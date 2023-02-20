Россия под куполом — как Европа и Запад изолировали страну из спорта / Реальное время Live
2022 год оказался для России, однозначно, не простым. После начала специальной военной операции на Украине западные и европейские санкции затронули и спорт. Отмены запланированных в стране международных спортивных мероприятий, недопуск российских команд и спортсменов к соревнованиям, всевозможные санкции — и конца этому, увы, еще не наблюдается. Одним из первых санкции ввел Союз европейских футбольных ассоциаций и FIFA, были аннулированы заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032, а также отстранение российской сборной и спортсменов от состязаний. О том, как начало СВО и санкции повлияли на российский спорт, поговорим в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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