«Держите в голове Кирилла Игоревича, когда пишете заявку»

Глава Президентского фонда культурных инициатив дал ценные указания грантрайтерам

1 февраля стартовал второй грантовый курс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются по 20 марта, участвовать в нем могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Общий фонд — 4 млрд рублей. А 30 января в Присутственных местах Казанского кремля генеральный директор ПФКИ Роман Карманов рассказал о том, как проводится отбор и что надо учитывать при составлении заявки.

«Вот люди — могут сформулировать!»

Карманов получил назначение, будучи первым заместителем генерального директора ИД «Комсомольская правда». Он несколько раз в своей речи (а говорить о фонде ему явно нравится, ведь сказать есть что) упоминал, что ПКФИ — еще молодой фонд, созданный в 2021 году. Первый конкурс проводили четыре человека, сейчас в штате — около 100 сотрудников, есть отдельное представительство в Красноярске, работающее на Сибирь. А также около 900 экспертов, которые не должны заявлять о своей работе, ведь именно через них проходят тысячи заявок и решаются судьбы грантов. Карманов, однако, назвал одного — это Кирилл Крок. директор Театра имени Евгения Вахтангова, который читает по три заявки после работы, в 11 вечера:

— В первый конкурс он взял что-то около 150 проектов. Должен сказать, что оценка проекта добросовестная идет часа два-три, иногда больше, — рассказал Карманов. — Потому что когда ты заходишь, твоя первая задача — понять, в чем вообще дело, потому что из заголовка это часто вообще не следует. Обычно заголовок бывает умный, творческий. Ты заходишь внутрь, читаешь про общественную значимость, где люди должны рассказать о сути проекта, что они собираются сделать. Продираешься сквозь текст. Как правило, это витиеватый, иногда «грантовый» текст, в котором заявитель думает, что если он более сложно напишет, то эксперт, прочитав это, придет в неописуемый восторг, скажет: «Вот люди — могут сформулировать!»

После, по словам Карманова, эксперт открывает презентацию — где видит тот же самый текст, только в формате PDF.

— Как это воспринимает эксперт? Он это воспринимает как оскорбление, — отметил гендиректор. — То есть, представьте себе, человек целый день пашет как проклятый, еще куда-то летает, командировки, проблемы. В одиннадцать часов вечера он приходит и открывает вашу заявку. Что же он там видит? То есть его задача, этого эксперта, как можно быстрее понять, в чем смысл вашей заявки. А вы принимаетесь в эти грантовые тексты заворачивать свою идею.

Совершить два подвига Геракла

Нужно «совершить два подвига Геракла», говорит Карманов: прозрачно объяснить, что вы собираетесь сделать, обосновать это так, чтобы было понятно, что кому-то еще, кроме вас, это надо. Также он указал на важность уникальности проекта, вспомнив, что такая ситуация сложилась с иммерсивными театрами и экскурсиями:.

— Поэтому держите в голове Кирилла Игоревича, когда пишете заявку, — резюмировал Карманов. Также он посоветовал проще относиться к кураторам, ведь каждый из них ведет по 200—250 проектов, а ответить должен на ваш запрос в течение трех дней:

— Это не ваш индивидуальный куратор, который будет с вами работать в режиме реального времени. Я время от времени проверяю, укладываемся мы в эти нормативы — укладываемся. Как только начинают идти жалобы на меня в социальных сетях, начинают писать в личные сообщения, я понимаю, что мы перестаем справляться, соответственно, увеличиваем штат и проблема на время затихает. Это связано с ростом фонда.

Смех в зале вызвало объяснение сути партнерских писем, которые составляют люди или организации, которые готовы вам помочь: обычно это выражается во фразе «организационно-консультационно-информационная помощь». Чем помогут? Дадут зал в библиотеке на три часа бесплатно? Так и пишите!



Также Карманов посоветовал не отчаиваться тех, кто проиграл с одним проектом — его можно подать повторно, улучшив заявку. Также он обсудил команды, которые выиграли несколько раз:

— Опасно подавать тот же самый проект в той же самой конфигурации. Можно пролететь по критерию уникальности. Ведь эксперты видят и ваши предыдущие проекты и могут подумать что в вашем проекте ничего нового уже нет. У нас есть проекты, которых хотелось бы поддерживать из раза в раз. Но количество денег у нас ограничено. 10 миллиардов на 2023 год.

Татарстан выигрывает на 7,8%

Кроме того, Карманов настоятельно рекомендовал вводить в состав команды пиарщика:

— Например, проект посвящен событийному мероприятию, фестивалю, художественной, театральной, музыкальной постановке. А вы смотрите заявку и обнаруживаете, что там нет ничего, что приведет людей на это мероприятие. Пиарщика нет, денег на продвижение не заложено. Вы хотите привести 1 500 человек на мероприятие, а как они узнают об этом? Тайна. Естественно, мнение эксперта — деньги будут потрачены впустую.

Отметим, что на прошедшей коллегии Минкульта РТ было указано, что по количеству заявок в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив Татарстан — на втором месте. А вот выигрывает только 7,8%. Хотя общая статистика по стране — 10%. Особенно страдают муниципальные работники, которые не могут достаточно внятно составить заявку. А ведь, возможно, участников будет еще больше — по словам Карманова, к числу потенциальных заявителей присоединятся и самозанятые, но когда это время наступит — пока непонятно, хотя очевидно, что оно не за горами.