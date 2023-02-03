День в истории: СССР — на Луне, Капица — в Кембридже

Чем примечательна дата 3 февраля?

Фото: NASA

Сегодня, 3 февраля, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 3 февраля Иван Грозный учредил опричнину, Александра Грибоедова арестовали по подозрению в причастности к восстанию декабристов, в Кембридже открылась Мондовская лаборатория, советская станция «Луна-9» первой в мире провела мягкую посадку на Луну, в Японии открылись XI зимние Олимпийские игры. Родились художник Тавиль Хазиахметов, автор «Свадебного марша» Феликс Мендельсон, историк русской литературы Николай Булич, создатель московской школы психиатрии Сергей Корсаков, писательница Гертруда Стайн. Умерли великий князь Владимирский Святослав Всеволодович, изобретатель революционного метода печатания книг Иоганн Гутенберг, народный артист РСФСР Филипп Лукин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Откроем музей для библиотеки

3 февраля 1824 года родился Николай Булич, историк русской литературы и член-корреспондент Императорской академии наук. В 1835 году он вместе с семьей переехал из Киева в Казань, где окончил Вторую Казанскую мужскую гимназию, поступил в Казанский университет на историко-филологический факультет, там же работал адъюнктом при кафедре философии, после — экстраординарным профессором. В 1882 году Николай Булич стал ректором. Скончался в 1895 году, университет получил в наследство 7 тысяч томов, всю библиотеку Булича.



Фото: gorkiy.tatmuseum.ru

3 февраля 1926 года родилась балерина Нинель Юлтыева. Ее дебют состоялся на сцене Татарского театра оперы и балета, где она исполнила заглавную партию в балете «Зюгра». После Юлтыева танцевала ведущие партии в «Шурале» Фарида Яруллина и «Лауренсии» Александра Крейна. До 40 лет она оставалась примой-балериной и была художественным руководителем балетной труппы оперного театра. Затем преподавала в Казанском институте культуры. В 1998 году балерина начала работу художественным руководителем в Казанском хореографическом училище.

3 февраля 1936 года в селе Юсуп-Алан Сабинского района родился художник Тавиль Хазиахметов. Он работал художником в газете «Яшь ленинчы», журнале «Ялкын» и Татарском книжном издательстве, преподавал в художественном училище. Занимался гравюрой. Среди его известных книжных работ — «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля, «Кыйссаи Йосыф» Кул Гали. Занимался костюмами для постановок Камаловского театра — «Кул Гали» Нурихана Фаттаха и «Бахтияр Канкаев» Туфана Миңнуллин. А самая популярная его работа — флаг Татарстана.

Фото: pastvu.com

3 февраля 1981 года Центральный комитет КПСС начал организацию филиала Центрального музея Владимира Ленина в Казани. Его открыли 24 июня 1987 года к 100-летию революционной сходки студентов Казанского университета. В 1991 году музей прекратил свою деятельность и спустя год был реорганизован в Национальный культурный центр «Казань». С 2020 года в этом здании находится Национальная библиотека республики.

3 февраля 2021 года «Реальное время» сообщило: татарстанский арбитраж посчитал, что никто из полутора десятков бывших топ-менеджеров и совладельцев «Анкор банка» не виновен в крахе кредитной организации и не должен отвечать по ее долгам. Привлечь бывших руководителей и хозяев кредитной организации к субсидиарной ответственности на 5,9 млрд рублей требовал конкурсный управляющий рухнувшего банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Однако суд посчитал недоказанными как заведомо невозвратное кредитование 47 «технических» фирм, так и остальные «прегрешения».

Источник: wikipedia.org

Грибоедова — под арест

3 февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину, разделив страну на две большие части — особый царский удел и земли, которыми продолжили ведать бояре (земщина). Тем самым царь стремился радикально изменить существовавший ранее государственный строй. Иван Грозный создал специальный отряд — опричнину, сначала — в 1 тысячу человек. Это была тайная полиция, которая подчинялись только главе государства. Грозный считал, что каждый из бояр и князей, кто его предал, должен быть немедленно казнен. В 1572 году царь опричнину отменил.

3 февраля 1826 года в крепости Грозная арестовали Александра Грибоедова, обвинив по подозрению в сопричастности к декабрьским антиправительственным событиям. Во время ареста прошел обыск, но стражи правопорядка не смогли обнаружить ничего существенного. После проведенного следствия Грибоедов был освобожден с «очистительным аттестатом». Уйти от наказания драматургу помогли генерал Ермолов, поручик Талызин и урядник Рассветаев. Они заблаговременно потрудились над тем, чтобы избавиться от компрометирующих улик в доме драматурга и дипломата.

Источник: wikipedia.org

3 февраля 1966 года впервые в мире прошла мягкая посадка на поверхность Луны в районе Океана Бурь. Это сделала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9». Она же передала первую лунную фотопанораму. До этого события было предпринято множество неудачных попыток. Ученые смогли получить кадры, на которых отображался ландшафт местности вокруг места посадки. Полученная в ходе этого испытания информация подтвердила теорию о «метеорно-шлаковом» строении наружного покрова Луны, выдвинутую астрономами Всеволодом Шароновым и Надеждой Сытинской.

Крокодил для Резерфорда

3 февраля 1933 года ректор Кембриджа Стенли Болдуин открыл Мондовскую лабораторию. Она была построена по настоянию физика, лауреата Нобелевской премии Петра Капицы для исследований сильных магнитных полей и низких температур, которые велись под его руководством. Грант на строительство лаборатории в размере 15 тысяч фунтов стерлингов выдало Королевское общество. Справа от входа и сейчас красуется барельеф с крокодилом: именно так прозвал Капицу в шутку Резерфорд.

3 февраля 1972 года открылись первые зимние Олимпийские игры за пределами западной Европы и США — в японском городе Саппоро. Возможность организовать игры также была у канадского города Банфа, финского Лахти и американского Солт-Лейк-Сити. Впервые на олимпиаду приехали представители Китайской Республики и Филиппин. Лидерами по количеству наград стали голландский конькобежец Ард Схенк и советская лыжница Галина Кулакова, завоевавшие по три золотые медали.