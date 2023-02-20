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Россия под куполом — как Европа и Запад изолировали страну из спорта / Реальное время Live

15:00, 20.02.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Россия под куполом — как Европа и Запад изолировали страну из спорта / Реальное время Live

2022 год оказался для России, однозначно, не простым. После начала специальной военной операции на Украине западные и европейские санкции затронули и спорт. Отмены запланированных в стране международных спортивных мероприятий, недопуск российских команд и спортсменов к соревнованиям, всевозможные санкции — и конца этому, увы, еще не наблюдается. Одним из первых санкции ввел Союз европейских футбольных ассоциаций и FIFA, были аннулированы заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032, а также отстранение российской сборной и спортсменов от состязаний. О том, как начало СВО и санкции повлияли на российский спорт, поговорим в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
Спорт

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:23
    жаль спортсменов, ведь когда они начинали заниматься - грезили и олимпиадами, и чемпионатами мира, и никто не знал, что вот так все будет, а сколько трудов и сил вложено
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  • Анонимно 18:12
    не Европой и Западом едиными, есть еще Азия, и там еще не все потеряно
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