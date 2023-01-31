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«Путин против Запада», 9000 незаконно мобилизованных вернули домой, беглые психи в Казани / «РВ Live»

17:00, 31.01.2023 8
«Путин против Запада», 9000 незаконно мобилизованных вернули домой, беглые психи в Казани / «РВ Live»

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС выпустила очередной псевдодокументальный фильм с рассказами крупных политиков об их встречах и разговорах с президентом России, которая, вопреки надеждам врагов и их санкциям, восстанавливает экономику быстрее, чем планировалась. Тем временем генпрокурор Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о выявленных нарушениях в ходе частичной мобилизации, а в Казани простились с министром здравоохранения, с которым республика прошла ковидные времена. Эти и другие темы обсуждаем сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
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 комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 31 янв
    а вы кто ведущий?
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  • Анонимно 31 янв
    сказки всё
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    Анонимно 31 янв
    европейцы те еще сказочники)
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    Анонимно 31 янв
    лучше каца слушать
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  • Анонимно 31 янв
    если нет формы то не призывайте. позор трусы для солдат не могут обеспечить
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  • Анонимно 31 янв
    последняя мобилизация была в 41 году
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  • Анонимно 31 янв
    про психов - до последнего надеялась, что новость фейковая
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    Анонимно 31 янв
    и на старуху бывает проруха
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02:00 МСК Все новости
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