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Как у Казани украли чемпионат мира по водным видам спорта / Реальное время Live

11:00, 13.02.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как у Казани украли чемпионат мира по водным видам спорта / Реальное время Live

Пожалуй, одним из самых ярких спортивных событий недели с уверенностью можно назвать лишение Казани права проводить чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году. Его перенесли в Сингапур, а сроки проведения теперь, очевидно, сдвинутся. Ожидается, что в нем примут участие более 2,5 тысячи спортсменов 209 национальных федераций-членов. Тем временем в Минспорта Татарстана сообщили, что Казань может принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков из западных стран в спорт. Особое внимание он уделил их непрошенному участию в дискуссии о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям — «не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать». О том, какие еще события происходили в мире спорта, поговорим в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
Спорт Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:52
    Ну бывает уж
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  • Анонимно 16:22
    вот так вот, санкции. Понятно же было все уже давно. дело времени было
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  • Анонимно 18:19
    С удовольствием посещала соревнования на чемпионате мира по водным видам спорта, очень жаль, что в этот раз они состоятся не у нас, хотя вся инфраструктура есть, опыт проведения - тоже.
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