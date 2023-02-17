Компьютеры, нефть и лекарства: какие отрасли являются драйверами Татарстана / Реальное время Live
Минувший год предвещал катастрофу для промышленности России. Однако, несмотря на санкции и нестабильную внешнюю обстановку, промышленность страны устояла, а Татарстан смог сохранить позиции одного из самых развитых индустриальных регионов. Что удержало промышленность в плюсе — высокие цены на нефть, грамотное антикризисное управление или задел прошлых нет, как будет развиваться промышленность в этом году, будет ли этот год тяжелее, чем 2022-й, а также как развиваются и конкурируют две граничащие друг с другом республики: Татарстан и Башкортостан — обсудим с Рустемом Шайахметовым, экономистом, к. э. н., главой компании «Р-Инвест», в прямом эфире «Реальное время Live», первого и главного стрима Татарстана.
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