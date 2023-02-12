К 65-летию «Рубина»: победа над «Барсой» — одно из ярчайших спортивных событий XXI века

Мы победили! Мы добились! Мы смогли! Без булдырдык!

В преддверии 65-летия «Рубина» корреспондент спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин завершает экскурс в славное прошлое и не очень в истории казанского футбольного клуба. Вспомним и победу над испанской «Барселоной», и другие достижения «рубиновых» того периода.

Золотые годы казанского футбола

С выхода в 2002 году в Премьер-лигу начался для «Рубина» десятилетний период побед, включивший в себя два чемпионства, два комплекта бронзовых наград, Кубки России и Содружества, два Суперкубка и, как вишенка на торте, гостевую победу над «Барселоной». Казанская команда была хороша и на длинной дистанции, выигрывая медали по итогам чемпионатов России, и в кубковых баталиях, напоминающих спринт. В кои-то веки футболисты команды были востребованы в национальной сборной, завоевав две бронзы чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России (Роман Адамов и Сергей Семак), плюс бронза Гекдениза Карадениза в сборной Турции.

Причем 2008 год был, как зачастую случалось с «Рубином», опутан некими тайнами. К примеру, досадная ничья на домашнем стадионе с аутсайдером — ярославским «Шинником» — породила разговоры о том, что ее итогом будет возвращение Дениса Бояринцева в «Рубин». Сам гол тогда выглядел парадоксально. Выигрывая с минимальным счетом, казанцы на последних секундах игры оставили в своей штрафной совершенно одинокого Бояринцева, который воспользовался пасом Юрия Лайзанса и сравнял счет. Практически в безошибочно выстроенной обороне Курбана Бердыева это выглядело дико. Впрочем, и сам слух не оправдался, «Рубин» дошел до победы собственными силами, а Бояринцев и «Шинник» покинули Премьер-лигу.

Что только тогда не предъявляли «Рубину» федеральные СМИ. Например, необоснованную любовь судейского корпуса. Это при том, что в ворота казанской команды было назначено шесть пенальти. Пробивалось вообще семь, поскольку в гостевом матче с «Химками» игрок хозяев перебивал не реализованный удар. Не забил и во второй раз, после чего казанцы начали голевую контратаку. В итоге разгромили хозяев, а серб Славолюб Муслин лишился поста главного тренера команды.

Доходили слухи о нечестном итоге домашнего матча с Нальчиком — 3:0. Матча, в котором гости несколько раз попадали в штанги и перекладины, а однажды мяч из пустых ворот вынес Александр Бухаров, чье амплуа нападающего, казалось бы, не давало ему оснований находиться на линии своих ворот.

2008 и 2009 годы — это время футбола, когда Курбан Бердыев практически с двумя разными составами дважды досрочно выигрывал золото чемпионатов России. В первый раз с помощью мастерства и опыта, за счет осторожной игры и блестяще выстроенной обороны. Во второй год — за счет атакующего футбола, когда из 30 матчей чемпионата 10 (ровно треть) была выиграна с крупным счетом. 44 гола в 2008-м — это почти по полтора мяча за матч, и 62 гола в 2009-м — это более двух мячей за игру. Впрочем, к чему слова, когда есть текст для песни.

«Рубин» — чемпион!

Вы помните, как это начиналось? Шаронов «Локо» головой забил.

Мы стали б лидером, но кто-то имел наглость. Забил побольше он, и нас опередил. Потом был «Луч» из Дальнего Востока.

В тот день, когда схлестнулись «Крылья» с ЦСКА.

«Луч» сам с собою поступил жестоко, и автоголом преподнес нам три очка.

(«Локомотив» — «Рубин» — 0:1. «Рубин» — «Луч-Энергия» — 1:0).

Тур третий… С чемпионом мы встречались. «Зенит» забил, мы пропустили первый гол.

Но мы в ответ не просто отыгрались, а победили, и «Рубин» в отрыв ушел.

«Томь» с «Химками» мы тоже обыграли, с натугой дома, разгромив в гостях.

Но не виновны мы, что Муслина там сняли. Как выяснится — явно второпях.

(«Зенит» — «Рубин» — 1:3. «Рубин» — «Томь» — 2:1. «Химки» — «Рубин» — 0:4).

Но в нас не верили, и как-то некто Ловчев сказал, «Рубин»-то, мол, калиф на час.

Не станет чемпионом он, короче… Он голову за свой прогноз отдаст!

Имел он право на такое мненье? «Амкар» с «Динамо» скажут — нет!... Увы

случаются подобные затменья тех, кто живет на берегах реки Москвы.

(«Рубин» — «Амкар» — 1:0. «Динамо» — «Рубин» — 0:2).

В провинцию не верят люди МКАДа. Ну, как прыщи не верят в «Клерасил».

