамо», организовывало питание и сборы. Правда, зимой в подтрибунных помещениях «Динамо» был собачий холод, в душе окно не закрывалось, удерживалось на гвоздях. Чтобы волейболисты не замерзали, массажист приходил в раздевалку пораньше, включал сауну, чтобы ее паром согреть все помещение. Зрители располагались по всему спортзалу, так называемая VIP-трибуна представляла собой три стульчика, которые приносили для Исхакова, Сафарова и Давлетшина. Милиционеры представляли из себя некое ограждение, но все равно руководители были, что называется, в гуще народа. Ноу-хау волейбольной Казани был милицейский оркестр, который играл на балконе.

Когда в казанском Дворце спорта в рамках Мировой лиги играли сборные России и Германии, Сидельников пообщался с игроком национальной сборной Русланом Олихвером, пригласив его, плюс согласился сыграть Евгений Митьков, захотевший поменять позицию либеро на нападающего. Желание переехать в Казань выразил еще и Игорь Шулепов, выступавший в Италии, и приехавший сюда чуть позже. Плюс состоялся разговор с Исхаковым и Давлетшиным о возрождении в Казани женской команды (Раньше тут были «УНИКС-ТАН» и «Юность», но играли на уровне второй лиги, и недолго). В новой команде без Сидельникова также не обошлось, поскольку на роль главного тренера пригласили его супругу Марину.

Фото: Роман Кручинин/zenit-kazan.com

Приход «Таттрансгаза»

Вместе с УВД Казани и МВД Татарстана, волейбольная команда добилась своих первых успехов на самом высоком уровне, став бронзовым призером чемпионата России 2004 года, и обладателем Кубка России. Точнее, в Кубке казанцы стартовали, как «Динамо», а побеждали в Москве уже под названием «Динамо-ТТГ», поскольку ООО «Таттрансгаз» стало генеральным спонсором, а его руководитель Рафкат Кантюков стал президентом клуба.

Успехи Сидельникова и «Динамо-ТТГ» многократно описаны в СМИ, за исключением некоторых деталей. К примеру, автор стать многократно недоумевал в прессе, что в сезоне 2007 года в Казани играли сразу два связующих высокого класса. Американец Ллой Болл, и россиянин Вадим Хамутцких, вынужденный сидеть, большей частью, на скамейке запасных. В другом казанском клубе назойливого журналиста «деклассировали» бы, как, впрочем, бывало и с «Ак Барсом» тех лет, и с «Рубином».

Но Виктор Владимирович выбрал момент, и на 50-летии казанского журналиста Александра Медведева объяснил мне, что он готов был взять в свою команду только Сергея Тетюхина, а руководство белгородского клуба согласилось опустить легенду только в компании с Александром Косаревым и Вадимом Хамутцких. В итоге получилось затратно, но Казань стала чемпионом страны, обыграв в финале московское «Динамо» с Владимиром Алекно во главе. Желваки Владимира Романовича играли, когда на одной из пресс-конференций в Казани руководство «Динамо-ТТГ» вспоминало ту победу, хотя тогда Казань и Алекно находились по разные стороны волейбольной сетки. Через год руководство казанского клуба едва не пошло еще дальше, предложив сняться с чемпионата страны, когда «Динамо-ТТГ» по итогам регулярного чемпионата могло претендовать только на серию матчей за бронзу. Сидельников «на флажке» еще одержал с «Динамо-ТТГ» очередную победу, став обладателем Лиги Чемпионов. Я еще сделал с тренером-триумфатором очередное интервью для какого-то праздничного выпуска, но оно не было опубликовано. Поскольку против выступил кто-то очень важный, разногласия с которым и привели к отставке Сидельникова. А Казань начала новую историю, став «Зенитом». В 2012-2013 годах Сидельников с солигорским «Шахтером» уступил «Зениту» — 0:3, в 2017-2018 годах проиграл дважды, возглавляя «Ярославич» — 0:3, 1:3. Спустя 15 лет история закольцевалась, когда Сидельников, уйдя из Казани, которая стала «Зенитом», стал тренером «Зенита», только питерского. И, если сойдутся два «Зенита», то драка будет лютая...



Джаудат Абдуллин