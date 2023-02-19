По-бердыевски. «Рубин» обыгрывает ЦСКА и возвращается к футболу Курбана Бекиевича
Система игры при Уткульбаеве все больше похожа на систему времен Курбана Бердыва
Чем ближе возобновление футбольного сезона в Первой лиге, тем сильнее казанский «Рубин» своей манерой игры напоминает команду бердыевских времен. Прагматичность в использовании своих моментов, упование на стандарты при заведомо сильном сопернике и строгость в обороне, когда результат добыт. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги противостояния «Рубина» с «Ахматом» и ЦСКА и объясняет, почему уткульбаевская система так похожа на систему Курбана Бердыева.
Терпение и труд
Проверку аутсайдером Первой лиги, решившим играть по принципу Чемпионшипа «нагоняй страху на соперника и по возможности не удались», казанская команда не прошла. «Краснодар-2» предложил команде Юрия Уткульбаева максимально жесткий футбол, к которому «Рубин» оказался не готов. Как оказалось, казанцы комфортно себя чувствовали в контрольных играх, пока это были мягкие бесконтактные игры.
Поэтому контрольные игры с клубами Премьер-лиги — «Ахматом», который тоже исповедует далеко не тики-таку, а довольно прагматичный футбол, а также топом РПЛ ЦСКА — должны были стать экзаменом, который показал бы, насколько казанцы готовы к официальным играм с соперниками, исповедующими контактный футбол.
Первая игра показала, что, несмотря на более высокий уровень исполнительского мастерства грозненцев, игроки «Рубина» за счет характера сумели нивелировать разницу в классе. Именно работоспособность футболистов Юрия Уткульбаева, которые до конца старались бороться за каждый мяч, за что воздалось в виде отыгранного мяча. Та манера, с которой казанцы отыграли с Грозным, вызывала сильные флэшбэки из времен «Рубина» Курбана Бердыева.
Но еще более по-бердыевски казанцы сыграли сегодня с ЦСКА. Сначала футболисты «Рубина» вытерпели стартовый навал «армейцев», перетерпели первые самые трудные 15 минут, а потом стали искать удачу в редких контратаках и редких стандартных положениях. Как итог — классически бердыевская победа над одним из топ-клубов РПЛ.
Старая классика: перетерпели, дождались моментов, забили
Поначалу игра с «армейцами» складывалась для «Рубина» довольно тревожно. Уже на второй минуте Иван Обляков ворвался в штрафную площадь «Рубина» после разрезающей передачи из глубины, но отправил мяч и мимо Беленова, и мимо ворот. Вскоре Илья Самошников в верховой борьбе неаккуратно махнет локтем в своей штрафной и предоставит возможность Хорхе Караскалю пробить пенальти — благо Александр Беленов раскусит колумбийского хавбека ЦСКА и возьмет мяч из левого угла.
И чем дальше двигалась игра, тем раскрепощеннее себя чувствовали казанцы. Тут-то в тактике Юрия Уткульбаева и раскрылось влияние Курбана Бердыева, под влиянием которого нынешний наставник провел несколько лет. Казанцы стали взлагать все надежды на стандарты в игре с заведомо более мастеровитой командой. Классика Бекиевича.
После нарушения в центре поля на 26-й минуте Алексей Грицаенко мастерски переправит мяч в ворота головой. Олег Иванов положит этот мяч партнеру прямо на голову.
А еще через 2 минуты «армейцы» сами сыграют неаккуратно в своей штрафной и свалят Фамейе на газон. Теперь уже сам Иванов четко разведет Владислава Торопа по углам.
Вряд ли в «Рубине» стояла задача во что бы то ни стало громить ЦСКА, обладающего большими техническими возможностями, так что уход в предельно аккуратную оборонительную игру был вполне ожидаем. Казанцы получили нужные два гола, после чего просто сыграли на сохранение результат.
«Рубин» держит уровень игры, даже с массовыми заменами
Что еще приятнее, так это тот факт, что команда не рассыпалась и сохранила общую оборонительную линию и после массовых замен во втором тайме. Это показывает, что каждый в команде Юрия Уткульбаеве четко знает свою роль, где и как должен действовать, чтобы команда не просела в случае замен.
Благодаря поединку с ЦСКА мы увидели, что сегодняшний «Рубин» — это не про индивидуальное мастерство отдельно взятых исполнителей, как было при Леониде Слуцком. Сейчас это единый механизм, в котором все работает даже когда отдельные детали подлежать замене. В такой системе исполнительское мастерство каждого футболиста отходит на второй план, а на передний выходит схема и выучка команды как единого организма.
Вспомните, как «Рубин» играл в первое пришествие Курбан Бердыева: уровень игры команды не проседал даже после вынужденных замен на Камп Ноу во время победной игры с «Барселоной». Тогда капитана команды Сергея Семака пришлось менять на Рафала Муравски. А через пару лет казанцы спокойно удерживали минимальное преимущество и доигрывали матч на «Висенте Кальдероне» после удаления Романа Шаронова. Под конец игры казанцы еще умудрились забить в меньшинстве и второй гол.
Сегодня, уже после перерыва, Апшацев и Митков сменили Иванова и Фамейе. Чуть позже, когда удалится Илья Самошников, его сменит Илья Рожков. Еще через 4 минуты Макаров выйдет вместо Ломовицкого. Тут же вдогонку вместо Ширяева выйдет Ашурматов, Фаттахов выйдет вместо Безрукова, а Нижегородов — вместо Грицаенко. Сказалось ли это как-то на рисунке игры? Ровно никак — казанцы уверенно дотерпят финальный навал «армейцев», спокойно и без нервов доведут игру до конца и отпразнуют очередную победу на турецких сборах. Главное, чтобы этот механизм работал также бесперебойно и в официальных матчах Первой лиги.
Справка
ЦСКА — «Рубин» — 0:2 (0:2)
Контрольные матчи. Город Белек, Турция
Голы:
- 0:1 — Грицаенко (22),
- 0:2 — Иванов (28, пенальти).
Рубин: Беленов (в), Попов, Ширяев (Ашурматов, 64), Мартынович (к) (Багаутдинов, 85), Грицаенко (Нижегородов, 77), Самошников (Рожков, 54), Иванов (Апшацев, 46), Ломовицкий (Макаров, 61), Безруков (Фаттахов, 70), Фамейе (Митков, 46), Уридия (Костюков, 81).
Удаление: Самошников, 52 (2 ж. к.).
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