Не верите в «Рубин»? Ну и не надо! А он рекорд меж тем установил.

Подряд семь матчей выиграть непросто. В России так никто не побеждал

Я предлагаю это вместо тоста: «За семь побед! До дна я пью бокал».

«Спартак» приехал к нам… Забудем это. Ноль-три тогда случились, как инфаркт.

Поверьте — трудно быть фанатом и поэтом одновременно… Это точно. Факт.

Искать напрасно рифмы я не стану про шесть подряд ничьих. Не буду, не хочу!

Столица бросила перчатку Татарстану. Но обыграть его? Нет, ей не по плечу.

(«Рубин» — «Спартак» — 0:3. «Москва» — «Рубин» — 1:2. «Спартак» Нальчик — «Рубин» — 2:0. «Рубин» — «Шинник» — 1:1. «Крылья Советов» — «Рубин» — 2:2. «Рубин» — «Сатурн» — 0:0. «Терек» — «Рубин» — 0:0. «Рубин» — ЦСКА — 0:0. «Луч-Энергия» — «Рубин» — 1:1).

«Рубин» же новой серией победной от конкурентов убежать решил.

«Зенит» в Европе лучший? Здесь же бедный перед Бухаровым колени преклонил.

Победа в Томске, выигрыш «Амкара». Виктория над «Химками» — два-ноль.

Двум «Спартакам» мы уступали, но «подарок» вернули мы. Не должен был король

текущего российского сезона кому-либо в дуэлях уступать.

Мы — Цезари футбольного газона! Нам пятьдесят! Чемпионат на «пять»

Мы начали. На «пять» же и закончим. Футбольный покорив в России трон.

А остальным — Перми, столице, прочим… Дележ оставим бронзы с серебром.

(«Томь» — «Рубин» — 1:2. «Рубин» — «Химки» — 2:0. «Амкар» — «Рубин» — 1:2).

В Москве мы побеждали во всех матчах! Как будто данью обложили МКАД.

И в этом не одна только удача, а мастерство и мужество ребят.

Семак! Бухаров! Рыжиков! Шаронов! Ребров! Милошевич! Квирквелия и Ко!

Курбан Бекиич, тренер чемпионов!!! Позвольте всем поднять бокал «Мадам Клико»!

(«Рубин» — «Динамо» — 1:0. «Спартак» — «Рубин» — 0:1. «Рубин» — «Москва» — 0:1. «Рубин» — «Спартак» Нальчик — 3:0. «Шинник» — «Рубин» — 0:2. «Рубин» — «Крылья Советов» — 3:0. «Сатурн» — «Рубин» — 1:2).



Ансальди! Салуквадзе и Рязанцев! Нобоа, Томас и Карадениз!

Сибайа!... Вы кумиры для казанцев! И это будет тост второй! На бис!

А третий тост? За Ловчева, пожалуй… За тех, кто в нас не верил никогда.

Неверующих Фом было немало. Не верьте в нас и дальше, господа.



Не радуйтесь успехам нашим в прессе. Не посылайте добрых телеграмм.

И каждый будет на своем турнирном месте. Мы — наверху! А вы? Вы «где-то там…»

Сомненье ваше пусть воздастся нам.

(«Рубин» — «Терек» — 1:3. ЦСКА — «Рубин» — 4:0. «Рубин» — «Локомотив» — 1:2).



Мы победили в этом чемпьонате!!! Шампанское готовьте и цветы.

Жену целуйте, тещу обнимайте. Рубиновый «Рубин» стал золотым!!!

Фото rubin-kazan.ru

Знакомство Мутко с Казанью

В этом году исполнится 15 чемпионству и 20 лет с первой бронзы «Рубина». Не факт, что этим двум датам будут посвящены какие-либо празднества. Это и затратно, и хлопотно, плюс контрпродуктивно с точки зрения спортивного руководства. К примеру, это останавливает и Минспорта с ОКР, и многие федерации от чествования самых ярких спортивных побед времен СССР, поскольку возникает нелестное сравнение тех побед, которые достигались на честном слове и одном крыле, и нынешних результатов. Назвать сборную «Красной машиной», после чего проигрывать даже Беларуси... «Красной машиной» нас ранее называли поверженные соперники, а те, кто пытается использовать этот бренд, простые самозванцы.



Возвращаясь к юбилеям «Рубина», вряд ли о них вспомнят как о героях. Для понимания, прошло страшное землетрясение в Турции, и никто даже не поинтересовался, как там Гекдениз Карадениз, а также Хасан Салих Кабзе и Фатих Текке, которые суммарно провели в Казани 14 лет.

