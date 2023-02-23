Эпоха Лелюха: мэтр казанского водного поло справляет 80-летие

Сегодня экс-наставник казанского «Синтеза» Валерий Лелюх празднует юбилей

23 февраля исполняется 80 лет легендарному тренеру казанского водного поло Валерию Лелюху. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает о наставнике, который приводил казанскую команду к первым победам в российском ватерполе.

Первым тренером «Синтеза» стал москвич Вячеслав Сахаров

Документально первым тренером «Синтеза» стал москвич Вячеслав Сахаров, приехавший в Казань с далекого Севера, город-порт Ванино. Но именно его рекомендации позволили тогдашнему руководству казанского клуба обратить внимание на молодого тренера из Прокопьевска, Кемеровской области, приводя свою команду к медалям первенства РСФСР (ныне чемпионат России).

Обязанности переговорщика с Лелюхом взял на себя Алексей Камешков, первый директор бассейна «Казаньоргсинтез», общавшийся с ним на Спартакиаде школьников в Киришах. Он тогда совмещал тренерскую деятельность с работой в Прокопьевске в техникуме физической культуры. В итоге Лелюх приехал в Казань в 1975-м, когда здесь играли двое его лучших воспитанников Петр Романов и Алексей Черных.

Большим плюсом тогдашней Казани была возможность обучаться по профилю в местном филиале Волгоградского института физкультуры, ректором которого был Олег Новак, сам большой энтузиаст водного поло. Это позволяло обустроить приезжих в общежитие и платить игрокам команды стипендию в 35 рублей. С помощью названного Камешкова и с разрешения руководства завода «Оргсинтез», который возглавлял Владимир Лушников, новичков команды записали гардеробщиками, каменщиками, лифтерами, даже техничками с зарплатой в 70 рублей. Тот же Черных вспоминал, что они с товарищами после тренировок могли пойти подрабатывать, разгружая по ночам вагоны.

Фото sintez-kazan.ru

Кстати, практически в эти же дни, 19 февраля 1974 года, была открыта спортивная школа «Синтез», директором которой назначили Хайдара Хисматуллина, одного из квинтета казанских ветеранов водного поло, как названный Камешков, герой нашего очерка Лелюх, а также тренер Вячеслав Горюнов, судья Андрей Афанасьев, который вспоминал, что до открытия бассейна «Казаньоргсинтез» они, «стоя в воде, сверлили электрической дрелью дырки для растяжек, чтобы закрепить ворота, рискуя получить удар током». Бассейн, ставший базой ватерпольного «Синтеза», был еще одним козырем спортивной Казани тех дней. Правда, самим игрокам поначалу приходилось приноравливаться к тому, что в бассейне необходимо плыть с мячом, поскольку в предыдущем «лягушатнике» они буквально могли ходить по дну мелкого бассейна.

Лелюх работал в Казани с шестью своими воспитанниками

Лелюх, приехал в Казань не один, а с квартетом своих воспитанников: Юрием Ивановым, Александром Куклиным, Николаем Уколовым и Аркадием Шморгоном, плюс уроженцы Новосибирска, Норильска, Красноярского Края, Туапсе, Краснодарского края. Понятно, что 80 лет исполняется Валерию Лелюху, но обойтись в рассказе о нем без личностей Хисматуллина, который и предложил назвать новорожденную команду «Синтезом», Афанасьева, Горюнова, готовивших смену «легионерам», Камешкова, возглавляющего бассейн, ставший вторым домом, нет смысла, более того, все они заслуживают пристального внимания здесь и сейчас, поныне оставаясь рядом с командой, тот же Лелюх до сих пор работает с детско-юношеской командой.

Первой победой его команды стало чемпионство в первенстве РСФСР 1980 года, команда стала второй по итогам чемпионата первой лиги, причем тогдашний состав наполовину представлял воспитанников местной школы — Николая Шарафеева, Ильхама Насибуллина, Ильдара Нурмухаметова, Андрея Остробокова, Ильдара Тазетдинова.

Если бы у Казани еще имелась возможность оставлять своих игроков, призываемых в ряды Вооруженных сил, то команда могла гораздо раньше дебютировать в высшей лиге чемпионата СССР. В Казани тогда базировалась воинская часть 7474, относившаяся к внутренним войскам, но «водоплавающие» не могли призываться в такие ряды войск. Тут, кстати, стоит отдать должное и сегодняшнему дню — 23 февраля, День Советской армии. Уходили приглашенные Александр Бойко и Юрий Иванов, собственные воспитанники Нурмухаметов, Остробоков, Тазетдинов, Шарафеев. Поначалу призывались в Москву, в ЦСК ВМФ, либо вторую команду Военно-морского флота — «Маяк».

