Нижнекамск стал заложником своего хоккея. «Ак Барс» официально в плей-офф, а «Нефтехимик» отдаляется от него

Нижнекамск выдает сочный хоккей на финише сезона, но это не то, что нужно для борьбы за плей-офф

Серия «матчей жизни» началась у нижнекамского «Нефтехимика» — прямая конкуренция с «Амуром» за последнюю путевку в плей-офф вступила в решающую фазу. Так что татарстанское дерби с мощным «Ак Барсом» в феврале оказалось очень некстати. Хоккеисты «Нефтехимика» сделали все, чтобы полные трибуны получили удовольствие от игры, но в итоге он сам же «поскользнулся» на своем «искреннем» хоккее. О том, как Нижнекамск играет в удовольствие, а Казань «достает из себя», почему «Нефтехимик» оказался заложником своего хоккея и как Радулов «зарешал», когда было нужно — в материале.

Нижнекамску было больше надо. Перестарались

Давно известно, что татарстанское дерби принципиально лишь наполовину. На ту половину, что находится в Нижнекамске. Если в Казани к соседскому городу и команде в целом относятся лояльно и с даже притапливают за нее в нейтральных матчах, то для Нижнекамска матчи с «Ак Барсом» — это важнее событие в хоккейном календаре. Ну и призовые у команды соответствующие.

Вот и на этот раз ажиотаж вокруг последнего противостояния с Казанью в Нижнекамске оказался даже выше обычного. Билеты на этот поединок были раскуплены еще утром дня матча, а перекупщики в социальных сетях «ненавязчиво» предлагали лишние квитки за 1500 рублей, что в почти десять раз дороже обычной цены билетов.

Не последнюю роль в таком уровне интереса к матчу сыграло и положение самого «Нефтехимика». Команда на хорошем ходу, имеет реальные шансы ворваться в итоговую восьмерку в Восточной конференции и во второй раз подряд сыграть в розыгрыше Кубка Гагарина. Хоккей у команды Олега Леонтьева, что называется, вкусный — приятно посмотреть на открытую игру со смелыми атаками в исполнении Порядина и Лещенко, или индивидуальной игрой Энтони Камара. В общем, перед игрой все указывало на то, что она важнее Нижникамску, чем Казани.

Как показал сегодня нижнекамский лед, «Нефтехимик» и правда полетел на сверхскоростях и сделал этот матч сочным с первого периода. Хозяева отыграли со вкусом, вот только у такого хоккея есть обратная «темная» сторона — в него нельзя играть с командами, как «Ак Барс». Казанцы так или иначе дотерпят. Так и получилось — Нижнекамск быстро повел на волне успеха очевидно не справился с эмоциям и вскоре перешел на лишние движения. Ну а Казань «перетерпела» и свои шансы реализовала — 3:4 и у «Ак Барса» обеспеченно место в плей-офф. «Нефтехимик» же от него все дальше.

Нижнекамск получал удовольствие от «искреннего» хоккея, но…

Двойным выстрелом ударил «Нефтехимик» уже к середине первого периода. Сначала нижнекамцы создали красоту в быстрой атаке, когда Лещенко получил шайбу в средней зоне, в касание отдал на Павла Порядина, а тот заложил такой вираж, что вся оборона «Ак Барса» просто смотрела хоккей с первого ряда. Впрочем, не сумел среагировать и Тимур Билялов.

Отлично отборолись нижнекамцы в средней линии и в эпизоде со вторым голом. Это Кизимов сначала сумел сохранить шайбу для Чивилева, а потом и сам выдавший острую передачу на пятак. Белозерову оставалось лишь подставить клюшку.

Вообще, когда на льду появлялась тройка Порядин — Митякин — Лещенко, то обороне казанцев приходилось серьезно попотеть. Сравнительно молодая тройка нападения предлагала много движения, быстрых передач с постоянной сменой позиций.

Самое удивительное, что в матче, где «Нефтехимик» выходил под формальным статусом андердога, именно его хоккеисты играли куда более раскрепощенно и «искренне», чем игроки более статусного «Ак Барса». Нижнекамцы позволяли себе накручивать казанских защитников «улитками», отдавать «слепые» передачи. Нижнекамцы получали удовольствие от своей игры, а казанцы — старались и, казалось, пересиливали себя. Но…

«Нефтехимик» подвела дисциплина и Радулов

Но проблемы с дисциплиной сыграли ту самую злую шутку. Только «Нефтехимик» мог отыграть с таким преимуществом, разорвать «Ак Барс» в первом периоде, а потом самому отдавать преимущество через абсолютно ненужные удаления. Причем, нарушения были совершенны в зоне атаки под самый конец периодов. Специально такое не придумаешь

Сначала в первом периоде зачем-то после потери шайбы начал цеплять соперника клюшкой. Александру Радулову много времени не понадобилось, чтобы выдать шикарный «слепой» пас на пятак из-за лицевой линии.

Не менее эффектную передачу капитан «Ак Барса» выдал кэп и на Вадима Шипачева, почувствовав того спиной. На этот раз подарок Казани в атаке предоставил Владислав Лещенко, который после неудачной атаки полез толкаться у борта. Очередное удаление стоило второй пропущенной шайбы.

Третье удаление Владислава Леонтьева тоже не выглядело таким уж необходимым. Движение клюшкой по лицу Воронкова за собственными воротами — далеко не самое очевидное решение для защитника «Нефтехимика». Тут то Нижнекамск окончательно и посыпался. Радулов снова в деле.

Надо ли говорить, что четвертая шайба, залетевшая от Дмитрия Юдина, стала определяющей, даже с учетом того, что Лещенко одну все-таки отыграл? «Нефтехимик» сделал эту игру красивой, но по старой классике — сам отдал «свою» игру. Теперь отставание от восьмого «Амура» составляет уже три очка.

Впрочем, у «Ак Барса» в остатке регулярки есть целых три матча с хабаровчанами, чтобы помочь соседям в борьбе за плей-офф. Помогут ли? Ведь место в розыгрыше Кубка Гагарина уже обеспечено.