Как завершилась эпоха Камиля Исхакова в «Рубине»

В год 1000-летия Казани «Рубин» получил нового президента

Фото: Олег Тихонов

В 2005 году «Рубин» круто изменился, когда по решению первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева главой клуба был назначен Александр Гусев, заместитель председателя Госсовета Татарстана. Ранее Александр Петрович 5лет возглавлял Управление ФСБ по РТ, а пришел в структуру Комитета госбезопасности ТАССР еще в 1983 году. Спортивная редакция «Реального времени» продолжает вспоминать вехи из истории казанского «Рубина».

Тревожные чувства перед юбилеем Казани

Промедление было смерти подобно. Скоро уже из отпуска выходить, а в обезглавленном клубе буквально глаз не смыкали. Не знаю очередности задач, но ни одна из них не была решена — ни пролонгация контракта с Курбаном Бердыевым, ни получение гарантий бюджета клуба, ни заключение соглашений с новичками. Неслучайно «Рубин» с последним свистком чемпионата покинул чех Томаш Чижек. «Кровожадные» соседи из Самары, в свое время забравшие у нас бразильского бомбардира Рони, затем нацелились на южноафриканца Макбета Сибайю. Калисто почувствовал непреодолимое желание вернуться на родину, в Бразилию. Гамбиец Эбрима Силла выразил намерение просто покинуть Казань, где так и не смог получить место в основе. И еще с десяток людей готовы были попрощаться с «Рубином» в конце декабря, когда у них заканчивались контракты. Промедли еще чуть-чуть, и от «Рубина» остались бы пять-шесть футболистов, имеющих длительное соглашение с клубом, и дублеры.

В это время в кресло президента «Рубина» прочили нового главу Казани Ильсура Метшина, который и сам отлично играл в футбол, и болел так, что любой фанат может позавидовать. Прочили и руководителя ТАИФа Альберта Шигабутдинова. Однако первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев выбрал Александра Гусева, который в пристрастии к футболу не был замечен.

Впрочем, его бывшие сослуживцы из ФСБ республики отмечали, что назвать Александра Петровича посторонним для спорта человеком будет кощунством. Он интересовался спортом как болельщик, бывал на хоккее, футболе, на боях боксера Вадима Токарева, активно поддерживал спорт и физкультуру среди сотрудников ФСБ.

В это время флагманом татарстанского футбола был челнинский «КАМАЗ». Фото: fckamaz.ru

Исхаков и все-все-все

Прежний мэр Казани Камиль Исхаков курировал «Рубин» с 1995 по 2005 год, добившись больших достижений (в 1997-м команда пробилась в Первый дивизион, в 2002-м — в Премьер-лигу, в 2003-м впервые стала бронзовым призером чемпионата России). С 2005 года Исхаков был Почетным президентом клуба, а с декабря 2012-го по декабрь 2013-го занимал пост вице-президента «Рубина».

Клубом Исхаков начал заниматься в конце 1995 года, в самые тяжелые дни для команды. Годом ранее «Рубин» едва не вылетел из второй лиги, не имея ни денег, ни игроков. От шага в пропасть команду спасло снятие с чемпионата одного из соперников и, по слухам, определенная мотивация противников в конце неудачного сезона. В это время флагманом татарстанского футбола был челнинский «КАМАЗ», занимавший пятое место в стране, игравший в Кубке Интертото. Его руководитель Валерий Четверик устроил международный турнир и пригласил Минтимера Шаймиева. Автору статьи посчастливилось побывать на турнире, но не присутствовать при разговоре Шаймиева с Четвериком.

После этого разговора у первого президента Татарстана возник вопрос: «А «Рубин»-то сейчас где?» Вернувшись в Казань, Шаймиев задал этот вопрос Исхакову. Футболом тогда Камиль Шамильевич интересовался мало, но осознал свою ошибку быстро. Уже через год в Казань прибыл заслуженный российский тренер Игорь Волчок, который за два подхода решил поставленную задачу — выход в Первую лигу. Причем выход сопровождался рекордом, когда «Рубин» набрал за сезон 101 очко.

Следующий сезон начался с провала. Одно очко в шести стартовых играх привело к отставке Игоря Волчка. Это очко «Рубин» завоевал в домашней игре с нижегородским «Локомотивом». Убрав Волчка, Исхаков не позаботился вовремя о его адекватной замене и чуть было не поддался на уговоры своего советника по футбольным вопросам — Лоло Павичевича. Последний настоятельно рекомендовал в клуб своего соотечественника Радановича. Вообще-то югославская школа футбольных специалистов — одна из сильнейших в мире, но конкретный тренер не подходил. Команда взбунтовалась против него, и Исхаков решил погасить конфликт. Новым тренером стал Александр Ирхин, который вывел «Рубин» из подвала таблицы на седьмое место, но также не доработал до конца сезона. Исхаков уволил его за пару матчей до конца чемпионата, когда казанцы не смогли дома выиграть у «Кубани».

Фото: rubin-kazan.ru

Следующим наставником «Рубина» в 1999 году стал Павел Садырин. Тренер неоднозначный. В Казани он просто решил переждать безвременье, потрясая ее и окружающих своими откровениями. Сезон выдался рваным. Несмотря на звездный состав, одна только фамилия Дмитрия Сенникова чего стоит, команда заняла полюбившееся ей седьмое место. Сказать, что ее раздирали скандалы — ничего не сказать. Самый главный случился в начале сезона, когда 13 работников клуба написали заявления об уходе. Вспомните, что годом ранее случился дефолт, и практически все сильно потеряли в зарплатах. В том числе и футболисты и функционеры. Исхаков, уволив непокорную «чертову дюжину», в срочном порядке сформировал новое руководство клуба.

Именно в это время в «Рубин» собирались приглашать малоизвестного футболиста из Нальчика Искакова. Не за его незаурядное мастерство, нет. Только несоответствие одной буквы в фамилиях футболиста и босса клуба помешало этому приглашению. А на исходе сезона и.о. начальника команды Вилен Илларионов поменял свою фамилию на Ахмерова, чтобы быть ближе к представителям коренной нации республики.

Под эгидой Антиховича

В новый век «Рубин» вступал и с новым тренером, и с новым составом. Последнее было неудивительно, ведь команду возглавил Виктор Антихович. Одновременно и тренер, и агент. «Рубин» потряс общественность приглашением первого в истории российского футбола француза Давида Ражо. Пусть из четвертой лиги французского чемпионата, все равно разговоров хватало до конца сезона, который команда закончила на третьем месте. Даже сверхнеожиданная победа в предпоследнем туре над саратовским «Соколом» в гостях, где саратовцы до этого не потеряли ни одного очка, не позволила опередить конкурентов из «Торпедо-ЗИЛа» в борьбе за вторую путевку в высшую лигу. За этим матчем Исхаков наблюдал в компании с губернатором Саратовской области Дмитрием Аяцковым.

На этот сезон пришлась ситуация, когда «Рубин» оплачивал последнюю игру московской команды «Спартак-Чукотка», которая собиралась сниматься с розыгрыша чемпионата, не доиграв первого круга. Именно в домашнем матче «Рубина» произошла забавная ситуация, когда судья на линии потерял сознание из-за солнечного удара, а очнувшись, первым делом спросил — «Наши выиграли?» Хотя Антихович и не выполнил задачу по выходу в Высшую лигу, Исхаков подарил ему автомобиль. Виктор Петрович отказался от машины и взял деньгами.

Фото: rubin-kazan.ru

Виктор Петрович наверняка в следующем сезоне очень пожалел об этой замене. Потому что вначале была ограблена его московская квартира, а потом на базе сгорел и автомобиль. За подозрение в организации этих событий на три дня были задержаны в КПЗ на тот момент директор клуба и администратор команды. Впоследствии «Рубин» выдал шестиматчевую серию из одних поражений и опустился в зону вылета. Уже без Антиховича, который кинул и команду, и Исхакова, и весь футбол. Чтобы впоследствии оказаться все в том же «Луче-Энергии» из Владивостока!

Похоже, что все дороги экс-казанцев вели на берега Тихого океана, поскольку в те же годы там работал экс-начальник «Рубина» Олег Флегонтов. Автор статьи задавал вопрос Камилю Шамильевичу: «Почему вы не судились с Антиховичем за односторонний разрыв контракта?» На что Исхаков ответил, что «не стоит».

Буквально тут же, с уходом Камиля Исхакова из «Рубина», в клубе начали избавляться от его людей. Одним из первых аппаратных решений нового президента Александра Гусева было то, что он буквально через три недели избавился от вице-президента Андрея Хашова. Того самого, ушедшего с поста проректора по административной работе в КФУ, в середине нулевых в относительно короткий срок сделали профи в спорте и футболе, поначалу дав ему в ведение городской спорткомитет, а потом назначив вице-президентом «Рубина», поскольку Камилю Исхакову требовался «смотрящий» по «Рубину». Но с уходом шефа клуб покинули и его подопечные. Так закончился первый десятилетний срок сотрудничества Исхакова и «Рубина», который затем имел продолжение, но недолгое и оказавшее очень незначительное воздействие.

(Продолжение следует)



Джаудат Абдуллин