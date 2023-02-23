«Катюша» и «Прощание славянки»: музыкальный флешмоб оркестра Росгвардии
В День защитника Отечества военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии устроил музыкальный флешмоб в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани. Творческий коллектив исполнил популярные композиции: «Катюша», «Марш артиллеристов», «Песня шофера», «Во поле берёза стояла», «Ах вы сани мои сани», «Татарская плясовая» и другие.
Видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
комментарии