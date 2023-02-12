К посланию Путина парламенту изучают общественное мнение о ЕГЭ и выплате маткапитала жителям новых регионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию изучают общественное мнение на два вопроса — обязательность Единого государственного капитала и выплата материнского капитала жителям четырех новых регионов страны. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

Изучается мнение россиян об отмене обязательной сдачи ЕГЭ для тех, кто не планируется поступать после школы в вузы. Также проводятся опросы по отношению граждан к выплате маткапитала на детей, рожденных с 2007 года, как, например, и в Крыму, а не с этого времени.

Стоит отметить, что вопрос отмены ЕГЭ в России за последние годы поднимался неоднократно. Одна из последних идей властей — оставить экзамен по русскому языку обязательным, но не учитывать его результаты при поступлении абитуриента на инженерные специальности и направления в вузах.

Материнский капитал выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 1 января 2023 года. Как сообщала 11 января вице-премьер России Татьяна Голикова, там им до начала этого года воспользовались уже 14 240 семей.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. В своем выступлении он сделает акценты на текущей ситуации, в том числе он затронет тему специальной военной операции.



Напомним, традиционное ежегодное послание Федеральному собранию Владимир Путин в 2022 году не оглашал. Последний раз он выступал с ним 21 апреля 2021 года. Тогда за 78 минут глава государства акцентировал внимание на социальной политике, положении регионов и бизнеса. В частности, он призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов. Путин прокомментировал и самый острый вопрос — международные отношения, отметив, что Россия хочет добрых отношений со всеми странами и международными организациями, несмотря на недружественные акции с их стороны. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина