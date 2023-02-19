По-бердыевски. «Рубин» обыгрывает ЦСКА и возвращается к футболу Курбана Бекиевича

Система игры при Уткульбаеве все больше похожа на систему времен Курбана Бердыва

Чем ближе возобновление футбольного сезона в Первой лиге, тем сильнее казанский «Рубин» своей манерой игры напоминает команду бердыевских времен. Прагматичность в использовании своих моментов, упование на стандарты при заведомо сильном сопернике и строгость в обороне, когда результат добыт. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги противостояния «Рубина» с «Ахматом» и ЦСКА и объясняет, почему уткульбаевская система так похожа на систему Курбана Бердыева.

Терпение и труд

Проверку аутсайдером Первой лиги, решившим играть по принципу Чемпионшипа «нагоняй страху на соперника и по возможности не удались», казанская команда не прошла. «Краснодар-2» предложил команде Юрия Уткульбаева максимально жесткий футбол, к которому «Рубин» оказался не готов. Как оказалось, казанцы комфортно себя чувствовали в контрольных играх, пока это были мягкие бесконтактные игры.

Поэтому контрольные игры с клубами Премьер-лиги — «Ахматом», который тоже исповедует далеко не тики-таку, а довольно прагматичный футбол, а также топом РПЛ ЦСКА — должны были стать экзаменом, который показал бы, насколько казанцы готовы к официальным играм с соперниками, исповедующими контактный футбол.

Первая игра показала, что, несмотря на более высокий уровень исполнительского мастерства грозненцев, игроки «Рубина» за счет характера сумели нивелировать разницу в классе. Именно работоспособность футболистов Юрия Уткульбаева, которые до конца старались бороться за каждый мяч, за что воздалось в виде отыгранного мяча. Та манера, с которой казанцы отыграли с Грозным, вызывала сильные флэшбэки из времен «Рубина» Курбана Бердыева.

Но еще более по-бердыевски казанцы сыграли сегодня с ЦСКА. Сначала футболисты «Рубина» вытерпели стартовый навал «армейцев», перетерпели первые самые трудные 15 минут, а потом стали искать удачу в редких контратаках и редких стандартных положениях. Как итог — классически бердыевская победа над одним из топ-клубов РПЛ.

Старая классика: перетерпели, дождались моментов, забили

Поначалу игра с «армейцами» складывалась для «Рубина» довольно тревожно. Уже на второй минуте Иван Обляков ворвался в штрафную площадь «Рубина» после разрезающей передачи из глубины, но отправил мяч и мимо Беленова, и мимо ворот. Вскоре Илья Самошников в верховой борьбе неаккуратно махнет локтем в своей штрафной и предоставит возможность Хорхе Караскалю пробить пенальти — благо Александр Беленов раскусит колумбийского хавбека ЦСКА и возьмет мяч из левого угла.

И чем дальше двигалась игра, тем раскрепощеннее себя чувствовали казанцы. Тут-то в тактике Юрия Уткульбаева и раскрылось влияние Курбана Бердыева, под влиянием которого нынешний наставник провел несколько лет. Казанцы стали взлагать все надежды на стандарты в игре с заведомо более мастеровитой командой. Классика Бекиевича.

После нарушения в центре поля на 26-й минуте Алексей Грицаенко мастерски переправит мяч в ворота головой. Олег Иванов положит этот мяч партнеру прямо на голову.



А еще через 2 минуты «армейцы» сами сыграют неаккуратно в своей штрафной и свалят Фамейе на газон. Теперь уже сам Иванов четко разведет Владислава Торопа по углам.

Вряд ли в «Рубине» стояла задача во что бы то ни стало громить ЦСКА, обладающего большими техническими возможностями, так что уход в предельно аккуратную оборонительную игру был вполне ожидаем. Казанцы получили нужные два гола, после чего просто сыграли на сохранение результат.

«Рубин» держит уровень игры, даже с массовыми заменами

Что еще приятнее, так это тот факт, что команда не рассыпалась и сохранила общую оборонительную линию и после массовых замен во втором тайме. Это показывает, что каждый в команде Юрия Уткульбаеве четко знает свою роль, где и как должен действовать, чтобы команда не просела в случае замен.

Благодаря поединку с ЦСКА мы увидели, что сегодняшний «Рубин» — это не про индивидуальное мастерство отдельно взятых исполнителей, как было при Леониде Слуцком. Сейчас это единый механизм, в котором все работает даже когда отдельные детали подлежать замене. В такой системе исполнительское мастерство каждого футболиста отходит на второй план, а на передний выходит схема и выучка команды как единого организма.

Вспомните, как «Рубин» играл в первое пришествие Курбан Бердыева: уровень игры команды не проседал даже после вынужденных замен на Камп Ноу во время победной игры с «Барселоной». Тогда капитана команды Сергея Семака пришлось менять на Рафала Муравски. А через пару лет казанцы спокойно удерживали минимальное преимущество и доигрывали матч на «Висенте Кальдероне» после удаления Романа Шаронова. Под конец игры казанцы еще умудрились забить в меньшинстве и второй гол.

Сегодня, уже после перерыва, Апшацев и Митков сменили Иванова и Фамейе. Чуть позже, когда удалится Илья Самошников, его сменит Илья Рожков. Еще через 4 минуты Макаров выйдет вместо Ломовицкого. Тут же вдогонку вместо Ширяева выйдет Ашурматов, Фаттахов выйдет вместо Безрукова, а Нижегородов — вместо Грицаенко. Сказалось ли это как-то на рисунке игры? Ровно никак — казанцы уверенно дотерпят финальный навал «армейцев», спокойно и без нервов доведут игру до конца и отпразнуют очередную победу на турецких сборах. Главное, чтобы этот механизм работал также бесперебойно и в официальных матчах Первой лиги.

Эрик Добролюбов