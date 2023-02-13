Как у Казани украли чемпионат мира по водным видам спорта / Реальное время Live
Пожалуй, одним из самых ярких спортивных событий недели с уверенностью можно назвать лишение Казани права проводить чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году. Его перенесли в Сингапур, а сроки проведения теперь, очевидно, сдвинутся. Ожидается, что в нем примут участие более 2,5 тысячи спортсменов 209 национальных федераций-членов. Тем временем в Минспорта Татарстана сообщили, что Казань может принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков из западных стран в спорт. Особое внимание он уделил их непрошенному участию в дискуссии о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям — «не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать». О том, какие еще события происходили в мире спорта, поговорим в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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