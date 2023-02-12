Любовный беспредел

Тяжелые расставания и токсичные отношения с точки зрения авторов художественной и нон-фикшн литературы

Фото: Екатерина Петрова

Все, что имеет начало, имеет и конец. Простая истина, о которой мы часто забываем. Особенно она актуальна в отношении любви. Рано или поздно любовные связи заканчиваются. Иногда они длятся долго и прерываются смертью одного из партнеров. Но все чаще союз двух людей краткосрочен, а в финале — скандалы, взаимные обиды и оскорбления, а также дележка тарелок.

Кажется, о любви в литературе было сказано много. Но так ли это на самом деле? Влюбленность, соблазнение, завоевание, брак и семейные отношения — этим темам посвятили достаточно книг. Но французский историк Сабин Мельхиор-Бонне считает, что этап разрыва незаслуженно обошли стороной.

Элоиза и Абеляр, Генрих VIII и его многочисленные жены, леди Диана и принц Чарльз — все они пережили тяжелейшие разрывы. В книге «Оборотная сторона любви. История расставаний» из серии «Культура повседневности» Сабин Мельхиор-Бонне рассматривает, как эволюционировал завершающий этап любви от Средневековья и до наших дней. Этот труд читается как любовный роман, хотя перед читателем нон-фикшн. Драматичные ситуации скачут от страницы к странице. Робкие свидания, учащенное сердцебиение и страсть всегда сменяются печалями, предательством и желанием умереть. И так на протяжении веков. Правда, со сменой исторического контекста меняется и ценность любовных отношений. Развод в Средневековье и сообщение в мессенджере, что нам нужно расстаться, — из разных весовых категорий.

В Средневековье на отношения мужчины и женщины влияло много внешних факторов: социальный статус, моральные и религиозные кодексы, правовые нормы. С религиозной точки зрения, любовь — это в первую очередь брак, союз мужчины и женщины, и к современному понятию это чувство не имеет никакого отношения. В то время в брак вступали, чтобы продолжить род и передать семейное наследие. В это же время моногамный союз оформляется как та самая пресловутая ячейка общества. Официально расторгнуть брак практически невозможно. Это долго и дорого. А потом невозможно получить у церкви разрешения на повторный брак. Фактически же люди расстаются. Они могут даже жить в разных городах, не общаться друг с другом несколько лет, но сохранять статус замужней или женатого.

До XIX века брак был не союзом мужчины и женщины, а объединением двух семей, кланов. Поэтому при разрыве отношений страдал не один человек. Это рассматривалось как преступление против клана. Но чем больше в общество проникают идеи индивидуализма, тем уже угол поражения. Любовь в то время была скорее социальным понятием. А в противоположность ей ставили страсть, которая обычно находилась вне брака, в тайных связях. Но если подобное становилось достоянием общественности, то нарушивший брачные клятвы супруг или супруга обвинялся в позоре и лишался чести.

В XVII веке любовь регулировалась правилами приличия и вежливостью. А расставаться нужно было так, чтобы не причинить дополнительной боли. Поэтому участники любовных отношений придумывали тысячу и один способ уйти «красиво». К примеру, можно было сказать: «Я так сильно вас люблю, что должен покинуть, чтобы не причинять страданий». Кстати, это очень похоже на современную формулировку «Я тебя недостоин» и «Тебе будет лучше без меня».

Не только расставания требовали изощренности, но и соблазнение, которое происходило через трудное завоевание. Если раньше женщина считала себя добычей, то в XVII веке она «награда». Это наследие рыцарской любви, которую можно получить после преодоления препятствий. Да, тогда начало отношений и их завершение было своеобразным квестом.

А когда любовная страсть удовлетворялась, женщина теряла свое «орудие» и переставала быть «наградой». Брошенная эмоционально или юридически женщина обычно начинала мстить. Она могла завести любовника или начать писать автобиографические романы, в которых высмеивала того, кто ее оставил. Лишь в XVIII веке женщины начинают иметь вес в обществе благодаря салонам, где они играли роль судьи, и своему писательскому творчеству. В то время увидеть мир глазами женщины было чем-то очень новым и необычным.

Во Франции до 1884 года развода как такового не существовало вообще, за исключением небольшого периода между 1792 и 1816 годами. Ранее максимум, на который могли рассчитывать женщины, — это «разделение тела и стола». Но они не получали экономической независимости. В большинстве случаев разведенных женщин отправляли в специальные монастыри или к родителям. Первой женщиной, которую с уверенностью можно назвать свободной и независимой, была французская писательница Жорж Санд. Она пыталась помочь другим женщинам, но при этом не скрывала, что у свободы есть цена. Независимостью она обязана в первую очередь своему интеллекту.

В книге «Оборотная сторона любви» Мельхиор-Бонне рассказывает истории расставаний герцога де Ларошфуко и герцогини де Лонгвиль, Екатерины II и Григория Потемкина, Наполеона и Жозефины, Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, Симоны де Бовуар и Нельсона Олгрена, Аристотеля Онассиса и Марии Каллас, завершая повествование историей Чарльза и Дианы, которая просто хотела быть собой. Любопытно, что среди всех персонажей только одну пару можно назвать символом вечной любви. Именно с нее и начинается книга. Это история Элоизы и Абеляра. Они любили друг друга, несмотря на все препятствия. Это практически священное, «полное» чувство. У них нет разрыва между плотской и религиозной любовью. Элоиза поражает своей настойчивостью. Ведь даже в разлуке она остается верной своей любви. Это то, что сегодня, в эпоху «Тиндера», так сложно понять.

Издательство: «НЛО»

Перевод: Ольга Панайотти

Количество страниц: 440

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

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Камилла Деанджелис. «Целиком и полностью», Like Book (18+)

Марен не просто разбивает сердца, она пожирает их. С детства у нее было то, что можно назвать «проблемой» с привязанностью. Всякий раз, когда кто-то слишком сильно заботился о ней, она его разрушала. Брошенная матерью, в возрасте 16 лет Марен отправляется на поиски отца, которого никогда не знала. Но в пути находит больше, чем рассчитывала. Впервые в жизни столкнувшись с любовью, друзьями и врагами, Марен понимает, что ищет не просто своего отца, она ищет себя. Вопрос в том, понравится ли ей та девушка, которую она найдет?

Эдит Уортон. «Эпоха невинности», «Эксмо» (18+)

Лауреат Пулитцеровской премии 1921 года «Эпоха невинности» — это мастерский портрет страсти и предательства в роскошных декорациях старого Нью-Йорка. Это время, когда светские люди «боялись скандала больше, чем болезни». Ньюленд Арчер собирается жениться на красивой, но заурядной Мэй Уэлланд. Но когда таинственная графиня Эллен Оленская возвращается в Нью-Йорк после неудачного брака, Арчер по уши влюбляется в нее. Разрываясь между долгом и страстью, Арчер изо всех сил пытается принять решение, которое либо определит его жизнь, либо безжалостно разрушит ее.

Софи Лямбда. «Это не любовь», «МИФ» (16+)

«Это не любовь» честно и с юмором рассказывает читателям о том, как распознать романтические отношения с манипулятором, справиться с ними и в конечном счете пережить их. Софи всегда цинично относилась к любви, но потому встретила Маркуса. Его привязанность и восторженная похвала разрушают ее защиту. Начало их отношений было бурным, но со временем Маркус начинает лгать. Он неистово зол и поразительно непоследователен. И все же каким-то образом ему удается объяснить свое поведение и убедить Софи, что все это происходит у нее в голове. Софи начинает понимать, что она попала в ловушку токсичных отношений с нарциссом.

Екатерина Петрова — автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».