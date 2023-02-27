Шаляпинский: фестиваль Джузеппе Морасси и Юрия Александрова

Вручаем 41-му оперному приз за верность традициям

Фото: «Хованщина» в режиссуре Шаляпина. Фото с выставки в оперном театре.

Сегодня и завтра гала-концертами завершается 41-й Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина, посвященный его 150-летнему юбилею. Чем он запомнится: еще одна версия «Севильского цирюльника», масштабная гастрольная «Хованщина» и преданность консерватизму.

Фестиваль Морасси и Александрова

Фестиваль начинался с премьерного спектакля «Севильский цирюльник» Россини. Ставил его Джузеппе Морасси, который 30 лет специализируется на этой опере, при этом также работая сценографом (будучи скромен в количестве декораций). При этом предыдущий «Севильский цирюльник» шел здесь 8 лет. Поставил его Юрий Александров, который также работал над множеством других фестивальных постановок этого года, так что его смело можно называться главным режиссером театра, хотя этой должности и нет в ТАГТОиБ.

В одном из интервью он говорил, что «антрепризный театр имеет возможность собрать хорошие силы, оперных «тяжеловесов», но в этом и слабость, я считаю, что постановка в оперном театре это длительный процесс, даже мучительный. А здесь надо сделать быстро и энергично. Я уже научился работать в их темпе, но меня немного это раздражает. Пятилетку в два дня очень сложно сделать, если ты ставишь серьезные задачи, а не просто должен развести мизансцены, красиво одеть и вложить минимальный смысл».

Александров занимался и «Хованщиной», которую привез в конце прошлой недели Мариинский театр. В Петербурге сегодня, кстати, будет концерт с Денисом Мацуевым, опера «Майская ночь», лекция о балете «Корсар» и концерт с исполнением Септета Бетховена.

«Хованщина» — очень русская опера, с особым музыкальным и поэтическим языком. Модест Мусоргский сам сочинил и либретто, поэтому старинная, сочная, порой дикая речь, конечно, не может прозвучать также же вдохновенно в переводах. И поют ее по-особому. Абсолютно точное по актуальности повестки произведение.

Любопытно, что это не точное историческое заявление: композитор, дотошно изучив документы, соединил разные эпизоды стрелецких бунтов, соединил события 1682, 1689 и 1698 годов, убрал некоторые события, а также ввел образ взрослого Петра I, который тогда был еще юнцом (но в самой опере, по сути, его особо и нет). И ничего — никто не предлагает править художественное произведение в угоду историкам (сразу вспоминаешь скандалы, связанные с премьерой спектакля по дастану «Идегей» в Тинчуринском).

Постановка в Мариинском театре. Фото: mariinsky.ru

Реставрация традиций

Как известно, Мусоргский написал большую часть музыки в виде клавира, оркестровал ее сначала Николай Римский-Корсаков. И в этом варианте партию старца Досифея, главы раскольников, одного из «любимых» у Мусоргского, пел 25-летний Федор Шаляпин. Сам он так говорил о Модесте Петровиче: «...Сплошь и рядом композитор поет мне какого-нибудь своего персонажа, а в музыке, которая сама по себе хороша, этого персонажа нет, а если и есть, то представлен он только внешним образом. Действие одно, а музыка — другое. Если на сцене драка, то в оркестре много шуму, а драки нет, нет атмосферы драки, не рассказано музыкой, почему герой решился на такую крайнюю меру, как драка... Мусоргский же как композитор так видит и слышит все запахи данного сада, данной корчмы и так сильно и убедительно о них рассказывает, что и публика начинает эти запахи слышать и чувствовать...».

В рамках фестивалях партию исполняет Владимир Ванеев, который рассказывает журналистам, что выходил в этой роли на сцене более 200 раз, а мемуары Шаляпина, связанные с его артистической работой, безусловно, прочитал еще в студенческие годы:



— Мы не смогли привезти все декорации, но, надеюсь, сможем передать музыкальный дух оперы.

В Мариинке ее впервые поставили в 1911-м. В 1958 году «Хованщину» оркестровал Дмитрий Шостакович (через год на ее основе появился фильм-опера). Считается, что он точнее смог передать заложенные Мусоргским идеи. За это Шостаковича номинировали на «Оскар» за лучшую музыку к фильму в разряде «Партитура музыкального фильма». С 1960 года она шла в Кировском театре.



Владимир Ванеев. Фото: Радиф Кашапов

Также она стала одной из первых творческих побед в конце 1980-х пришедшего в Мариинку Валерия Гергиева. Отредактировал каноническую версию тогда режиссер Эмиль Пасынков. Декорации, конечно, захватывают: действие начинается с видов Кремля и Покровского собора и даже вопросов не возникает о необходимости новизны. «Хованщина» — это опера длительностью почти пять часов (со вступительной речью и двумя антрактами), где хоры играют роль народных масс, а каждая партия выписана вокально и драматически. Александров обновил ее в мае 2000 года.

Да, безусловно, Шаляпинский фестиваль ограничивает себя в экспериментах, а пробы идут в параллельных программах. К примеру, это открытые репетиции (с возможностью успеть купить билет за 3 дня до мероприятия), камерные программы, концерт-спектакль «Два огромных человека: Шаляпин и Горький», который придумала музыкальный обозреватель «Радио России», музыковед Ольга Русанова, создав его с режиссером из Башкирского театра оперы и балета Ляйсан Сафаргуловой. А также лекции в Национальной библиотеке. Возможно, и не стоит ждать уже от казанской оперы прыжков влево и наверх, но тогда можно требовать создания других форматов — музыкальных театров, к примеру. Или большего финансирования оперных студий. Высокое искусство, хотя и собрано в залах вокруг площади Свободы, от присутствия этой свободы явно не пострадает. По сути, февраль, благодаря фестивалю «Мирас» и фестивалю духовной музыки, получился в высшей степени классическим. И каждый мог выбрать себе традиции, близкие по духу.