Во что инвестируют в Татарстане: крематорий, термы, проблемные стройки, школы…

Чтобы привлечь частные инвестиции в социальную сферу, надо «подружить» бизнес и государство

Фото: Максим Платонов

Привлечение инвестиций в Татарстан ассоциируется в основном с промышленностью и IT-проектами. Но есть и еще один очень важный фокус работы — инвестиции в социальную среду. Строительство жилья и школ, оздоровительные комплексы и спортивные сооружения, медицинские проекты и благоустройство территорий — все эти проекты могут быть успешнее, если в их реализации поучаствуют и государство, и частный бизнес. Есть несколько форм подобного сотрудничества. Оптимальная подбирается под каждый проект. Функцию «спайки» интересов бизнеса и государства в таком случае выполняет Агентство инвестиционного развития Татарстана. Появится ли в Татарстане крематорий? Что общего между обычным нижнекамцем и римским патрицием? Как будет работать «робот-отельер» в Иннополисе? «Реальное время» представляет обзор социального «сектора работы» агентства.

Когда государство и бизнес работают сообща

Значительная часть проектов инвестирования в социальную сферу в Татарстане проходит по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Это один из способов развития общественной инфраструктуры, который основан на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса. Частная сторона участвует не только в проектировании или строительстве объекта социальной инфраструктуры, но и в его эксплуатации — предоставляет на объекте те или иные услуги, ведет свою коммерческую деятельность.

По сути, это взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса, направленное не только на выполнение задач муниципалитетов, но и на повышение уровня доступности и качества публичных услуг. Частные инвестиции привлекаются на строительство, реконструкцию, модернизацию, эксплуатацию объектов инфраструктуры, с их помощью предоставляются услуги населению. И выгоды, и риски распределяются между государством и бизнесом. Есть несколько юридических форм взаимодействия между государством и бизнесом — концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве.

Талия Минуллина, глава Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Фото: Максим Платонов

Агентство инвестиционного развития республики помогает установить контакт между частными инвесторами и государственными органами, содействует в подготовке документации, сопровождает договорной процесс, предоставляя свою экспертизу и наработки.

Образование и медицина: школы и медицинские центры

Продолжались в 2022 году инвестиции в частные медицинские проекты. Например, АИР отработала интересный проект с клиникой «Инсайт»: в Советском районе Казани вырастет реабилитационный медицинский центр, в котором смогут найти поддержку люди, выписавшиеся из наркологического или психиатрического стационара.

А в Челнах благодаря сотрудничеству государства и частного капитала вырастет многофункциональный медцентр, в котором будет развиваться восстановительная медицина и реабилитация пациентов после инсультов, черепно-мозговых и позвоночных травм, переломов и эндопротезирования суставов.

В Татарстане частный капитал привлекается к строительству новых школ. Совсем недавно, 23 декабря 2022 года, при содействии АИР было подписано три концессионных соглашения на 8 лет: будут профинансированы и построены школы в разных городах и поселках республики. Эти проекты прошли отбор в федеральном проекте «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В Казани на улице Рауиса Гареева вырастет школа на 1 501 место. Объем инвестиций на строительство и 8 лет эксплуатации составляет 2 819 397 000 рублей, из их 2 744 783 000 рублей — частные вложения.

В Набережных Челнах, в 34-м комплексе, будет построена общеобразовательная школа на 1 501 место. Объем инвестиций — 2 917 191 000 рублей, из них частных средств — 2 842 517 000 рублей.

В селе Нижние Метески Арского района Татарстана возведут школу на 500 мест. Объем инвестиций составит 968 757 000 рублей, из них 938 355 000 — частные средства.

Спорт: футбольные манежи для всех и каждого

Татарстан традиционно считается спортивным регионом. Но на лаврах почивать рано, вкладываться в развитие спорта нужно и дальше. Ильшат Газизов, генеральный директор ООО «Физра», основал в Казани компанию, которая строит и потом сдает в аренду спортивные игровые площадки — в частности, футбольные манежи. Проект в скором времени начнет развиваться в сотрудничестве с государством: АИР включилось в работу, уже принято постановление о возможности заключения концессионного соглашения. Эти проекты прошли отбор в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

АИР включилось в работу, уже принято постановление о возможности заключения концессионного соглашения с ООО «Физра». Фото: Максим Платонов

По одному футбольному манежу построят в Альметьевске и Набережных Челнах, общий объем инвестиций в каждый составит по 90,7 млн. Из них концессионер вложит 27,3 млн, и 63,4 млн — объем капитального гранта концедента.

Ильшат Газизов называет миссией своей компании создание комфортных условий для спорта круглый год: все-таки в наших широтах снег лежит 7 месяцев в году, и нужно создавать для населения максимально комфортные условия для занятий. Цель у компании амбициозная: построить по всей стране 500 таких манежей! Но начинается все с малого.

— Два наших манежа в Казани уже работают, это наши частные проекты, — рассказывает бизнесмен. — Решение о строительстве еще пяти уже принято, деньги выделены: два из них будут построены в Уфе, по одному в Челнах и Альметьевске, и один в Нижнекамске (мы строим его полностью на свои средства, но работать будем в ГЧП). Уже заключены концессионные соглашения с Министерством образования РФ по поводу строительства в Томске, Тольятти и Кирове. Мы сейчас работаем с 27 регионами России, и наша задача — до мая подать 27 заявок. В подобных отношениях между государством и частником обязательно нужна помощь специалиста, который понимает, как правильно оформить эти бумаги, что написать, чтобы выиграть государственный грант, как действовать, чтобы получить финансирование или возможность войти в ГЧП. Именно этой работой и занимается сегодня АИР. Мы получили от них советы, помощь в оформлении документов. Они проверяли, как составлены все документы — чтобы выиграть грант, надо правильно все оформить. И Агентство инвестиционного развития нам очень в этом помогло.

Уже заключены концессионные соглашения с Министерством образования РФ по поводу строительства в Томске, Тольятти и Кирове. Мы сейчас работаем с 27 регионами России

Ильшат Газизов уверен: в 2023 году заявки будут оформляться быстрее, потому что уже есть наработанный опыт. И если все пойдет как задумано, то по всему Татарстану и по всей России вырастут спортивные сооружения, в котором каждый желающий сможет за небольшие деньги заниматься спортом хоть каждый день. А поскольку проект будет работать в ГЧП, то будут в них и социальные, некоммерческие формы работы: детские кружки, время для пенсионеров или занятия людей с инвалидностью, например.

Термы: что общего между жителем Нижнекамска и римским сенатором

Предприниматель из Удмуртии Юрий Бычков с помощью АИР реализовал в Татарстане, в концессии с нижнекамской администрацией, амбициозный проект: центр здоровья и отдыха «Нижнекамские термы». Впервые Талия Минуллина и Инвестсовет республики услышали его предложение в 2018 году. В мае 2019 года было заключено концессионное соглашение, и в 2022 году термы наконец открылись.

Предприниматель из Удмуртии Юрий Бычков с помощью АИР реализовал в Татарстане, в концессии с нижнекамской администрацией, центр здоровья и отдыха «Нижнекамские термы». Фото: Максим Платонов

Теперь жители Нижнекамска имеют возможность проводить долгие часы в настоящих термах. В них объединены 28 видов бань (от татарской «мунча» до турецкого хамама), есть девять теплых бассейнов (включая и находящиеся на открытом воздухе), массажные кабинеты, в скором времени появится дипломированный практик китайской медицины… Словом, рай для усталого тела и отдых для души. Не зря зажиточные и уважаемые граждане Древнего Рима — патриции, сенаторы, консулы — в термах не только принимали процедуры, но и обсуждали дела, и в целом проводили чуть ли не целый день. А вот в Нижнекамске в термы может зайти любой человек, и ему вовсе не обязательно быть сенатором. На сегодняшний день это, по словам основателя проекта, самый крупный центр здоровья и отдыха в России.

— На самом деле, Агентство инвестиционного развития Татарстана — лучшее в России. Это факт! С помощью АИР, президента Татарстана и мэра Нижнекамска мы построили такой объект, на сегодняшний день вложили сюда уже 850 млн рублей, — говорил Бычков на коллегии АИР в середине января. — Агентство помогло оформить все документы и вело сделку. Они помогли с проведением сделки на всех уровнях. Без них проекта бы не было. Оформление на уровне республики они взяли на себя. Раис республики очень помог — сразу проект поддержал, и даже приезжал на открытие!

