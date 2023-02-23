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«Катюша» и «Прощание славянки»: музыкальный флешмоб оркестра Росгвардии

17:24, 23.02.2023 2
«Катюша» и «Прощание славянки»: музыкальный флешмоб оркестра Росгвардии
Фото: скриншот видео "Реального времени"

В День защитника Отечества военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии устроил музыкальный флешмоб в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани. Творческий коллектив исполнил популярные композиции: «Катюша», «Марш артиллеристов», «Песня шофера», «Во поле берёза стояла», «Ах вы сани мои сани», «Татарская плясовая» и другие.

Видео: Камиль Исмаилов
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