2008 год — это смена министра спорта России, когда вместо Вячеслава Фетисова на руководящий пост пришел Виталий Мутко. Крайне неоднозначная фигура в истории российского спорта, но в контексте данного материала очень понятная. Достаточно вспомнить личную историю шапочного знакомства с Виталием Леонтьевичем автора статьи. Произошла она во время предолимпийского чемпионата России по легкой атлетике, проходившего в Казани, где новый министр на ходу знакомился с особенностями циклических видов спорта. В частности, с пресловутым «параллельным зачетом», который ему, до той поры плотно работавшему только с футбольными командами, был не знаком и не понятен. Но дело в другом. Корреспондент издания на том чемпионате России работал в пресс-центре, приходя на работу в фирменной футболке «Зенита», подаренной товарищами по мини-футбольной команде к 40-летию. Так вот, Виталий Леонтьевич, увидев в коридоре Центрального стадиона незнакомца в футболке «Зенита», сам рванул ко мне со словами: «Ты чего тут делаешь? Наши же сейчас с Пермью играют...» «Зенит» действительно в тот день принимал «Амкар», и экс-президент «Зенита» душой находился на «Петровском».

Вопрос в другом: сколько времени затем Виталий Леонтьевич подходил к «Зениту» с определением «наши»? Почему в какой-то момент из Казани в Санкт-Петербург пролегла «народная тропа», не зараставшая из-за того, что по ней отправлялись из спортивной столицы в культурную Александр Бухаров и Сергей Семак, Кристиан Ансальди и Хосе Рондон.

Фото: Ринат Назметдинов

Но случился этот исход с 2010-го, бронзового сезона, а годом ранее Казань нашумела по всей Европе. Кому-то посчастливилось побывать на легендарном выезде в Барселоне, которому автор этой монографии об истории «Рубина» посвятил стихи. Писались они легко, поскольку поводом был сверхэмоциональный матч.

Лига чемпионов - 2009. «Барселона» — «Рубин» — 1:2. Вместе это реально!

Мы в этот день все позабыли о «Зените» с ЦСКА.

Нас поджидал великолепный, но опасный «Ноу Камп».

Едва в игру еще вступили, и вот уже счет ноль-один.

Рязанцев выстрелил, и Вальдес мяч глазами проводил.



(Александр Рязанцев, «Торпедо» и эквадорец Кристиан Нобоа, «Сочи», до сих пор в строю. Видимо, пирожки и женитьба на русской девушке способствовали футбольному долголетию).

Он ошарашен, он не ведает, — Что делать? Как же так?

Какой «Рубин»? Какой Рязанцев? И почем этот пиджак?

Вопрос последний адресован был Бердыеву, а он

Молил ребят… Молил Аллаха… Дюамеля… Стадион…



Уж полночь близится, и всем уже давно пора бы спать.

Иньеста, Хави, Ибрагимович нас стали прессовать.

Яя Туре закрыл весь центр, обозлился Абидаль.

Мы провели на ноль пол-матча, но потом пришла беда.



(ЯЯ Туре в 2021 году работал в тренерском штабе грозненского «Ахмата». Участник того матча Дани Алвес сейчас подозревается в сексуальном домогательстве, пребывая в тюрьме. Это прервало его карьеру. Серхио Бускет, Боян Кркич, Леонель Месси и Жерар Пике до сих пор в строю).



Великий Ибра ест не зря свой хлеб. Он счет в игре сравнял.

Ну что ж, одно очко неплохо, — думал я. Когда ж финал?

Сходил на кухню, приготовил для покоя валидол.

А тут Домингес… Контратака… Гекденизу пас и… ГОЛ!



Потом за нас была удача, перекладиной звеня.

Когда Туре ударил в штангу, сердце встало у меня.

Когда же свистнет, наконец-то, этот лысый Дюамель?

И вот он свистнул, и для нас стал красивее, чем модель.



(Через год, в 2010-м, брат Дюамеля Стефан работал линейным арбитром на стыковом матче отбора ЧМ между Россией и Словенией — 2:1. В 2012-м Стефан Дюамель повесился в родном доме).



Мы победили «Барселону», и замолк их стадион.

Их Гвардиола опечален, наш Бердыев окрылен.

Мы долго будем вспоминать большой победы яркий миг.

Мы победили! Мы добились! Мы смогли! Без булдырдык!

И вот именно на этой торжественно-победной ноте хотелось бы завершить повествование о золотых годах «Рубина», упомянув, что затем были у него и бронза чемпионата России — 2011, и выигранный Кубок России — 2012, и победы над «Атлетиком», «Интером», киевским «Динамо», «Челси», ничья на «Энфилде» с Ливерпулем. Было и другое, но в преддверии 65-летия позволим себе чуть сморгнуть на временной отрезок с 2013 по 2022 годы, в надежде на новое чемпионство. Все только начинается.



Джаудат Абдуллин