Над двумя соседними с Татарстаном регионами ликвидировали три БПЛА

10:25, 24.02.2026

Два над Саратовской областью и один над Самарской областью

С 7:00 до 9:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

Наибольшее количество дронов зафиксировано над Краснодарским краем — 14 единиц (7 над краем и 4 над Черным морем). Также по два БПЛА сбиты над Белгородской и Саратовской областями, по одному — над Самарской и Ростовской областями, а также над Азовским морем.

Ариана Ранцева

