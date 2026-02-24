Над двумя соседними с Татарстаном регионами ликвидировали три БПЛА
Два над Саратовской областью и один над Самарской областью
С 7:00 до 9:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.
Наибольшее количество дронов зафиксировано над Краснодарским краем — 14 единиц (7 над краем и 4 над Черным морем). Также по два БПЛА сбиты над Белгородской и Саратовской областями, по одному — над Самарской и Ростовской областями, а также над Азовским морем.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».