Фото sintez-kazan.ru

«Обучение в спортшколе почти полностью легло на плечи родителей»

Из следующего талантливого выпуска в армию забрали Рустема Юмаева и «легионера» из Норильска Анвара Фахрутдинова, которые играли-«служили» в Каунасе, Дмитрия Вахромеева в Харькове, Виктора Яковлева в Кишиневе. Любопытно, что во всех этих городах команды были не армейские, как бакинский ККФ, Кавказская краснознаменная флотилия, куда перешел Игорь Крюков.

Успешная работа в Казани привела к тому, что молодого наставника заметили и пригласили в тренерский штаб сборной РСФСР, где он работал с 1976 по 1985 год. С его участием и с присутствием в составе сразу нескольких игроков «Синтеза» сборная РСФСР побеждала на первенстве Советского Союза 1983 года, дважды занимала вторые места в 1981 и 1984 годах. Между тем это время, когда в советском водном поло на первых ролях были команды Москвы, Грузии, Казахстана, Молдавии, Украины.

В 1986 году «Казаньоргсинтез» возглавил Наиль Юсупов, и молодые игроки «Синтеза» подарили ему еще одну победу, выиграв первенство СССР среди старших юношей. По сути, это был молодежный чемпионат страны, в котором победили Олег Владимиров, Игорь Горбач, Ирек Зиннуров, Игорь Толстяков и Ко. Этот квартет также был призван в армию, только теперь уже на Украину, в КЧФ из Севастополя, создавая там фундамент строящейся команды. В Баку были призваны Андрей Ухов и Евгений Шепелев, в Кишинев — Дмитрий Афремов, Эдуард Васенин, Александр Романов.

Теряя своих воспитанников, лишившись «козыря» в лице филиала института физкультуры, переехавшего в 1986 году в Брежнев (как тогда назывались Набережные Челны), «Синтез» тем не менее в последнем чемпионате СССР сумел завоевать путевку в высшую лигу, которая с развалом Союза, стала называться чемпионатом России. Лелюху и с этим пришлось столкнуться, когда были огромные сложности в ватерпольной школе, «финансирование прекратилось, и обучение в спортшколе почти полностью легло на плечи родителей», а «вместо 20 человек у меня в команде тренировались по 7-8 игроков», как вспоминал Валерий Алексеевич. Даже существование профессиональной дружины было под вопросом, но генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Наиль Юсупов не позволил умереть подшефной команде. «Двадцать лет я руководил командой, разные были периоды, но мы как-то удерживались, потому что, наверное, работали на энтузиазме, по два раза в день. И даже находясь в таких условиях, мы пробились в еврокубки в сезоне 1995 года, став участником Кубка ЛЕН Трофи».

Фото sintez-kazan.ru

Необходима популяризация водного поло через личности

Самым ярким игроком эпохи Лелюха стал в итоге нынешний президент СК «Синтез» Ирек Зиннуров, но, оглядываясь в прошлое, нельзя не отметить Афремова и Романова, Владимирова и Горбача, Владислава Голле и Эдуарда Терелы, Филиппа Кирсанова и Эдуарда Олонова, которые ушли из профессионального спорта, став заметными фигурами в других областях. Его ученики продолжали готовить новых ватерполистов, которые тем самым становились «внучатыми воспитанниками» Лелюха. У Игоря Крюкова воспитывались Владимир Леонов, нынешний министр спорта Татарстана, Кирилл Макаров, у Петра Романова выросли Кирсанов и Дмитрий Дудкин, ставший рекордсменом по количеству сезонов в «Синтезе», Владимир Федорин с женской командой, Александр Бойко, Алексей Черных работают в Москве, Исрафил Василькин и Геннадий Мордвинцев трудятся в Ужгороде, Александр Чащин и Вилор Эрлих в Красноярске и Норильске, Александр Шеферов — в Туапсе.

Не надо забывать о том, что два воспитанника казанского водного поло дебютировали на Олимпиаде 1996 года в Атланте, выступая за сборную Украины. Это все те же Олег Владимиров и Игорь Горбач. Между тем третий воспитанник Лелюха и Ко Ирек Зиннуров сыграл на двух последующих Олимпиадах 2000 и 2004 годов. При этом тут важно сказать не только о спортивной, но и воспитательной части работы тренера. Зиннурова тоже приглашали в национальную команду Украины, но для него не было никакой другой сборной, кроме российской. И никакого другого гражданства, кроме российского. «Что касается СК КЧФ и всего севастопольского флота, то от нас требовали принятия присяги Украине. Многие не согласились, и президент Украины Леонид Кучма сказал: «Раз так, то пускай грызут камни». Тем самым прекратилось всякое финансирование. Моя заработная зарплата в пересчете с купонов составляла 7 долларов (сейчас это было бы порядка 500 рублей)», — вспоминал Ирек Зиннуров в интервью нашему изданию.



Джаудат Абдуллин