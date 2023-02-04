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Чьи предки из Казанской губернии: форум «Терра. Татарстан»

19:03, 04.02.2023
Чьи предки из Казанской губернии: форум «Терра. Татарстан»

Первый генеалогический форум «Терра. Татарстан» по изучению семейной истории и поиску предков, проживавших в Казанской губернии, проходит в Казани 4 и 5 февраля на площадке Культурного центра имени А.С. Пушкина. Участники форума — специалисты из Татарстана и других регионов России: генеалоги, архивисты, краеведы, этнографы, — расскажут об особенностях поиска родословной информации.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
Общество Татарстан

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