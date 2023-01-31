«Путин против Запада», 9000 незаконно мобилизованных вернули домой, беглые психи в Казани / «РВ Live»
Британская телерадиовещательная корпорация ВВС выпустила очередной псевдодокументальный фильм с рассказами крупных политиков об их встречах и разговорах с президентом России, которая, вопреки надеждам врагов и их санкциям, восстанавливает экономику быстрее, чем планировалась. Тем временем генпрокурор Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о выявленных нарушениях в ходе частичной мобилизации, а в Казани простились с министром здравоохранения, с которым республика прошла ковидные времена. Эти и другие темы обсуждаем сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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