Видеоопрос: «Ударило ли повышение квартплаты за декабрь и январь по вашему бюджету?»
Январская квартплата шокировала татарстанцев своими суммами в счет-фактурах, и это при том, что месяцем ранее также был ощутимый прирост в платежках. Главная причина — повышение тарифов за услуги ЖКХ с 1 декабря. Так, стоимость газа выросла с 6,25 до 6,78 рубля за кубометр (+8,5%), электроэнергия — с 4,3 до 4,68 рубля за кВт·ч (9%). Повышение коснулось и тарифов в сфере обращения с отходами. Плата за услугу выросла в среднем на 4 рубля на человека. Особенно выделяется рост цен за отопление, у некоторых — на тысячу рублей. Относительно января прошлого года квартплата выросла примерно в 1,5 раза и почти на треть по сравнению с декабрем.
— Ударило ли повышение квартплаты за декабрь и январь по вашему бюджету? Как вы считаете, справедливые ли в Казани цены на жилищно-коммунальные услуги? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.
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