Изначально бизнесмен из Удмуртии хотел построить пять терм, но некоторые особенности последних лет в бизнесе заставили и его, и агентство пересмотреть краткосрочные планы планы. Но обязательно будет продолжение. В Татарстане Бычков хочет построить без малого три десятка подобных объектов (первыми на очереди стоят Казань, Альметьевск и Лаишево, термы здесь уже проектируются), а еще — Центр долголетия.

На самом деле, Агентство инвестиционного развития Татарстана — лучшее в России. Это факт!

— Центр в Нижнекамске отвечает нашим ожиданиям и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения бизнеса. В сутки через него проходит по 2—2,5 тысячи человек! Проект полностью коммерческий, но мы удерживаем комфортную стоимость. Здесь есть «мертвое море», термальные бассейны, массажная зона, кабинет, в котором можно лечиться, устраиваются сеансы коллективного парения. Главное для меня — культура здоровья. Посмотрите на этих людей! — Юрий Бычков показывает нам камеры видеонаблюдения, демонстрирующие открытый бассейн в нижнекамских термах. — Они проживут в среднем лет на 7 дольше, чем те, кто сюда не ходит. Знаете, где самая долгая продолжительность жизни в Европе? В Исландии. А там на 350 тысяч населения 62 термы! Так что мы — за то, чтобы люди укрепляли свое здоровье, делали свою жизнь качественной!

Строительство жилья, перспективы на крематорий и «роботизированный отель»

С помощью Агентства инвестиционного развития привлекаются и средства на строительство жилых домов. Особенно важно, с социальной точки зрения, достраивать проблемные дома, возведение которых застопорилось по той или иной причине. Так, в 2022 году сумма привлеченных инвестиций в завершение строительства «проблемных» домов составила 19,2 млрд рублей.

Реклама. АНО «Дирекция международных программ». Фото: Максим Платонов

А всего в минувшем году частные инвесторы вложили в жилое строительство более 56 млрд рублей. Талия Минуллина в своем докладе на коллегии АИР перечисляла новые жилые комплексы, которые появятся в Казани благодаря их деятельности. Например, комплекс жилых домов с общим объемом инвестиций на 3,7 млрд появится в военном городке №33 в Казани. А еще начинается комплексное развитие территории близ речного порта.

Развивается не только Казань: в конце 2023 ожидается, что в Иннополисе сдадут новый ЖК на 8,5 тысячи жителей (а к нему в придачу — школу и два детских сада). Из интересных проектов девелоперских инвестиций в самый молодой город России стоит отметить еще отель на 250 номеров. В Иннополисе без искусственного интеллекта никуда. В новом отеле ИИ будет изучать состояние гостя, подмечать его физический тонус и эмоциональный статус, и на основе этого всего предлагать те или иные опции сервиса. Агентство инвестиционного развития считает, что инвесторов, готовых вложиться в проект такого отеля, найти вполне реально, особенно если будет возможность использовать грантовые средства.

Иннополис. Фото: Василий Иванов

Вот уже не первый десяток лет в Татарстане обсуждается необходимость строительства крематория. Всего в России их 31, из них четыре — в Москве. Последнюю волю татарстанцев, которые предпочли такой способ упокоиться, исполняют сейчас в Нижнем Новгороде. И вот, наконец, сейчас идет работа с частным инвестором по строительству крематория в Татарстане. Как говорит глава АИР, это экологично, дешевле и проще традиционных способов захоронения. Инвестор готов включиться в работу. В настоящее время идет структурирование проекта и межевание земли в Казани. Ожидается, что крематорий построят в районе нового кладбища «Курган». Окончательное решение будет принято на очередном заседании инвестиционного совета.

Все проекты, которые ведет Агентство инвестиционного развития в социальной сфере, перечислять долго. Мы привели лишь несколько примеров. Но общий вектор понятен: социальная инфраструктура впоследствии станет фундаментом для новых коммерческих проектов. Потому что не может быть прорывных технологических проектов без развитого образования. Без вложений в здравоохранение не будет на предприятиях устойчивости кадров. Без доступного жилья и развитой инфраструктуры не поедут в Татарстан специалисты из других регионов. А значит, нужно и впредь развиваться сбалансированно, равное внимание уделяя как экономическому, так и социальному развитию в республике.